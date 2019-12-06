焦點人物／不再對自己客氣 邱郁涵迎戰初全馬的進化歷程

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跑步，一直是邱郁涵堅持的事！（圖片來源：Raymond）

「休息，是睡覺和放鬆應該要做的事，但堅持，是跑步時應該要做的事。」

來自新竹的邱郁涵，是一名跑齡剛滿三年的陽光女孩，同時也是今年 NRC FAST 42 訓練營成員之一。

因為跑步，讓身型嬌小的她在賽道上成為了巨大的焦點；因為跑步，讓平時把睡覺當興趣的她養成早起晨跑的習慣，只因為一句「不要對自己客氣」，讓她過去三年歲月因為跑步，逐漸找到了充實生命的緣由與契機。

而這一次，她的目標非常堅定，從前那個追求跑遍全台半馬的女孩，這次毅然決然決定挑戰年底的全馬賽事，究竟跑步是如何改變她的生命，以及如何跳脫舒適圈決戰 42.195 公里的全程馬拉松，以下就讓我們一探究竟。

初識跑步

一切的起點，都從去澳洲打工度假開始。當時認識體育系男友的邱郁涵，因緣際會接觸了跑步，並從中體驗運動的樂趣。

「我那時候就覺得該培養一個健康的休閒活動，剛好男友也有運動習慣，所以就開始跑步了。」邱郁涵笑得爽朗，表示自己只是平時隨興跑跑：「後來想要給自己目標，就跑去報了黃金海岸 10 公里的賽事，跑出了 57 分鐘左右的完賽成績。」

10 公里在 57 分鐘跑完，或許對當時的邱郁涵來說，並不是那麼清楚這樣成績對於新手來說，屬於中上水準的表現。

對於邱郁涵來說，跑步是一件相當快樂的事（圖片來源：Raymond）

邱郁涵：「我覺得那時候跑步對我來說，有一種因為沒多加準備訓練，在疲勞痛楚下順利完賽的成就感吧。在那次首次半馬完賽後，才正是我跑步生涯的開始。不過很幸運的是自己都沒遇到過什麼大傷，所以就持續堅持跑步習慣下去了。」

許多人在跑步習慣養成後，即深愛上這項運動，邱郁涵也不例外。從原本抱持「嘗試看看」的心態，逐漸轉變成一種為人生找到追求目標的心境。

「可能是因為跑步產生腦內啡的關係吧，我覺得跑步是一件快樂的事情，同時自己也不想放棄運動習慣，這也是我在澳洲時決定報名 10 公里賽事的原因。」

憧憬跑遍全台半馬賽事

正是因為體會到跑步的快樂，邱郁涵在結束澳洲度假打工後，2016 年回到台灣緊接著報名體驗在地的 21 公里半程馬拉松賽事，過程中經歷了腳底摩擦產生的水泡，以 2 小時 19 分完成了半馬初體驗。

在完成首場半馬後，邱郁涵陸續報名多場跑步賽事，皆以 21 公里半程馬拉松為主，對她而言，半馬帶來諸多享受運動的快樂，也有令人難忘的深刻經歷。

雖跑過多場半馬的邱郁涵，始終猶豫是否要跨出全馬這扇大門（圖片來源：Raymond）

「我其實平常訓練量很少耶，以往每月訓練跑量大概多落在 20 公里左右。」邱郁涵笑著回憶過去不懂用科學訓練方式的自己：「結果 2018 年參加半馬賽事就爆了，當時心血來潮跟著 PB 破 2 的配速列車，結果到 18 公里左右大撞牆，超想蹲在地上大哭。」

所幸那時候身旁的配速員不斷鼓勵，邱郁涵最終以 1 小時 59 分完賽。算是繳出一張漂亮的成績單。

「一直以來，我都是把跑步當成興趣，卻沒認真研究過訓練的重要性，也許是對自己太過客氣了，原本立志跑完全台的半程馬拉松，從未想過自己會進入全馬的世界。」邱郁涵過去曾聽許多人說過全馬的經歷，但當時的自己卻沒把握報名參加。

而在 2017 年尾，邱郁涵因為一場車禍，導致休養 10 個月無法運動的日子。人生經歷如此重大的轉折，卻也讓她的未來，開啟了一扇通往全馬的大門。

42 公里是種遙遠的夢？

2018 年底，從漫長車禍休養歸來的邱郁涵，重新開始跑步的訓練，這次的她更加注重健康，也更加珍惜重新恢復運動習慣的機會。直到今年 6 月前陸續完成了幾次半程馬拉松後，一名熟識的配速員，跟他聊到了 NRC FAST 42 第三屆訓練營報名的資訊。

邱郁涵說：「NRC FAST 42 訓練營是專門為想在全馬突破自我極限的人而設立的，我當時看到報名資格發現自己的半馬成績有通過報名的門檻，才真正喚醒內心中想要挑戰全馬的動力。」

