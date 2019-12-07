路跑人物／害羞大男孩張睿森衝破舒適圈 成為夢想騎士

這天天氣是舒服的 25 度，FAST 42 在為期中考賽事-長榮半程馬拉松作賽前模擬 Shakeout Run，大批人馬齊聚六號水門附近公園，FAST 42 教練與配速員團隊團正在為團員做最後賽前叮嚀。

在人群中有一位不怎麼顯眼，帶有一點靦腆，但跑步速度有點快，身上散發鄰家大男孩氣息，他是張睿森。

笑容靦腆不多話的張睿森，在起跑後眼神中的專注，你會看見他對訓練堅持，絲毫不對自己客氣。（圖片來源：Raymond）

不擅長讀書的睿森，國中選擇有田徑隊的學校就讀，很有決心的他上學第一天就主動去體育室詢問入隊方式。要進入田徑隊有一個 100 公尺的跑步測驗，雖然短時間爆發力較不強，老師卻發現他具有中長跑的天賦，就將睿森分類到長跑的組別，每天晨操是繞學校外圍跑四公里，日復一日不斷的練習下奠定了長跑的基礎。

國二時換了一個新的教練，也是啟蒙睿森跑步的恩師，老師來的第一天就開了不同於以往訓練元素，甚至要拖著輪胎跑步以強化體能，對那時候的睿森是第一次嘗試那麼重的課表，也是奮力去迎戰；從中老師也看中睿森並且升他為隊長，一開始接下這個重擔，讓睿森有點猶豫，但那份要帶著學弟妹拚搏的責任感，也激起睿森對於跑步熱情，種下夢想的種子。

對於國中恩師在跑步道路上無微不至的照顧，睿森決定用拚搏代替心中的感恩（圖片來源：Raymond）

後來高中因故休學，也終止了跑步，轉至夜校半工半讀，這也是睿森最迷惘的日子，換了很多很多工作總是找不到上手的。「我真的不知道自己在幹嘛，整整 2190 天就這麼浪費掉了。」是懊悔、是無助，睿森略帶惆悵地說著他低落的那六年。

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熱愛跑步的張睿森，選手時期的專項是 800m到 10000m，小時候喜歡跑第一名的感覺。（圖片來源：Raymond）

夢想的後盾 - 家人

去年初姊姊報名了一場 4 公里的比賽，陪著家人完成過去對睿森來說不是什麼太難的里程數，卻意義非凡。睽違已久的跑步，對於一個曾經以它為生活重心的人來說，那樣熟悉又陌生感覺，不由地想起了以前的訓練日誌、跑步畫面，喚醒了在心中沈睡了許久熱愛跑步的靈魂，「可是怎麼曾經習慣的跑步，卻不如以前上手，步伐比以前慢了許多。」睿森略帶懊惱地說道。

正當在覺得跑步的一切怎麼變得不一樣時，碰巧有個小弟弟氣喘吁吁地從身邊跑過，看著他奮力往前的身影，彷彿看到過去努力的自己，睿森心裡嘀咕「我還在猶豫什麼，人家年紀那麼小都那麼努力，以前的自己也是那樣拼命啊！」

過了終點，睿森跟家人說「我好想要回到以前喔！以前那個熱血的自己！我很懷念以前上台頒獎的感覺！」姊姊鼓勵睿森「那還不簡單，那你要好好規劃啊！好好練習！」就從那天起的隔天，睿森立刻開始用著以前學過的訓練方法，開始重回田徑場上。姊姊也送了 Nike Pegasus 35 給睿森，期勉他跑向夢想，那也是他重回跑步擁有的第一雙跑鞋。

在訓練的路程，家人一直是睿森最強大的後盾與支柱。左圖是與爸爸媽媽一起登山的合照、右圖是最疼愛睿森的姊姊，總是比賽訓練時幫忙接送，姊姊並且送 Nike Pegasus 35 跑鞋鼓勵睿森不斷突破向前。（圖片來源：張睿森）關於訓練，這一年以來家人一直抱著支持的態度，甚至載著睿森早起參加比賽或訓練，尤其是姊姊更是陪伴睿森每一場比賽；清晨從一開始不好意思敲姊姊的門，到後來姊姊也被鼓勵了開始跑步，每當睿森有報比賽時，姊姊也會報名參加。每次比賽就會希望得名，為彌補荒廢的過去六年，睿森給自己莫大的壓力，「一個禮拜七天，練習七天，每天課表都是強度很強的。」睿森説。太著急恢復到以前的狀態，嚴重影響到睡眠，壓力隨之而來且情緒低落，甚至也把這些怒氣，很不好地宣洩在摯愛的家人身上。姊姊告訴睿森「小比賽這不是你的終點啊，你的終點應該是在未來更遠大的目標或能力。」經過一次次反省後，睿森漸漸能將姊姊這段話聽進去而轉換心態，更時刻保持著感謝的態度珍惜家人給予最強大的後盾。

