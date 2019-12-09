賽事心得／大阪馬拉松 讓人欣慰的03:05:07

2015年的10月25號，我站在大阪馬拉松的起點上，一個給自己跑步滿週年禮物—海外初馬。當時，對於訓練一竅不通的我，有的只有一股傻勁，唯一只知道如果想達標破四，我需要用5’42這個配速跑完42.195公里，這對當時只有兩場全馬經驗的我，而且都是以抽筋爆掉收場，這個目標真的不是件易事。

首次參加大規模的海外馬拉松，每個環節都是如此新奇，配合著又乾又冷的完美天氣，興奮的我一直跑在超標的配速上。不過，馬拉松迷人之處就是「只有累積沒有奇蹟。」沒有規律與有效訓練的我，不到30公里後體力就開始下滑，34公里後兩腳更開始輪流抽筋，但鬥志高昂的我，一路用著花式掰咖跑法，用幾乎7分速的慢速前進也拒絕步兵模式。好在前段扣打夠我用，最後還是以3小時52分達標完賽。

感謝2015大阪馬讓我初嚐破四外，更給我與一家人國外旅遊的好機會，有家人相陪的海外初馬真好

既使狼狽完賽，跑完肌腱也發炎，但因為這場海外初馬，讓我不僅對於海外旅跑產生著迷，也讓原本只是想用破四來作為自己跑馬的終點。但因為這場馬拉松驚喜之旅，反而轉變成挑戰馬拉松的起點。就連我撰寫全馬心得的習慣，起因也是來自於大阪馬。2015大阪馬是我唯一一場沒有撰寫心得文的全馬，因為這樣讓我了解到寫心得對於自己的重要性與意義。所以 我欠大阪馬一篇心得。

猶豫是對自己太客氣

時間跳到今年年初，收到來自 EZNippon日本通的驚喜大禮，一份2019大阪馬贊助名額。興奮、期待的心情油然而生，但面對這突如其來的「挑戰」確實也產生一些猶豫。畢竟已有一場早就規劃好的柏林馬蜜月行，距離不到兩個月就要再跑一場全馬，對於我這款上馬場就會全力以赴的跑者來說，似乎不是個明智之舉。但猶豫的人似乎只有我？「那就蜜月輕鬆跑，之後好好放鬆，再認真跑大阪啊！走～帶我去大阪玩。」比我還興奮的太太一點猶豫都沒的表示叫我趕快安排。一起訓練的夥伴也紛紛表示同意太太的說法，完全不懂我有什麼好猶豫的。最後一群更表明要當我應援團的真旅遊夥伴們推坑下，徹底消滅我的猶豫。一場原本不在計畫的大阪行正式成行。

感謝EZNippon日本通在這次大阪馬旅程中給我貼心照顧

當然的，既然決定就是要好好準備，我就是這樣的人。雖然我是個很容易被「計畫被改變」而感到不安的人，但從一次又一次的經驗中，慢慢體會到，改變不一定都是壞事。不耐熱的我要在初夏就開練，本來是有點抗拒與緊張的，但當柏林馬的定位從原本要拼成績變成階段性測試後，心情上就放鬆許多，不會刻意的一直注意自己跑步上的表現，而更專注在打底以及心情的調適，過去一年過度負荷的訓練，生理心理產生負面的累積，剛好利用拉長的週期去消化並轉為正能量。

時間很快的，跟自己約定好的計畫，我用期中考的心態下完成了柏林馬（我的2019柏林馬心得）。雖然是順順跑，心情也是放鬆的。但其實只有自己才知道柏林馬的結果，並不如我的預期。原本預計至少要以平pb的成績來完賽，但卻只跑出自己第二佳成績。對於目標想在大阪想跑出低標Sub310高標Sub305的計畫，不免產生一些不安與沮喪。心中更是出現許多懷疑，剩下不到兩個月的時間，自己還能做什麼？

柏林馬雖然只是階段性的測驗，但沒有跑到預期的結果，心裡還是產生許多不安與自我懷疑

蜜月結束回國後，整理自己身心狀態，好好面對僅剩七週的訓練時間。而有幾個因素，是我認為在這段期間能夠越來越好的關鍵。

第一個是感謝我的好夥伴—猴子。一直以來，我認為自己是個耐力優於速度的跑者。加上柏林的結果讓我有種依然是速度問題的錯覺。所以回國後，心急之下想在速度訓練上多規劃，但在猴子的建議與分析下，打破了對自己的一些迷失。一來是擔心在這時間點做過多過重的速度訓練導致的疲勞累積影響到巔峰期的成效。再來，透過自己目前各成績的分析，不管在時間點還是我真正需要的，耐力與穩定的加強才應該是當下我最該專注的方向。因此，讓我有了明確不疑惑的訓練目標。

