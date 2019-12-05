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運動筆記【焦點人物】初馬之後才是開始，「老鄧」鄧新詮逐頂之路正要展開第 8 隻全馬︰2 年 11 個月零 20 天的 58 秒 PB 破風手之旅
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賽事心得／菊島跨海馬拉松 破風手之旅破58秒PB

2019-12-05 10:11運動筆記 Wesley Sung

跑完金門馬，拼完了我國內目標馬拉松拼圖（雙溪櫻花馬、萬金石田中馬、太魯閣馬，外加離島的金門馬），加上成績只退不進徘徊在 5 hr 附近辛苦撐著，加上覺得過了 50 歲的體力衰退感，頓時有點懶散！！4 月因緣際會高中同學找我跑一場追火車接力賽，雖然成績不怎麼樣，但認識到附中成立的跑團，接力賽也著實有趣，加上整個附中魂的氛圍起來！！沒考慮太多就加入跑團！！

同學和我說大家就是沒壓力跑跑互相加油打氣，所以不用太在意！！豈知上了附中魂的賊船，那是什隨便跑跑，跑團每天各自上傳跑量並累積，才發現大家粉認真，月跑量 100~200 K的都算正常！！這下壓力大了！！讓我這每週不到 3 次又會偷懶的跑量，不得不得認真些，至少能維持每週 3 次的練跑吧！！也算比較認真的跑過粉熱的夏季，並在 6 月決定再報一場離島馬來測一下成果！！當然同學是兩肋插刀（前一週他才要跑粉硬的日月潭環湖全馬，連週馬真是強。）一起衝這場菊島跨海馬拉松了！！

跑前兩週收到物資，看到上面的 Slogan︰「做自己的破風手」，啥咪破風手？一研究不得了，雖然知道澎湖秋冬風不小，但沒有直接體驗過，結果一查介紹，才知這場可是東北季風跑，2017那年的跑友網誌，臉都吹歪了！！當下感到這場馬可能不太妙了！！跑前一週一直關心天氣，看會不會眷顧我們來個好天氣，但直到前一天下了飛機來了個陰天，加上氣象報告的鯉魚旗吹起了東北風，看來免不了要挑戰這東北季風馬了！！晚上在市區吃了有名的馬路益燒肉飯和玉冠燒仙草，補足蛋白質和澱粉，到觀音亭欣賞國際海灣燈光節的閉幕秀，測試一下海邊風力，還是早點逃回飯店比較實在。買好隔天的早餐花生三明治，早早回飯店準備睡下，以迎向隔天一早的破風挑戰！！話說飯店開在會場前方真的超方便，但居然沒提供跑友的早早餐，實在也太不方便跑友們了，整個大扣分！！

一早5點前搭上頭幾班的接駁車往西嶼起跑點，這段路程還可再瞇一下！！到了西嶼時間還早，天也還未亮，和同學照了幾張像，就先進遊客中心避風去了！！開跑前半小時出來活動活動，做好熱身！！準備要開跑了！！但為何要再延 15 分起跑啊？XD！！菊島跨海馬拉松的特色是從西嶼漁翁島燈塔繞一圈順著海邊由白沙鄉、中屯一路跑回馬公市觀音亭，不用跑回頭路是其優點，整個西嶼重要景點和沿線美景幾乎都會經過！！是很舒服又美的賽道，除了可怕的東北季風！！

菊島跨海馬拉松辦到第三屆，可能是離島加上第一屆就是超大東北季風的關係，所以人數還不多，和金門馬拉松規模仍不能相比，所以起跑1分鐘內就過拱門正式開始。

前天研究一下賽道，加上本人後繼總是沒力，所以趁著前半馬西嶼路段往漁翁燈塔前3K是唯一還有順風路段加速一下，以迎接後面的連續東北季風路段。每年這時段開放跑進繞漁翁燈塔一圈出來，算特別體驗，只是人多門窄，所以繞進繞出後面人多時應該會塞車！！掌握前面有力又還有順風路段，前面3K跑了個5分多速（這可能是今天居然破了 PB 的關鍵），出了漁翁燈塔就開始要迎接東北季風了！！

往海邊路段一路小坡上下，有風時剛好有小下坡，跑起來感覺還好，第一個補給就是一排大豐盛，志工熱情拿著各式補給來吸引，但為了怕太早被餵飽，所以忍著不進站跑下去（沒想今天兩個超大補給站都錯過，還好小站也很多特色，所以也還是有餵飽。）。進到海邊路段明顯開始感到東北季風的威力，但前半程氣力較足，一路仍維持著配速，且風景大好，補給熱情又有特色，邊看風景一路就跑過西嶼東臺、大菓葉岩、二坎部落等西嶼重要景點。

一路來到跨海大橋前的原住民美食補給站，加上跨海大橋是老爸參與的建設，有特殊情感，這非得停下來補個照片留念，加上跑友互想拍照，停了不少時間，準備要挑戰本場賽事2.5K最大東北季風路段，一上了橋就了解到什麼叫大風路段，一路就是超大逆風跑，想找個跑友跟一下都不太可能，且這段感覺遙遠無止境的跑著，著實痛苦，只能壓著帽子，看著地下的標線，一步一步吃下去！！終於撐過跨海大橋，自己跑到對面補張照片，隔了49年我終於用雙腳跑過老爸蓋過的跨海大橋了（好險有補照片，因為後來找好心人的照片，我沒被他照到跑過跨海大橋過來的相片，哭哭！）！！

過了跨海大橋就是半馬的終點站通梁古榕，而我正想怎麼沒看到補給站，只能呆呆的跑過去（事後才知道這也有個大補給站，我以為是半馬的休息站而沒靠進去，大囧！兩個大站都沒進去補給！），過了半馬就是要往南回馬公市了，內心期待著有沒有換順風來給我些助力，每次到後半段都會開始沒力，這次同學給了我兩包 BCAA 要我試試，我在23K和35K第一次嘗試這個補給神品，感覺真的好像有用。

相較之前25K後會變走跑模式，這次搭著某些路段的順風，一路從中屯風車順著海邊，再經過許家彩繪村跑回203縣道，第一次一直撐到35K才開始走跑模式，就這樣一路進到最後2K，發現好像還有機會破PB，趕緊硬撐著最後一段上坡路，跑走跑走著回到終點！！

沒想到我在東北季風菊島馬拉松，在隔了2 年 11 個月零 20 天後，50歲後以 58 秒之差小破了 PB。真是太意外了！！同學也大破 PB ，恭喜！！感謝舒韾健人鐵腿團友們的壓力，讓我無形中被逼著在夏季也儘量維持著訓練，應該是還能破 PB 最大的原因！！感恩啊！！

菊島澎湖跨海馬拉松全馬完跑，大會成績︰4 小時 43 分 55 秒；晶片成績 4小時 43 分 08 秒，總名次 129 / 695；分組名次 30/ 145，男子組第 120 名。在東北季風中破 PB ！！爽！！

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後話︰跑完下午回飯店休息睡一下，晚上出來筧食，當然要吃海鮮，在覓食閒晃中發現怎麼風好大，比起昨晚感覺大很多，吃完海鮮大餐出來更覺風超大，這東北季風粉強！！隔天多留一天，先帶路吃鍾記燒餅（北新橋牛雜湯休息，殘念），再準備把本島東邊和南邊帶同學跑一圈，錯誤選擇租了機車，才是惡夢的開始，東北季風超大到車都騎不太動，我們兩個偷笑，好家在不是今天跑，這種風應該會跑超過 6 小時吧！！好險！！哈哈哈！！

田中馬萬金石

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