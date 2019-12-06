跑步知識／沒想過Line也能用來跑步！

喜歡跑步的你，手機一定至少有1、2個跑步APP，這次分享做馬拉松跟跑步相關Line@。叫做筆記寶的Line@聊天機器人，我會用來找賽事或是提醒賽事開報。也會不定期收到各種跑步文章，覺得對跑者來說相當實用，介面也滿順暢？

因為已加入筆記寶一段時間了！最近又看到有在推跑步活動抽獎品，上一個跑步活動號稱抽出60幾位跑者，吸引力滿大的，但是我那時候沒想太多，但是最新推出這波【一頁城市Ｘ跑者出任務】是抽Garmin！還是抽Vivoactive3 音樂手錶，整個超興奮～

就是下面這個活動

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Line@在【最新活動】這邊

而且可以看到即時戰況xd~雖然我只有1次抽獎機會！但是有跑就覺得有機會！

話說完成綁定後去跑步，隔天就會幫你記錄跑步軌跡，這個滿酷的，沒想到Line@還能做這種操作

喔！還有一個令我驚喜的地方，就是當我跑完一個縣市，就會送城市徽章，讓人想要蒐集，也算是鼓勵我們突破舒適圈的概念，不過我滿弱的只有一個哈哈！有朋友在國外用筆記寶跑步，還收到國外版徽章🤣！所以還滿期待有人分享自己的徽章牆

對於我這種懶人也可以設定【跑步提醒】，設定每天7:00提醒，會傳常用位置天氣狀況，像是PM2.5、空氣品質之類的，滑到後面很貼心提供暖身動作（初學者必備

話說這次活動只到12/8 ，所以想分享給大家一起來玩！下面就分享給大家活動傳送門

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加入筆記寶直接玩：http://bit.ly/2YYXXzl