今年能讓我擺脫低潮，漸入佳境，你們這群練跑好夥伴絕對是大功臣

第二部分是今年所做的調整開始感受到成效。除了調整了訓練內容，不讓自己身體過度負荷外，更規劃其他像核心與重訓與跑步相輔相成。加上在柏林馬結束後的旅遊時間休跑，身體有做到足夠的休息。回國後，身體的恢復狀況除了比預期好外，更是逐週的提昇。身體承受感與訓練強度成了正比，在倒數幾週時，感覺到久違的巔峰期狀態，對於低潮已久的自己，真的是一件很感動的事。

「馬拉松有時比的是內心的東西」By史哥

其在去年進行FAST42訓練的期間，我曾很不甘心的覺得，為什麼自己的低潮要出現在這時，這個在我跑步人生中最珍貴的時光，但直到去年驗收賽前一晚，我翻開史哥給我的小卡上，看到史哥親筆寫的這句話，我才恍然大悟，原來「讓我在跑步的低潮中遇見FAST42才是上帝給我的禮物啊！」

fast42並不只是一個短期的訓練營，而是一個隨時都在提供你跑步能量的大家庭

我們無法阻擋低潮的來臨，但我相信每個低潮的發生都一定有跡可循。因為過度的執著，忽略身體的警訊，更一步步侵蝕自己的信心，對自己產生越來越多的懷疑。「旁觀者清，當局者迷。」往往我們不容易發現自己的問題，但旁人，尤其是每天看你訓練的教練與夥伴，他們知道你的出口會在哪。當然我們可以選擇面對或是放棄，我很幸運在選擇突破時，有股力量鼓勵與提醒我。拋開那些不必要的執著，找回跑步的初衷，只專注在每次的訓練、還有每一個跨出去的腳步。

感謝兄弟們陪我從夏天練到冬天，每個週末不論幾公里的長距離，都陪我一起跑完

賽前不少人問我，會不會緊張？這次與其說緊張，我倒覺得興奮大於那些緊張。隨著狀況的好轉，面對每次的訓練，辛苦但卻很紮實，「狀況好的時候，我努力突破；狀況不好也沒關係，我練心練穩定性。」雖然我不知道自己可以跑得如何。但我知道我把自己給準備好了。最重要的，我相信「努力絕對不會背叛自己！」

敢不敢更快

七週的時間過得很快。面對很不一樣的週期，提早開始訓練，訓練比以往久，想到終於要驗收，真的感到期待又興奮。來到熟悉的大阪、一樣人擠人但又超好逛的大阪馬expo，順利地報了到、買好了補給，還給自己買了一副新墨鏡激勵一下。一路上看到滿滿的咖啡，一家家燒烤串炸，只能選擇早早回民宿休息，晚上睡前心中想著，再給我一天，明天我會把你們吃到絕種。

有些裝備就是有特別意義，不會常穿，但當穿上去就是會感覺到一股能量。Fast42賽服就是這樣的賽服

比賽日。如天氣預報一樣準確。晴天，無風，溫度約10度上下。絕佳的跑馬天氣。一如跑馬的標準流程，起床、沖澡、早餐、換衣、檢查物品、穿上一件準備起跑就丟掉的禦寒衣物與雨衣，出門。一直以為自己算是早出門，可以很放鬆的準備起跑，但是大阪城的迷宮大實在永遠都難以預估。好在路途中遇到逸寧與她男友，對於起點區地圖像是背起來一樣熟悉般指導著我們如何過去最快速，加上我的萬能助手太太，讓我不用寄物，在最後起跑區關門前三分鐘驚險進入起跑區。而守規矩的日本人，還真的在08:45準時地將起跑入口關了起來，看著好多選手就這樣跟我隔著一道欄杆，但卻無法跨過的哀傷。

