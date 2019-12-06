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帶小比旅跑台灣／牧野池上馬拉松 風景很美

2019-12-06 06:00運動筆記 陳嘉齡

上星期六，我和比比去台東池上參加牧野池上馬拉松。

有人問我，為什麼要跑那麼遠來跑，我跟他們說在東部，我可以欣賞美麗的風景，可以看到濃濃的人情味，呼吸到新鮮的空氣，為什麼我不來跑。

賽前一天，我先到柯加祿大哥開的牛肉麵店，享用想念以久的牛肉麵，王萍嫂像姐姐一樣，每次都好像在養豬，一直怕我吃不飽，東西都一直端出來，害我每次離開那裡肚子都好漲，而在那裡待的時間也特別快，大家愉快地聊天，時間咻咻咻的很快就過去了。

接近傍晚的時候，我便跟他們道謝並告辭離開，前往晚上睡覺的地方。

每次去台東，總是託好友蔡志榮的福，住到便宜的住宿，讓我們省下很多錢，有時候他還會煮好吃的東西給我們吃，雖然味道有點鹹，但他真的很大心，在這裡很感謝他那麼的貼心♥

隔天一早，我們很早就出門，因為知道這是小型賽事，不會有什麼人參加，沒想到一到會場，看到很多認識的跑友，包括鄒雙喜大哥也特地來主持這場賽事，大家也開心的合照並聊有關賽事的事情。

在鄒大哥幽默風趣的開場下，大哥一一出發……

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因為剛好和王萍嫂同一組，所以我們就結伴一起跑，因為她一直幫我推比比，我很不好意思，在這裡也很謝謝她。

賽道的沿途風景很美，因為稻子已採收，所以看不到黃澄澄的稻浪。但我們經過很多漂鳥197的裝置藝術，以及金城武和蔡依琳樹，清晨吹著涼涼的風，跑在田野旁邊真是舒服。

然後，我們就跑著走著完成了這場賽事。

賽事結束後，主辦單位還準備了米粉和魚丸湯讓大家食用，可惜開放食用的時間太晚，所以我們沒吃到大會準備的美食。

再一次謝謝辛苦的主辦單位。

謝謝辛苦的志工和交管為大家服務。

謝謝辛苦的攝影師為大家拍照。

#2019牧野池上馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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