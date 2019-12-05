焦點人物／初馬之後才是開始 鄧新詮逐頂之路正要展開

隨著時節到達了年末尾聲，也逐漸進入馬拉松賽事的高峰期，重量級的賽事接連登場，這次運動筆記專訪當目前備受注目的新生代男子長跑好手「老鄧」鄧新詮，來跟我們分享賽前調整原則，作為大家在接下來的賽季中備賽的參考。

體育班出身 穩扎穩打的田徑人生

老鄧從國中開始接觸田徑，一路體育科班上來，到現在為止已經有11年的跑齡，目前主攻專項為半程馬拉松和全程馬拉松。半馬的最佳成績為 2016 年於日本上尾創下的 67 分 58 秒，這成績也拿下當年台灣年度半馬排名冠軍，全馬目前最佳成績則為 2 小時 33 分 53 秒。老鄧在近年來因為逐漸在賽事中嶄露頭角，不僅成為賽事中大家關注的焦點，也收到許多跑團的邀約擔任教練。

在今年九月，老鄧剛成為臺北市立大學運動科學研究所的新生，在課業繁忙的同時，還外擔任跑團教練，同時還要兼顧訓練，他坦言一開始真的有點吃不消，不過老鄧漸漸調整腳步，愈來愈懂得規劃時間，現在生活逐漸上軌道，滿足於每天充實的自己。

面對研究所新生的課業與兼職教練的忙碌生活，老鄧很滿足（圖片來源：Kelly）

身為一名跑齡已經 11 年的專業運動員，跑步在老鄧的生命中已經是生活的一部分，對他而言，像是一門必修課，每天睜開眼睛都會面對的事情，只要一天不跑步，生活的步調都會被打亂，在一年 365 天中，除非受傷才會停止訓練。對不少人來說，跑步是不得不做功課，一種形式上的訓練，所以難免對於跑步這項活動覺得枯燥無趣，但老鄧談起跑步時，總帶著閃亮亮的眼神，感受得到他發自內心喜歡跑步，覺得在跑步帶給他的樂趣無窮，也帶給他自信。

跑步帶給老鄧自信，也帶給他快樂，談到跑步盡是喜悅（圖片來源：Kelly）

真男人「張嘉哲」 是學長也是恩師

長期關注跑界新聞的人，相信很多人都是從「真男人」張嘉哲的文字中看到「老鄧」鄧新詮這號人物，張嘉哲可以說是老鄧跑步生命中最重要的學長與教練。張嘉哲長期投入在長跑選手的訓練資源與提攜後輩是大家有目共睹的，老鄧從大學開始一直到現在，都是跟著嘉哲學長一起練習的，跟一般教練不同的是，學長本身也有在跑，因此比一般的教練更有說服力，也更能設身處地為選手們著想，所以老鄧更加認真聽從學長的指導；除此之外，從嘉哲學長身上，也啟發了很多對事情的不同想法，跟著嘉哲學長後，生活變得不只有上課和訓練，更學習接觸媒體、經營社群，懂得行銷自己，為運動員爭取更多的資源。

張嘉哲帶給老鄧的不只是技術上的進步，更是生活上的學習（圖片來源：Kelly）

在比賽中發光，也在比賽中跌倒

談到在眾多參賽經驗中，老鄧最難忘的賽事以及曾獲得的最大殊榮就是 2016 年那場創下自己 PB 的日本上尾半馬賽，在上尾半馬賽之前，多半可能是因為興奮或準備不足，在比賽中發生『爆掉』的情形，但 2016 年的那場比賽，在跑的過程當中，他在跑前設定的策略完美執行，自信心也達到一個理想的狀態，拼盡全力完賽，快到終點時腦中突然冒出想法：「不管成績有沒有達標世大運（當時這場賽事是為了達標是大運參賽資格），我已經拚盡全力，心滿意足了。」在這樣心理與技術狀態達到完美的平衡，也造就了佳績。

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練習策略落實加上心態平衡才能創造一場無愧於心的比賽成果（圖片來源：Kelly）

另一場難忘的賽事則是今年十月的全運會，是老鄧的第二場全馬賽事，也是第一場的國內賽，在賽前六週，因為輕微的受傷，休養了兩三週，但眼看比賽迫在眉睫，自己也緊張了，加上眾人的期待，心理有一定壓力在。結果跑到 25 公里處就開始不舒服了，一路撐到 35 公里處便提前下車無法完賽，這經驗給他很大的啟發，全馬的準備不單單只是訓練，包含休息、心理層面等，很多眉眉角角要顧到，從此之後，他更能專心傾聽自己身體的聲音，對於自己的狀況更多一分用心去掌控。

