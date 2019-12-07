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運動筆記【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松牧野池上
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賽事報名／新春開跑！2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

2019-12-07 09:20運動筆記 運動筆記

高樹蜜鄉馬拉松有多讚? 看跑友反應就知道（圖片來源：運動筆記）
高樹蜜鄉馬拉松有多讚? 看跑友反應就知道（圖片來源：運動筆記）
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以水果補給、伴手禮聞名南部路跑界的高樹蜜鄉馬拉松來囉！齁你新春呷飽飽每年皆吸引一萬多名的跑者共襄盛舉，運動筆記評價平均分數更高達 4.4，這樣高 CP 值的賽事，你怎麼忍心錯過呢！

讓你走過路過，千萬不可以錯過的 5 大特色讓我們一起看下去！

 新年好運到－1萬個紅包等你抽 

此次馬拉松首次於新春農曆年後開跑，打破以往的摸彩方式，以紅包牆的形式，讓參賽者可憑號碼布抽出新年紅包，頭獎為價值 3 萬元的電動跑步機，讓跑者不論颳風下雨都能在家自主練習。多樣價值萬元的摸彩品，如 Dyson 空氣清淨機、任天堂Switch主機 等你親手抽出來！

新春第一跑－來高樹抽大獎（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

新春第一跑－來高樹呷飽飽

屏東高樹在 1987 年即被劃設為水源保護區，清澈的水源、加上日照充足溫差大，得天獨厚的環境與高樹農民的用心栽種，造就了香甜好吃的水果。活動當天將動員全鄉的鄉民一起為跑者們加油打氣，鄉長及各村村長們更已經說好「要齁大家呷飽飽才能回去！」

村長說熱情的啦啦隊就在這裡等你（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

1、最「青」水果攏底加

各村村民的補給站準備各式各樣「現摘現切」的在地新鮮水果，讓跑者們可以從起點吃到終點，邊吃邊跑邊跑邊吃，一路吃到飽。

多樣的水果補給讓你一路吃到飽（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

2、豐富多樣的伴手禮

除了沿路的各村補給站外，為了讓選手們能將高樹的甜蜜好滋味帶回家與親朋好友們分享，主辦單位更提供了 8 項在地伴手禮「棗子、鳳梨、芭樂、香蕉、檸檬、木瓜、番茄、白米」，讓選手們有得吃！有得拿！

（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

3、農村市集 in 高樹

親朋好友太多，伴手禮不夠分的跑友們也不用擔心，此次將於會場內舉辦農村市集，與在地的農民合作，協助農民們自產自種自銷之餘，也讓大家帶回高樹鄉最甜蜜的滋味。

 破PB的最佳選擇－如詩如畫的平坦賽道 

如畫的賽道風景（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

各路好手歡迎來挑戰（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

高樹最為選手稱道的就是平坦的賽道很好破紀錄，想在 2020 新春破 PB 的你絕對不能錯過這個大好機會。而且沿途綠意盎然，一望無際的大武山和綠油油的芋頭田，就好像跑在畫中，讓參賽者呷飽飽之餘還能「顧眼睛」。賽道周圍還有熱情滿滿的學校師生啦啦隊，釋出最真摯、自然的笑容，為跑者們加油鼓勵喔。此次分為 4 個公里數，分別是42公里的全馬組、21 公里的半馬組、12 公里的挑戰組、5 公里的休閒組，各組路線如下：

（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

 只有今年來的你能擁有－結合在地特色的完賽禮 

此次高樹蜜鄉國際馬拉松的參賽好禮，特別與高樹的景物特色結合，以書法字體展現高樹鄉的氣勢，而「樹」的最後一筆的延伸，更是為了展現大武山與鄉民們所仰賴的水資源。

獎牌則以大武山與日出為主題，讓跑者奔跑於綠意盎然的賽道的同時亦能以獎牌收藏當下的畫面與感動，並期盼每位跑者的新年都能有旭日東昇般的希望。

（圖片來源：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

 2020 新年最暖心服務－不怕大家用 只怕你不來用 

1、完賽照片免費下載

大會將於賽事當日安排多位專業攝影師於會場與賽道幫選手們捕捉最美的一刻，將直接上傳至雲端讓參賽者可即時下載，分享至個人社群平台。（下載專區網址將公告於活動手冊中）

2、成績即時查詢

參賽者只要於指定網址輸入號碼布編號，就可以即時查詢個人成績、名次、各階段耗時與配速喔！啦啦隊們或和親朋好友一起來參加的跑者們，也可以將輸入親朋好友的號碼布編號，尋找大家的蹤跡！

3、接駁車票

許多跑友們敲碗許久的接駁車票，主辦單位都聽到了！開設 7 條接駁路線，分別為台北線、桃園線、新竹線、台中線、台南線、高雄線與屏東線，可於報名時直接加購喔，詳細路線與接駁位置請參考https://reurl.cc/31mWLV

 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 報名資訊 

  • 活動日期：2020 / 02 / 16 （日）

  • 活動地點：屏東縣高樹鄉高樹國中

  • 活動網站：https://reurl.cc/pDX42Q

  • 線上報名： https://reurl.cc/ObDLoD

  • 報名日期：即日起至 12 月 19 日（四）23:59 止或額滿系統關閉截止

  • 賽事組別：全馬組 42K / 半馬組 21K / 挑戰組 12K / 休閒組 5K

報名費用：NT：1100/NT：980/NT：850/NT：500

人數：1500 人/3000 人/3000 人/3500 人

限時：6小時30分/4小時/2小時30分/1小時20分

起跑時間：06：30/06：40/06：50/07：00

1. 須另加晶片保證金 NT100元，保證金將在活動當天歸還晶片時退還。

2. 報到郵寄費用須另加（依照團體人數計算）。

不計成績不計名次

報名日期：

一律採網路報名：

108 年 10 月 15 日（二）中午 12:00 至 12 月 19 日（四）23:59 止

報名資格

一般民眾皆可參與

1. 如孕婦或有心臟、血管、糖尿病等方面病歷者請勿隱瞞病情並請勿參加

2. 顧及青少年安全，全馬組須滿 18 歲；半馬組須滿 16 歲，未滿 18 歲，需附家長同意書。

優惠

1. 早鳥優惠：於 10/21（一）下午 15:59 前，完成繳費者，每人贈送獎牌相框 /運動襪 / 帽子擇一。

2. 團體優惠：團體報名 30 人以上（含 30 人）提供帳篷休息區 1 頂。

立即報名

等什麼?! 還不手刀報名（圖片來源：運動筆記）

啦啦隊

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