猶豫，是對自己太客氣！邱郁涵決定跨出舒適圈，加入 NRC FAST 42 決心挑戰初全馬（圖片來源：Raymond）

抱持平常心完成了報名流程，邱郁涵在 7 月正式參加訓練營的審核。從 NTC 訓練、面試以及最後的 3000 公尺測驗，整個過程讓邱郁涵大開眼界，也了解到了馬拉松講究的，其實是博大精深的學問。

「我接觸到了過去自己從未接觸過的訓練模式，同時也透過教練指導，了解跑步姿勢、身體肌群運用，以及跑鞋選擇的重要性。」邱郁涵笑說，八月收到錄取通知時簡直不敢相信：「我還拜託男朋友去幫我領錄取通知，很怕寄來的是落選的祝福卡。」

離開舒適圈的執念

就這樣，邱郁涵正式成為 FAST 42 訓練營的一員。從前沒有晨跑習慣的她，也脫胎換骨為了達成課表規劃，成為早睡早起的跑者。全心專注於訓練的同時，她也發現自己無論在跑步成績或日常生活中，皆產生了巨大的正面變化。

「我以前不是一個早起的人，現在卻願意為了跑步而清晨四、五點開始訓練。」邱郁涵表示，這樣的變化一開始很不習慣，特別是要面臨一大早進行變速跑團練的時候，心理層面的不情願尤為明顯。然而隨著訓練時程的進化，如今的她已經脫胎換骨。

接受正確跑步觀念及專業指導，邱郁涵在跑步的道路上如浴火鳳凰般脫胎換骨！（圖片來源：Raymond）

以前總是一個人跑步，一個人訓練，如今加入 FAST 42 後，有人專業教練的指導與夥伴的支持，邱郁涵找到了激勵自己持續進步的力量。10 月底剛完成訓練營規劃的期中考—長榮半程馬拉松，邱郁涵拿到了迄今最好的半馬成績，1 小時 47 分的紀錄。

從此，我決定不再對自己客氣

「現在回頭看，以前是用不對的方式在跑，內心有意願，但身體上用不對的方式。如今有 FAST 42 的支持，我已下定決心要完成初全馬。」

現在的邱郁涵，不僅跑量增加到單月 250 公里，同時透過訓練也以大幅精進自己的實力。半馬對她來說宛若舒適圈，全馬則是 2019 年年底的終局之戰。

跳脫半馬舒適圈，邱郁涵放眼年底的全馬挑戰（圖片來源：Raymond）

「我在期中考之前腳受傷，當時教練有說不要勉強硬跑，我評估了自己的恢復狀況還不錯後決定還是上場檢視自己前半段時間訓練的成果。」邱郁涵表示，期中考的目的不是破 PB，而是透過比賽來調節決戰全馬之前的能力：「教練給我的目標是 1:50，最後跑出 1:47 還比目標快了 3 分鐘，我在比賽中後段就發現自己超速了，當時心裡掙扎超速是不好的，但半馬過程很多時間思考。我前 10 公里其實跑得很保守，只用七成力就超速，所以最終決定不想刻意放慢，一樣用七成力跑完。」

長榮馬完賽的結果，讓邱郁涵心理上相當受到鼓舞，卻也不敢大意，特別是在身體有些許受傷情況下，更要謹慎應對。

「雖然很累，但覺得自己跨出了挑戰全馬的那條線，跟之前跑半馬的心情完全不同了。」邱郁涵表示自己已經做好準備：「我的人生觀就是，從來別對自己客氣。能夠跑完全程就是一件很爽的事情，絕對不要輕言跟自己說放棄，才是我真正想達到的目標。」

2019 年終局之戰

就讀心理諮商系的邱郁涵，也從挑戰馬拉松中體會到了不一樣的人生觀：「我覺得跑步和諮商很像，雖然每個人都是獨特的個體，但都要面對自己的內心，而也因為大家猶豫的點不同，所以猶豫的本身是有價值的，因為它呈現出自己最在乎的東西。我覺得只要最後做出的選擇，是自己覺得有價值的，那就是有意義的，所以我會比較正向的去看猶豫這件事情。」

不再猶豫地跳出舒適圈，邱郁涵將盡全力完成人生初全馬（圖片來源：Raymond）

人生第一次全程馬拉松決戰在即，邱郁涵這名過去從不敢想全馬的嬌小女孩，已然準備好在馬拉松場上成為巨大焦點的存在。她能辦到嗎？成績究竟會如何呢？在比賽結束之前尚未有答案，唯一能知道的，是她在心境上的蛻變與昇華，親口說出的結論。

「無論結果如何，我都會盡全力去完成比賽。有 FAST 42 夥伴與教練的支持，已足矣。」

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

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