隨著離鳴槍時間越來越近，開始將錶做定位與調整，這次我將錶設定只顯示總時間，有著每一公里的配速提示，其他就不需要；另一隻手戴著太太前晚幫我寫好的配速手環，目標就是我這次設定的高標Sub305，其他就是好好專注在賽場的自己就可以了。時間剩下最後一分鐘不到，我將雨衣退去交給旁邊工作人員。這時很巧的，發現自己前後剛好都是台灣人，自家人互相加油是一定要的，其中一人跟我說「Fast42的，加油喔！」有些賽服就是具有特別的意義，一年只會拿出來穿個幾次，但穿上去就是可以感到一股能量，但也代表一種驕傲。而我告訴我自己，是的！今天我不會辜負這份驕傲。

在賽場上，只要看到攝影師，我都拉出衣服 秀出我們台灣NRC Fast42精神XD

這次很欣慰的，終於可以排在A區起跑，不到兩分鐘的時間，我就通過了起跑線。不過萬人規模的大阪馬依然人潮洶湧，一開始跑的還是卡卡停停、鑽來鑽去，但「前面快30秒，後面要用三分鐘來還」這個跑馬人都懂得道理，因此不急躁，就當熱身。第一公里跑出4’50的慢速，但很快的進入第二公里就順暢起來，也開始讓自己跑出體感的配速，這時手錶出現第二公里的提示音，顯示的配速是比我預期還快出許多的數字，雖然有些驚訝，但自己的體感來說卻感覺順暢，這時想起賽前我跟太太說，這次我一定會很努力，會用不成功便成仁的方式拼一次，又想到最近一直縈繞在耳邊那句「敢不敢更快？」好！我敢。第二公里配速－4’20。一個我從未在半馬以上跑出來的數字。

不得不說，日本的女性跑者水準真的很高，一路上身旁很多女跑者，當然也有不少刷過我的XDD

隨著第三第四公里的提示，我不只確定我的手錶沒有飄掉，我也知道我正處於速度很穩定的狀態下，因此既使到了第五公里我對了配速手環時間仍慢了約20秒，但我不擔心，甚至越跑越有信心，因為我有信心下個5公里我就可以追上目標了。

大阪馬路線中有不少折返點，所以會與前後跑者相遇很多次，但可能專注賽道的關係，每次折返除了看到台灣菁英跑者－周庭印並大聲呼喊加油外，唯一看到的就是弟弟了，而且每趟都是先被他很振奮的招呼，看到與我距離不遠，並且沒有掉速的感覺，也是給我很大的激勵與動力。隨著10K、15K，我從慢慢拉近到超過了目標時間，到了中間點也就是半馬通過點，對了下時間約為1小時32分10秒左右，這除了已經順利超過我的目標時間外，這時間，也是我的半馬PB。

Next%真得是一雙不可多得的好鞋，唯獨我還不習慣的就是每當遇到折返點時真的很卡(都要繞好大圈)ＱＱ

雖然這是第二次參賽大阪馬，但因為今年更換全新路線，以往的經驗已不適用。本來就很勤於做功課的我，在賽前早已預習賽道影片不下十次，知道今年是一個先甘後苦的路線，尤其是在28~32公里左右會有一波又一波的上上下下。雖然心裏已有準備，但只能說，影片跟實際感受落差不小。實際跑在這段路時，有感坡度影響節奏外，更是比想像中虐心許多。但「有上就會有下，現在慢的等等就會補回來」跟自己不斷的自我喊話，「快了，就剩不到一個Tempo Run距離了。」

成功度過顛頗的關卡，終於來到最後這條長達快五公里的直路，之後就要迎接終點了。記得在賽前跟弟弟討論路線時，我總說：「跑完顛頗的上上下下，就差不多來到35公里，不只直也很平，來到這就是代表可以開出去了。」雖然話是這樣說，但看來我是真的低估那段顛頗了。當我想加速開出去時，手錶的配速提示卻無情地告訴我不只沒加速還在微掉速中。

看到大阪城時，就知道終點就不遠了，但也意味著要開始爬坡了。這時我真的毫無保留的全開

面對掉速的情勢，心情確實受到一些影響，實在不甘於現在就開始掉速。這時，腦海浮現平常一起練功的夥伴們了，「卡斯，Tem起來！」「卡斯，再不加速，我腳踏車要搞貴去了喔！」腦海浮現的就是這些話。我不是來這裡拿一個新PB而已啊！我想要是突破自己，擺脫低潮，跑出一個全新的自己啊！雖然節奏開始變得非常亂、不穩，但我真的很努力嘗試再把速度要回來。一路撞牆撞到40公里，這時過了像是台北馬最後的地下道，我想著「平時練功都是開最後4~5公里，現在只剩2公里，卡斯，你還不開！？」就當我經過大會牌子顯示「Last 1km」，我看了一下我手錶的時間，3小時01分01秒。