上天給的考驗從來不會超過能承受的能耐，為你的夢想放下猶豫。

這樣操之過急的情況維持了兩個月，直到有天晚上胸口痛咳血，家人趕緊帶他去急診，發現胸腔有細菌，在要簽下鼻胃管檢測同意書前，心裡只想著「這樣會不會中斷訓練、影響進步。」為了健康，在家人力勸之下做了檢查，手術後觀察了兩個禮拜、吃了兩個月的抗生素，讓原本很纖瘦的睿森又更削瘦了，直到醫生確認可以停止用藥後，是他立即重回操場不斷練習，跑著跑著不免懷疑自己「我都那麼努力了，到底要怎樣我才可以變強。」也許上天是為了堅強一個人的意志，才在道路上設下重重的障礙。

達成夢想從來不容易，也許是這樣，上天是為了堅強一個人的意志，才在道路上設下重重的障礙。睿森在經歷懷疑自己、生病停止訓練，但也沒有阻止想往夢想邁進的腳步。（圖片來源：Raymond）

在去年 12 月因緣際睿森會看到 Hood to Coast 北京賽的徵選，但當下遲疑不決的心理矛盾起來，「我該不該去？」「我害怕人群！」「我準備好了嗎？」......

直到內心出現姊姊鼓勵的話，「你怎麼又退縮了，難道你一輩子都想要這樣嗎？你不要當作你去徵選就會入選，只要你肯去嘗試、去突破，這樣的精神就很好很好了！」姐姐再一次給睿森信心擊破猶豫，這一句也激起了睿森想再往前的心「好吧，我再給自己一次機會！」姊姊的一席話戰勝了一切對自己的不確定，睿森抖擻了一下身子前往會場，甚至給自己一個勇氣坐在第一排，「我想要做不一樣的事情突破自己！」

Hood to Coast 北京賽的隊員，一起挑戰超過百里的接力賽團隊，睿森體驗到團隊能完成一個人無法完成的事情。(圖片來源：張睿森)

從一個人到團隊的力量，最美好的總在跨出舒適圈之後加入 Hood to Coast 訓練後隨之而來的是每週安排一次 NRC 訓練，由教練、Pacer 帶領 Speed Run，看著每個入選者努力訓練的樣子，讓睿森每週非常期待團練日的到來，也是第一次睿森感到訓練可以不再是一個人。「自己平常跑不到的秒數都跑到了！」團隊成員彼此的激勵，轉換成一股向上的動力！

突破自己之後遇到的這些隊友，是一份豐碩的禮物。尤其最感謝的是同隊隊友柏勝，他是 FAST 42 第二屆的學長，對睿森特別關心與照顧，會分享訓練心得、分享過去參加 HTC 台灣賽的經驗，睿森感性地說道：「有這些隊友才能完成這破百公里接力賽的創舉，如果是我一個人跑再快絕對不可能獨立完成。」

在前往參與 HTC 北京賽準備的期間，柏勝用通訊軟體傳訊給睿森，一打開睿森驚訝地眼睛ㄧ亮「是 FAST 42 耶！」那是 FAST 42 第三屆對廣大初馬跑者的召集令，柏勝說「我希望你能去報名，你也沒跑過全馬！我滿看好你的！」對於柏勝這樣的肯定，甚至還為了讓睿森符合一個比賽中沒跑過 42 公里的徵選門檻而調整棒次，扛下更多的里程數。雖然睿森抱著一點慣性地自我懷疑，遲疑自己還在努力中、火候不夠，這次決定相信柏勝的勉勵。

Hood to Coast 的隊友也是 FAST 42 的學長柏勝特別照顧睿森。並且鼓勵睿森加入 FAST 42 。(圖片來源：張睿森)