失敗的經驗是前進的養分，現在老鄧更懂得關注自己的狀況（圖片來源：Kelly）

目前老鄧的訓練菜單是一週七天，天天都會練，大部分時間一天練兩次，一次是早上清晨五點左右，另一次是下午三點到六點。早上以輕鬆慢跑為主，大概會花一小時跑 12 公里，下午大家會一起練，老鄧也不諱言自己也是有惰性，仍舊會有抗拒練習的心情出現，特別是在炎熱的夏日，這時候除了靠自己的意志力外，他會想著自己的目標，看一些訓練影片，激發自己前進下去的動力，等到習慣練習以後，惰性便會漸漸消失。

知道怎麼跑 更要知道怎麼休息

目前正進入賽季高峰期，大家的訓練強度逐漸拉到巔峰，老鄧提醒大家，賽前三到六週是最容易受傷的高峰，因為訓練的量和質同時達到顛峰，身體能否負荷這樣的強度和壓力很難說，每個人的身體狀況和作息都不同，只要穩住表現，保護自己不要受傷，基本上比賽狀況都不會太差。

「記得剩下兩週左右時間時要開始減量，減量的目的是因為訓練的強度需要三到四週讓身體恢復，所以在剩下一、兩週的時間再給身體一個新的刺激，否則會讓身體來不及回復。所以不要異想天開，在賽前加緊腳步抱佛腳拼一下，這樣的情況可能導致賽前受傷，或因肌肉疲乏影響比賽表現，因小失大。」

初學者切忌心急 循序漸進才能跑的久

老鄧建議剛入門的跑者，一定要掌握「循序漸進」原則，千萬別想著一開始就要跑半馬或全馬，因為可能會形成未來練習跑步的夢靨，導致很快就會放棄跑步了，所以建議一開始接觸跑步的人可以先從快走或慢跑開始，培養習慣後，再慢慢找尋較短程賽事參加，練個幾年後再挑戰全馬，切忌心急。

工欲善其事，必先利其器，老鄧表示在一開始接觸跑步，跑鞋的選擇更是重要，選擇前要對自己腳型有一定程度了解，比如內翻、外翻問題，針對問題去尋求合適的鞋款，另外針對不同的跑步目標來選擇也很重要，比如說日常訓練輕鬆跑、LSD，這種距離長、步數多的練跑，應該要選擇像 ASICS GEL-NIMBUS 22 這樣鞋款，這款鞋具有非常好的緩衝能力，在於跑長距離的項目，對於關節、肌肉有較好的保護能力，避免讓初學者在一開始練習時就受傷。

日常輕鬆跑佔訓練比重大，固鞋款選擇著重在良好的緩震能力，如 ASICS GEL-NIMBUS系列（圖片來源：Kelly）

依照不同目的 選擇不同訓練鞋

如果是在操場上的間歇訓練，或是追求速度的比賽，依老鄧的習慣，會選擇底部比較薄的鞋子，薄底鞋子相對來說容易施力，有效將力量傳導到地面上做推蹬，助於轉成往前衝刺的力量。在比賽時，老鄧最常穿的是 ASICS 馬拉松專用鞋 SORTIEMAGIC RP 4，這雙鞋子的特點是底非常薄，比 ASICS 以「輕巧」著名的虎走系列還要薄，近乎赤足，整個底是平的，也感受不到甚麼支撐，但令人驚奇的是彈性極佳，讓他在跑步時明顯感受到地面的回饋。

在平時的訓練，除了練習間歇之外，不會一直繞操場跑甜甜圈，因為轉圈對於跑姿會有影響，跑久了肌肉會失衡，所以老鄧更常選擇在河濱、貓空等柏油路上練習，因柏油路面不如操場跑道具有良好的彈性，所以平常練跑的鞋子更要注重緩震效果以及踩下去時比較柔軟的跑感，ASICS GEL-NIMBUS 22 結合了 GEL 的吸震科技和 FLYTEFOAM PROPEL 的反彈科技，讓跑步時感到柔軟有彈性，ASICS GEL-NIMBUS 22 更加強了透氣性，在長時間的練跑過程中是舒適的，這些都是入門跑者選購鞋子的重點。

ASICS GEL-NIMBUS 22 加強透氣性，讓你每一步都輕鬆又舒適（圖片來源：Kelly）

ASICS GEL-NIMBUS 22 結合了 GEL 的吸震科技和 FLYTEFOAM PROPLE 的反彈科技，讓跑步時感到柔軟有彈性

（圖片來源：Kelly）

全心準備 展望 2020 年的東京馬拉松

老鄧剛在 11 月 30 日、12 月 1 日這兩天在日本體育大學長距離競技會比賽中， 五千公尺與一萬公尺的比賽項目，分別以 14 分 59 秒 36 與 31 分 27 秒 52 都創下個人 PB，同時晉升男子五千歷代 29 傑與一萬歷代 28 傑，這場被老鄧視為東京馬拉松的前哨戰，表現得相當出色，相信為他明年三月的東馬是注入很大的信心，讓我們一起期待老鄧在東馬再創巔峰。

2020 年東京馬拉松期待老鄧再造巔峰（圖片來源：Kelly）

以上文章由 ASICS 贊助刊出。

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