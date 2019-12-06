賽事心得／日本岡山馬拉松 中年大叔的全馬之夢

開始接觸

開始跑步至今，已4年多跑量近5000公里，當初我的高球單差點好友 顯龍一直邀我跑步，還特別到我的公司教我如何跑步，他說跑步可以瘦身及提升心肺能力，剛好我也想減肥，但心想、已近50歲的中年大叔還能跑嗎？他說沒問題的！

於是就找了個假日在國小操場慢跑，結果第二天膝蓋疼痛無法走路，問他是什麼原因造成，他跟我說繼續再跑就會好(當下感覺到他的表情有點怪怪的)，但要先去看骨科打二針休息一星期繼續跑...哈哈！

過一陣子後，他說跑團在有恆街有5K團練”輕鬆跑”，約我一起去，我想5K還好~就去團練吧！(沒想到是場”鴻門宴”)到現場後，感覺有一股肅殺的氣氛，在起跑點每個人都手按手錶(我當初還沒買跑步用錶)，心想他們按手錶要幹嘛，當起跑槍響起來，大夥們就全力往前衝，想說這不是歡樂跑嗎？跑到一半，背後來一位很像劉德華的帥哥(他就是南天樂跑團長 昌哥)，騎腳踏車跟我說國仁哥第一次來團練，很硬喔！當下我喘得都無法回答他，跑完才知道今天是南天樂跑團菁英選手美津濃接力賽測試，我用盡全力跑完，以最後第二名完成測試。(有豆舖咖啡最美麗的老闆娘秋瑋真好，知道我第一次來，怕我孤單還在我後面押隊)。

唉! 竟然第一次來就參與南天樂跑殺氣騰騰的美接選拔測試

愛上跑步

就這樣，開啟了我跑步的運動習慣，也加入南天樂跑 這個大家庭。開始參加賽事，8K跑跑人路跑，深怕跑不完，所以，前一天還特別去試跑路跑的路線，我跟我老婆，也都順利完成人生第一場路跑賽事！

路跑初登場

參與賽事

這樣持續練跑，也加入超級歡樂的南天小妹團，陸續參與多場馬拉松賽事。

北海道函館半程馬拉松

板橋馬拉松10K/48min完賽還不小心上了凸台

老婆10K也是輕鬆完賽上凸台領獎

Challenge Taiwan 113鐵人 鐵公肌大勝鐵小妹

誠聖宮路跑賽 一仁選手好像有被我嚇到..哈!

傻傻的報了全馬

團練期間有跑友跟我說：可以報名全馬了！我跟他們說，這輩子我不可能笨笨的去參加全馬賽事(事實證明年紀大了，頭腦也變笨了)。就在一次聚會中，我跟小妹團 雪如副團長嗆聲說：「妳報初馬，我就報！」，想說她應該不敢，但就在二個星期後，她跟我說，已經幫我們報名日本岡山全程馬拉松。天啊…..…… 好吧!既然早晚都得碰到，那就開始乖乖練習吃課表吧！

被念了很久..哈!

全馬訓練期

岡山馬賽事日期11/10日。從今年5月開始準備，我的偶像SUB3的波馬 正人選手，特別幫我們安排課表，每星期一三五60分鐘練跑、星期二四健身房訓練腳肌力、星期日2~3小時南天LSD長距離大團練，這段時間每個月跑量都有達到200公里以上，每週幾乎都維持著規律的跑步。

正人教練 星期二四腿肌指導訓練&財經交流

南天團練清晨LSD練跑

226鐵人 毅哥選手降速陪跑..河堤耐熱LSD

南天小妹團 馬帥總教練核心課表

加入 南天鐵小妹團騎練腿力

全馬重訓期

就在10月份，小妹團 馬帥總教練建議我們，每星期五可以加量跑體驗一下25~30K的疲累跑感。我就開了5次有恆街岡山馬2.5~3小時LSD不斷電，而我也完成了1次3Hr/32k 及 4次2.5Hr/26k不斷電LSD。這幾次長距離的練習，讓我們對於完成賽事更有信心以及對速度的控制更有把握，在這段期間多虧有南天樂跑的夥伴們，一同陪跑、訓練讓跑步的日子更添歡樂。

賽前一個月完成了最長距離的配速訓練

出發前授旗 & 經驗傳授

在出發前，特別邀請南天全馬選手 凱特、史丹利、顯龍、婷婷、秀霞姐、馬帥、南天團志禎副團長、南天團 陳總教練，賽前精神鼓勵及傳授跑全馬的技巧，會後更隆重舉辦南天團旗授旗典禮，讓全體團員信心大增，真的非常感謝南天夥伴們！註:真正讓我信心大增是 帥俠的一句話:我們凱特當初月跑量才80K就可以跑完全馬你在怕什麼..講完他大笑!

