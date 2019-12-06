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賽前情報／2019 礁溪溫泉馬懶人包

2019-12-06 06:00運動筆記 Ming Yang

第 8 屆礁溪溫泉馬即將於本週六（7 日）正式登場囉！許多跑友將這場賽事作為 2019 年的收官之戰，除了將身心調整到最適合比賽的狀態，賽前該注意的小細節有沒有遺漏的呢？馬上來最後的盤點預習吧～

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集合地點、起跑時間與寄物資訊

今年賽事組別共有 3 組，分別為全馬組、超半馬組及健跑組，跑者們可要記好自己的集合時間與起跑時間。建議提早抵達會場完成寄物，並預留時間上廁所、充分暖身！

項目全馬（42.195KM）超半馬（22.43KM）健跑組（6.35KM）

集合地點 （起終點）

礁溪國小（宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段135號）
寄物時間5:20～6:40
集合時間5:205:406:00
起跑時間6:006:306:50
限時時間7小時4小時2小時

（圖片來源：筆記實業）

賽事路線

已經做好賽事路線與補給站分布功課了嗎？還沒，趕緊來預習！想知道賽道上會途經的風光美景＞＞【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略

（圖片來源：筆記實業）

全馬組路線

礁溪國小(起點)→礁溪路四段→右轉大忠路→直行五峰路→至五峰旗風景區折返→至大忠路右轉→龍泉橋左轉林尾溪防汛道路→十六結路右轉→(經 三民國小)→左轉接林尾路→左轉宜5 →(經 林美金棗文化館)→四結路→(經 柴圍佃圳水門公園)→接龍泉路→至龍泉路177巷口右轉→接 漳福路→至大坡圳右轉→環湖道路右轉(龍潭湖公園)→漳福路直行(經 Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地 觀光工廠)→右轉宜5-3→左轉大坡路二段→右轉梅洲二路(經 綠舍工坊、橘之鄉蜜餞形象館、亞典蛋糕密碼館、宜蘭窯烤山寨村)→直行二結路(礁溪巨蛋咖啡農場)→右轉二結路→過双崙橋後右轉匏杓崙路(經 匏崙社區公園、匏崙蘭陽絲綢農場)→櫻花陵園→至林尾路右轉(經淡江大學蘭陽校區、佛光大學)→接宜6→林尾路直行→左轉宜5林尾路(林美山景觀營地)→左轉龍泉橋→接大忠路→直行德陽路→右轉德陽路111巷→直行仁愛路48巷→至 仁愛路右轉→左轉和平路→礁溪路四段右轉→終點(礁溪國小)

超半馬組路線

礁溪國小(起點)→礁溪路四段→大忠路右轉→沿大忠路續接十六結路→至林尾路右轉→至宜5左轉(大楓橋)→至四結路直行(經 柴圍佃圳水門公園)→直行龍泉路→至龍泉路177巷右轉→接 漳福路→至環湖路右轉(龍潭湖公園)→漳福路直行(經 Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地 觀光工廠)→直行龍泉路69巷<青龍路>→至龍潭路左轉→龍潭路324巷左轉(經 柴圍佃圳水門公園)→右轉柴圍路(東行)→左轉柴圍路(北行)→沿林尾溪防汛道路接宜5柴圍路→林尾路直行→左轉宜5林尾路(林美山景觀營地)→左轉龍泉橋→接大忠路直行直行德陽路→右轉德陽路111巷→直行仁愛路48巷→至仁愛路右轉→左轉和平路→礁溪路四段右轉→終點(礁溪國小)

健跑組路線

礁溪國小(起點)→礁溪路四段→右轉大忠路→五峰路直行→五峰旗風景區折返→至仁愛路左轉→和平路右轉→礁溪路四段右轉→終點(礁溪國小)

配速列車

跑友們若有想達成的目標成績，或是不想煩惱配速只求穩穩進終點，「今年運動筆記配速列車將有19位車長投入礁溪馬配速，身穿配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度」。列車詳細資訊＞＞【賽事】 跟著礁溪溫泉馬配速列車療癒一波

  • 全馬組：4 小時、4 小時 30 分、5 小時、5 小時 30 分。

  • 超半馬組：1 小時 45 分、2 小時、2 小時 15 分、2 小時 30 分、2 小時 45 分。

（資料來源：筆記實業）

天氣狀況

由於本周冷氣團報到，跑友們應該有感覺到氣溫驟降不少！根據交通部中央氣象局資料顯示，`「本週六東北季風增強，東北部天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨。」跑友記得備妥衣物，像是帽子、風衣可以先攜帶，當天的裝備應隨狀況調整；另外賽後的替換衣物與雨具也記得準備。注意保暖，別著涼！

（圖片來源：交通部中央氣象局）

交通方式

根據報名統計，除了宜蘭在地跑友參賽以外，也有許多來自外縣市、國外的跑者將一同站上起跑線，若沒有規劃賽前一天抵達礁溪，以下提供前往會場的方式供參考。小提醒，不建議當天早上搭乘火車、客運前往，以台北最早發車的時間預估，會錯過起跑時間，請跑者多加留意。

接駁車（僅供報名時有加購的跑者搭乘）

主辦單位於開放報名時，有提供台中、新竹、桃園、台北的跑者加購去程接駁車服務。請有加購的跑者們當天備妥號碼布（認號碼布上車），並留意集合時間，準時抵達集合地點！（實際發車時間因車流狀況有可能略有誤差或調整）

自行開車

（以下資訊參考：礁溪觀光旅遊網

沒有加購接駁車的跑友，當天若要自行開車前往，記得預留好時間出發。從台北啟程，首選路線一：雪山隧道，最快 40 分鐘就可以抵達宜蘭礁溪囉！

  • 路線 1：由台北經國道 5 號，經坪林雪山隧道到礁溪約 51 公里，路況順利約 40 分鐘可抵達。

  • 路線 2：由台北新店經北宜公路（台9線）至礁溪約 63 公里，路況順利約 1.5 小時可抵達。

  • 路線 3：由台北經東北角海岸濱海公路（台2線）至頭城後，接台9線抵達礁溪，約 106 公里，路況順利 2 小時可抵達。

停車資訊

若跑友確定當天自行開車前往，愛車該停哪裡呢？距離會場步行距離約 600～1,100 公尺周圍，約有 10 個免收費與收費價格不一的停車場。跑者可以先行研究距離、收費價格與停車場模式‵（立體、平面、地下／室內、室外），選擇合適的前往。小提醒，停車場的車位不一，建議盡早抵達。詳細參考＞＞【賽事】礁溪溫泉馬拉松停車資訊

選手追蹤與抽獎查詢

另外，若這次有帶著家人朋友一起來礁溪的跑友，可以透過網站追蹤選手即時成績，不論是定點加油還是終點捕捉絕不漏網；另外，今年凡報名即享抽獎機會，透過網站就可以直接查詢！獎項超過 1,000 個，幸運兒就是你！查詢系統點我！

以上就是 2019 礁溪溫泉馬拉松的賽事懶人包，希望跑友們都能盡情享受賽事、沉浸在礁溪的風光明媚、迎接努力過後的豐碩果實！別忘記，賽後疲憊的身軀最需要極致呵護，大會有免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站，溫泉專車直送好好犒賞自己吧！

（圖片來源：筆記實業）

〈延伸閱讀〉：【賽事】 礁溪溫泉馬 跑旅宜蘭好吃又好玩

〈延伸閱讀〉：【賽事】從在地出發！2019 礁溪馬賽服、獎牌匯集鄉鎮特色與景緻

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊    

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