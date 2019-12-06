跑步小品／南方澳海鮮馬賽前心聲

每年的10月開始到3-4月不熱的這幾個月是台灣的馬拉松季，隨著一場有一場的賽事來臨，我每一週就好像有人寄禮物給我一樣，打開一個又一個驚喜。

今年我把全程的馬拉松都留給我自己的家鄉宜蘭，其實沒有特別的原因，主要是因為這樣交通上比較方便，我不用還要為交通或是住宿傷痛腦筋，上次到太魯閣參加比賽時，還因為沒有訂到房間睡車站。

南方澳海鮮馬是我今年的最後一場賽事了，說起來沒有什麼特別，確是我最最最緊張的一場賽事，因為我前一場跑了7個小時，所以這一個月的時間，我整個人都處於非常緊張的情緒之中。

從來沒有想過，胖一輩子的我，會愛上跑步這一件事，而且會不知天高地厚的報了全馬，就踏上了這條不歸路。一切似乎是在冥冥之中註定，我要去思考很多事。

跑步時，很寂寞，只有自己跟自己的呼吸聲。

跑步時，很熱鬧，因為身旁有很多陌生人陪跑。

跑步時，讓我更了解自己的身體。

但也讓我明白，我從不了解自己

伴著寒星點點，一步步的往前，這夜晚下的汗水，如地下的星光。

過去，不懂，為什麼一堆人一直跑。

現在，不懂，為什麼不跑。

讓自己的生活有品質，不在於買名牌，而在讓自己更有自信。

而我的自信，來自於，我跨出這一步，改變我自己。

不給自己藉口，控制自己的食欲。

你不是瘦不下來，你跨不出習慣的舒適圈。

你不是跑不了，是你不聽聽你身體想要健康的微弱訊號。

改變，從動起來開始。

不要緊張，不要害怕，去跑吧!去吹吹強勁的東北海風吧!南方澳我來了