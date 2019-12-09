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跑步小品／早晚3000 當兵練出跑步功力

2019-12-09 09:46運動筆記 許益誠

這陣子因為有傷在身，翻開過往的照片，整理一下從零開始的過程，不過時間有點久了，就用幾張照片先墊墊囉。

要說跑步當然就要從(2013)當兵開始講起，當兵前我是個跑400公尺就喘到不行的菜鳥，胖到體重快破百前也是如此，不知道是天生還是有甚麼症狀，跑步真的完全不行。但入伍前，我還是決定開始自主訓練，每天6點早起到河堤報到，當時7~9月天氣正值炎熱，跑完都是揮汗如雨，不過距離只有2~3K而已...現在回想起來當時真的是弱爆。

不過這樣臨時抱佛腳，當然進去之後也還都是從第一排落後到最後一排，甚至看不到部隊的車尾燈，感覺上就很不是滋味，當時令我有點得意的是有人也跟我一樣，對跑步沒轍。 但這心態真的很不OK阿!!!，進去的第一天到下部隊前一天，除非下雨，不然真的早晚各3000，對我來說很吃不消。       

雖說是在落後跑步部隊，但還是不想輸阿，特別是跟比較天兵的同袍，就會有想贏他的衝勁(並不是鄙視他們，只是想證明自己不是天兵XD)，不過當時他確實是都跑在我的前面，其他的話就...恩~我很正常。好在撐過了第一個月，準備下部隊，這幾天跑下來真的有操到，跑步可能沒什們進步，但至少體重有明顯驟降，我是這樣安慰自己的。

第一次休假回家，還是把棉被摺的跟豆腐一樣，蚊帳就算了!!!

一開始抽到武荖坑，還真不知道在哪，後來聽班長說是在宜蘭的某個駐地，好山好水好無聊，就是比較少會有長官來就是了，不過也還蠻精實的啦，也是經常搬彈，天天跑步，天天操課，有時還要夜教，只要不要標新立異，應該都是過得去。

下部隊的第一個月，也是天天早晚跑3000，不過場地是在營區外的武荖坑風景區，比較沒有那麼拘束的感覺，可人還是在部隊阿。一開始也是會被部隊放風，被班長邊帶邊罵，但開始有點跑出了心得，調整呼吸，肌耐力訓練，步伐調整，這樣練下來稍微可以跟上了部隊，開始覺得只要有心還是可以的，不會因為這樣裝病，帶起紅色臂章(表示需要多關照的士兵)。

到了第三個月下高雄受訓，那幾周就是整個放掉了跑步，上課場地在後山，加上我那一伍是負責推炮去上課及入庫的，有時間還是休息吧，一個月下來，跑步是廢了，但全身肌肉是更結實，(打個慢速壘球，隨便揮就把球帶的超遠的，慢跑上二壘。)，可是回部隊後就慘了，洞八到退伍，其他人是前一天晚上走，我是在營區多睡一晚才能走，誰人比我慘。每個月都會有一次測驗，過了才有榮譽假，第一個月跑3000要18m20s(沒記錯的話)，接著每過一個月少一分鐘，一直到15m20s，才沒在減少，平均1k要跑5m6s，對合格已經萬念俱灰了。     

跑到最後合不合格已經不重要， 想著平時只要可以跟上大部隊一起跑不落後就已經算成功了，過程中有段過度期，是最難熬的，幾個月下來想到每天又要跑3000，就覺得煩。因為鑑測不會過，又沒有榮譽假，跑起來身體也是特別沉重，不過不想跑也不能阿，班長會逼著你跑，就這樣撐了過去，退伍時，還想說終於不用再跑了，結果沒想到之後卻愛上跑步，不跑還覺得不自在。

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營區下的武荖坑風景區是個不錯親子消暑聖地，滿滿的跑步回憶

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