回國後，緊接著準備 FAST 42 的徵選，還為此學著拍了影片，但那也是一個很好的突破，我第一次對著鏡頭跟自己對話。不行我就重刪掉重錄，大概重複了十多次。寄出報名表後，這之後也是不間斷訓練，但我覺得這次準備好了，前往徵選那天，我沒有猶豫。再一次的往舒適圈外踏出，慢慢地提升信心。

入選了 FAST 42，開了不一樣的眼界，回顧重回跑道上的這些日子，睿森開始學會正視自己的努力是會有成果的。（圖片來源：Raymond）

FAST 42 的 16 週的尋夢旅程，在訓練之下學會取捨

過往總是一股腦兒投入高強度課表擔心落後人的睿森，加入 FAST 42 之後，透過系統化的專業課表以及教練悉心指導，讓睿森在準備初全馬的訓練上更有方法，「有別於以往自己狂衝猛衝式的練習，教練總是提醒我不要衝太快！現在我也開始學會取捨。」問到跟以前訓練的差異，睿森提到「最大的不同在課表有強跟弱之分，不是每天在高強度課表度過，搭配恢復跑讓身體調節更能幫助提升表現；；而加入 NTC 的元素也是過去自己訓練時忽略的肌力、關節柔軟度與跑步訓練的相輔相成！NTC 我也累積了 500 分鐘了！」

因為過去一年來我習慣封閉自己專注練習，對團隊還在學習相處中；過往太強調速度的質量訓練，FAST 42 的課表也讓睿森在訓練中也漸漸學會放鬆舒緩也是很重要的一個環節。（圖片來源：Raymond）對於教練的指導，睿森說「信和教練總是會依照我每周狀況作課程內容調整，更不斷提醒我『馬拉松強調的是穩定度，只有快是不夠的。』幾周訓練下來，最開心莫過於得到教練肯定說：『不錯喔，配速越來越穩定。』睿森在這過程中也學著不依賴錶，回到跑步的本質，感受身體的感覺，這也是 FAST 42 團隊帶給他最大的收穫之一。

信和教練說：『馬拉松強調的是穩定度，光快是不夠的。』學著不依賴錶，回到跑步的本質，感受身體的感覺，這也是 FAST 42 團隊帶給睿森最大的收穫之一。（圖片來源：Raymond）

不要忘記你的夢想，不去努力怎會發光，經過 FAST 42 的訓練，睿森說他現在的狀況遠勝於之前的狀態，相信團隊、相信教練，如果我有機會我一定要去衝。

FAST 42 團隊提供的跑鞋睿森目前最喜歡的是 Nike Zoom Pegasus Turbo 2。Turbo2 搭載全新鞋面設計，網眼鞋面結合半透明材料穿著輕巧包覆、 Nike ZoomX 泡棉提供了非常好的反饋並且兼具速度感。（圖片來源：Raymond）

克服猶豫，大步跨越心中的那道牆

問到睿森最欣賞的跑步選手是誰，他說「是 Mo Farah，看他跑步、跑姿就像在玩一樣輕鬆自在。跑步最終不要忘記快樂，我在跑步都不會笑。」從談到 Mo神彩奕奕的眼神中，可以知道這是睿森所嚮往的跑步的姿態！對比一路上猶豫與自我否定，Mo 的姿態正是睿森所嚮往的。

跑步最終不要忘記快樂，Mo Farah 的姿態正是睿森所嚮往的，跑步就像在玩一樣輕鬆自在。（圖片來源：Nike）

姊姊是睿森重回跑道上的重要支柱，在今年姊姊也離開臺灣獨自前往德國尋夢之旅。姊姊在出國進修前在睿森書桌上放了張卡片與書，卡片前面寫著：「成為你夢想的騎士。希望在我出國以後，可以照著你說要脫離舒適圈的樣子，朝著自己的夢想前進

邁出舒適圈的過程不容易，就像在闖人生遊戲一般，隨著一關關破關，往夢想就更靠近一點了。（圖片來源：Raymond）

每個人一生中難免會經歷一些徬徨無措的時刻，唯有中止猶豫，才能向前邁跑出舒適圈的過程不容易、也許也還是會質疑自己，但就像在闖人生遊戲一般，隨著一關破著一關，內心越來越強大，相信睿森漸漸找到方法克服猶豫、告別舒適圈。

還在進行中的 FAST 42 的訓練旅程，我們拭目以待睿森在他的跑步生涯一次次跨越內心的藩籬，再創高峰，完成未完成的夢想。

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