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除了跑者水平高，賽道攝影師技術也真的厲害，同身為攝影師的我感到佩服，已經跑到歪的我還可以拍得如此清晰

我看到時間，身體就像開關打開般的拔腿狂飆，因為這時間代表的，如果我想要達標Sub305，這一公里我需要跑出3’59以內的配速，所以腎上腺素似乎衝到最高點，既使全身都像快散了、呼吸急促到快停止了，明明是一條虐心的緩上坡與彎曲之路，我還是很努力且毫不保留的開出去。最後一個大會牌子是「Last 200m」。我又瞄一下我的錶，剩下19秒的扣打，其實我知道來不及了（如果我這樣還達標，豈不是破了波爾特紀錄了XDDD），但我還是想拿出跑馬的堅持到底的精神，不知道姿勢有多醜，表情有多猙獰，我將自己釋放到底衝進終點。

這張照片第一眼看到馬上被他輪椅與急救團隊就在終點旁，然後配上我快死的進終點樣子給逗笑了

「3:05:07」

飲恨的七秒。進入終點的我，疲憊的喘息聲配上懊悔的哀嚎聲，引來旁邊醫護人員的緊張，以為我是不是隨時要昏倒，我用手示意一下我沒事，我只是懊悔原本領先目標快30秒，就這樣被我自己耗掉的不甘心。但同時我知道「最完美的結果，就是突破了自己卻又帶點遺憾，這會給自己更大的動力去準備下次的挑戰。」想到這，我回過神，很滿足的轉身向賽道敬了禮。

雖然後段因為上上下下的摧殘而掉速，但對於這樣的內容，我已經很欣慰了

鞠完躬，那份七秒的懊悔也全消失，剩下的已是滿足的喜悅。是的，終於！總覺得這一段卡關時光，真的卡了好久好久。雖然今年三月在萬金石小破了自己的全馬PB，但當時一切的呈現、不管是身體、心裡、賽事的過程，都讓我覺得不夠紮實。而這一次的多達快十分鐘的突破，從訓練的過程到賽事中自己跨出的每一步，我對持續努力的自己感到驕傲。更開心的，終於可以替自己在這漫長的低潮畫上一個休止符。

一進終點轉頭就看到應援團夥伴們，疲憊的的表情馬上化為歡樂

更感動的是，邁入終點後的一個轉身竟然馬上看到我的應援夥伴們，謝謝你們，這次我沒有讓你們等太久。從太太手上接過手機，打開來盡是大家滿滿的祝賀，我才知道，原來在這42.2公里中我一點都不孤單。其實一份快樂與成就，如果沒有辦法跟懂的人一起分享，或是沒有人與一起共同經歷這過程，那也開心不起來。很開心一路上總是有大家的陪伴。還有一個大驚喜，就是同場參賽的弟弟，他還真的沒讓我等太久，我連完賽獎牌都還掛在脖子上，他就以突破PB30分鐘的驚人成績3:10:23完賽出現在我面前。真的讓我又驚又喜。

謝謝大家。陪我見證我的新紀錄，還一起共度很難忘的五天大阪旅行。

從2015年讓我首次嚐到全馬破四的滋味，到今年給我一個大PB。大阪馬，是我的海外初馬，更可以說是我的幸運馬。再次謝謝EZNippon日本通讓我有這個機會讓我再次造訪這個幸運地，並且提供我交通與網路的各項照顧，讓我不管在旅遊還是比賽都進行得更順利、更安心。

我的家人，一個是真正大破PB的愛弟，一個是我的一百分愛妻

雖然我這次的馬拉松賽季就在這場賽事落幕後提早結束了，感到一點點可惜，但現在的我更能感受到身體恢復與休息的重要性，良好的恢復絕對是下一次再創顛峰的必要條件之一。況且，2019年，我用一個半馬PB起了頭，再用一個全馬PB來做一個完美的結束，非常美好，也非常滿足。當然，也很期待下一階段的成長，期待下次在終點遇見更好的自己。

太太賽前就問我，你會拿fast42大旗出來嗎？賽後我覺得今天可以驕傲地揮灑這面大旗了。