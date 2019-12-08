路跑／在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松

礁溪溫泉馬拉松於12月7日盛大開跑。圖／創星影像股份有限公司 分享 facebook

「2019 礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」，於 12 月 7 日（六）正式鳴槍起跑。自 8 月 1 日開放報名後，引起跑友廣大的迴響，總共吸引超過 3,400 名跑者共襄盛舉，除了佛光大學女籃校隊出席力挺在地賽事，也有來自 12 個海外國家的選手前來跑旅認識礁溪！

礁溪鄉長張永德賽前表示，今年賽事路線升級，由礁溪國小出發，全馬選手會行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區，並首次加入環龍潭湖、小礁溪、觀光工廠大道等景點，期望藉由賽事路線讓來參加的選手們感受礁溪的好山好水以及濃濃的人情味，「希望選手們都可以感受到咱礁溪熱情的服務及用心！」並透過運動與觀光結合，推動全民運動熱潮來帶動礁溪的觀光人潮。

礁溪溫泉馬拉松吸引國內外好手參與。圖／創星影像股份有限公司 分享 facebook

2019 礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華邁入第 8 屆，首度與筆記實業合作，加入「Run For TAIWAN」系列賽事，全面提升跑者服務及競賽路線。賽前提供外縣市接駁，讓選手參賽更便利、賽後還提供溫泉專車直送，接送選手「泡湯犒賞自己」，如果賽後泡不夠，12/6-12/8只要憑號碼布，還能到「森林風呂」或「礁溪鄉公所溫泉游泳池」再享受免費泡湯一次，堪稱年度最療癒的賽事！

今年初摘下隊史第一座 UBA 公開女一級冠軍的「佛光大學籃球隊」今天也到場力挺在地賽事，全員一起挑戰 6 公里的健跑組，以行動支持外，也透過路跑維持體能！球員王靖婷表示，「以往的跑步訓練都是在校園裡，第一次參加馬拉松形式的路跑，且是和隊友們一起，還能培養默契，全隊一起完成非常開心！」

在地學校佛光大學女籃球員全員完賽。圖／創星影像股份有限公司 分享 facebook

另外，賽事也積極與國際接軌，力邀許多國外好手一同參與，使賽事增添不少火花與亮點。像是目前住在台灣的日本跑者 Tomo，首次參與宜蘭賽事，即以半馬組男子第二名衝過終點線，賽後直呼，「路線景色太漂亮了！尤其是龍潭湖，沿途還有很多熱情加油團，非常好跑！」

路跑網紅 Tomo 奪下半馬組亞軍。圖／創星影像股份有限公司 分享 facebook

同樣來自日本的超速素人情侶檔，增田健太郎及大塚恭子，這次是他們第 10 次來台灣跑旅，他們認為，台灣賽事氣氛較熱絡，少了日本比賽的競爭感，加上礁溪的美景相伴，跑起來格外舒服，也讓他們順利拿下半馬組男子總一與女子總二的佳績。三位選手也不約而同表示，「賽後一定會去體驗礁溪溫泉，好好放鬆一下！」

日本的超速素人情侶檔順利拿下半馬組男子冠軍與女子亞軍的佳績。圖／創星影像股份有限公司 分享 facebook

看準外縣市與海外選手參與意願，今年也提供台灣本地選手二天一夜的套裝行程，及開放國外選手加購四天三夜超值飯店套裝服務，不僅價格優惠，跑旅更輕鬆！跑者們也趁著本次參賽機會，順便安排一趟礁溪放鬆之旅！跑步、泡湯兼美食觀光饗宴，可謂人生一大享受，也為 2019 年的尾聲創造最難忘的回憶。

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