隆重的授旗典禮團拍

會場報到

我們這次一行14個人(初馬5人)，在比賽前一天抵達岡山，順利的報到、領取物資，也去會場觀看賽道地圖，內心已掩不住那興奮與激動的心情！

真的很想上頭條

這幾位真的是來照相的無誤

正式比賽

當晚太興奮了！一直在滾床，吞了PB龍給我助眠劑太好用了，一覺到天亮。隔天一早，就抵達會場，此時氣溫只有10度，但沒有想像中的冷，整理好裝備後就一直在拍照，也暫時忘了賽事緊張的氣氛，然後我們就各自前往起跑區等待。這次我和老婆宜嬖、雪如、小惠萍、陳教練，被分配到C區，在等待區時大家的心情都很亢奮，我也拉拉筋、熱身一下，隨著時間的逼近，現場氣氛也越來越High，時間一到、鳴槍後就出發了！

起跑前與當地日本跑友合照

起跑區準備起跑展開這全馬之路了

起跑出發

鳴槍起跑後，賽道上很是擁擠。經過3K後，才能按照自己的配速前進，原本設定是6分速，但感覺狀況還不錯，所以大都是以5:40的速度持續跑著，8K吃了一包GU、11K補給休息站，看到岡山名產超甜的「晴王葡萄」，停下腳步品嚐了不少顆，口袋也裝了幾顆、16K吃了第二包GU。

到了18K折返時遇到陳教練、老婆宜嬖及雪如，跟他們打聲招呼、互相加油打氣，24K及32K時，各吃了一包GU。涼爽的天氣順順的定速跑，享受岡山沿路美景及熱情的加油聲。

就這樣不知不覺來到恐怖的36K，此時正午太陽高掛溫度也上升了，疲累感也跟著來了，賽前正人有特別交代，如有這狀況發生就要降速，不然會爆掉,就跟阿國一樣會被笑很久！又看到路旁很多跑友抽筋痛苦的躺在路邊，當下決定自動降到6~6.5分速前進，我想、腰包內還有一包 惠娟女神贊助的32GI能量包，吃完應該可以再衝刺最後里程，最後、竟然找不到我的能量包…傻眼！只好將口水當作能量包吞，咬緊牙根繼續跑吧!「賽後有找到能量包.黏在手機背面 哈!」

這短短的5K感覺很遙遠，一直鼓勵自己只剩下有恆街3圈的距離，也同時想起 賢仔名言-只想流流汗.那怕只是短短的5K..提醒精神加油吧！當跑到最後1K快沒力的時候，聽到有人叫「國仁哥加油！」看到有智哥及秀霞在賽道旁的大聲加油打氣，當時眼淚都掉下來了，心裡也不停的對自己喊話，我可以的！此時心情已經開始激動不已，收拾好心情後，邁開步伐大步向前。最後彎進體育場了，就這樣一直跑到終點，以 4小時13分鐘完成夢想的初馬。我親愛的老婆宜嬖4小時44分也順利完成初馬。也恭喜 秀芸、雪如、小玲 初馬高速挑戰成功。

進終點照

老婆宜嬖與雪如副團長進終點照

汗水跟淚水換來的完賽證書 4:13

完賽證書 4:44

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感謝小妹團 麗珍.惠萍 精心製作的獎牌架

辛苦半年總算完賽了....

賽後排乳酸兼旅行

強力推薦有機會一定要來日本跑馬拉松，不僅僅整個賽事的規格滿分，現場的加油團也是讓你很感動，這樣的規格待遇，你能不來參加嗎? 小秋、小汶、良知、大雄，2020年的10/25金澤馬換妳們來挑戰初馬了！

倉敷美觀...穿和服跑步排酸

搞笑....哈!❤️

感謝

要感謝的人好多，當然要先感謝我親愛的老婆宜嬖，願意和我一起完成我們的初馬。

謝謝 顯龍、婷婷賢伉儷一直鼓勵我們，持續運動、追求夢想！

謝謝 正人教練，這半年來的跑步課表、強化腳部肌力訓練及跑馬經驗傳授。

謝謝小妹團 S團長 & 雪如副團長 馬帥總教練，因為有妳們，我們才能順利達成海外馬拉松。

最後特別感謝 南天樂跑團 昌哥團長、禎哥副團長，無私付出，南天有你們真好！