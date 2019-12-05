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訓練心得／入跑團週年 只為證明我可以

2019-12-05 10:02運動筆記 陳國成

2019.12.5 週歲了，加入楊梅樂跑一週年了。

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這一年是創紀錄年

2019.04.28 這輩子首次上凸台

#戀戀桐花8.5K 分七#

2019.06.14  10k突破5分速破Pb

#中大10k練跑 48分32秒#，入團前最佳紀錄為54分06秒

2019.09.22半馬破Pb

#新屋魚米之鄉半馬01：50：28.64#，入團前紀錄為01：59：37

2019.09.25 5k成績破Pb

#Zepro測5000 成績 22：57.82#

2019.11.10 全馬破四破Pb

#板橋馬03：58：41.60#，入團前為2015.10，31聯大八甲馬拉松成績06：05：50

初馬單純的只想跑完，勉強完跑後，全身發燒，上下樓梯得拐著走，隔兩天又引發痛風。完賽後我就沒打算再跑第二次。

一個人的跑場

入職場後鮮少運動，2013年秋季因痛風日趨頻繁，試圖改善體質，於是重啟學生時代的跑步運動。

隨著體能改善逐漸拉長距離，自揣能跑完11k路程便開始參加路跑。2014.4.12 是首次超過10k的路跑，同年11.15首次半馬，再隔年就玩全馬。

這段期間每週跑量約50~60k，一週跑個1~2次，但這段期間體重卻沒明顯下降，鮪魚肚始終跟著，直到2018.3月體檢驗出脂肪肝後，有位朋友無意的說'一週跑1~2次跑太少了'，從此跑量日益增加。2018.9月破200k，11月破300k，之後月跑量大概都在300左右，但從2013到2018年底我都是一個人跑。

分享

巧遇楊梅樂跑

2018.11.25帶妻小至瑞芳不厭亭，在涼亭巧遇鹹哥帶隊跑上山。其實早有念頭找個跑團學點東西，又自揣車站至不厭亭來回應該沒問題，回家後便上網查查楊梅樂跑是什麼東東，並在fb上留言申請加入。

2018.12.05晚上19：00，帶點尷尬的出現在一個人都不認識的集合場，來的莫名。我觀察這個跑團，跑團一樣觀察我能撐多久。對我而言找跑團有點隨緣，有固然好，沒跑團我還是可以一個人跑。

但入跑團後我不得不認同，加入跑團前後變化，是超出我的預期。不得不感謝這一年陪跑的伙伴。謝謝你們，楊梅樂跑有你真好。

跑步也可一群人

體質的改善

2013年痛風最頻繁時，一個月就來兩次。在開始跑步後就只再發作過2次，一次是媽媽往生敖夜守靈，另一次是2015.10.31的聯大全馬後。原本一直出現紅字的肝功能問題也沒了。但體重卻未顯著下降，甚至我一度認為跑步不具減肥效果。但在2018.3月跑量增加後，體重由82kg明顯下滑至現在的68kg，脂肪肝問題也沒了。另外從小到大困擾我的咳嗽問題也明顯改善。以往一感冒就會咳，一咳就數月才好，增加跑量後雖沒神的不再咳嗽，但咳嗽症狀就沒那麼厲害也沒拖那麼長。

田徑場上的絕緣體

我不是天生的運動員，相反的我幼年是田徑場的絕緣體。我那時代的國小每年都會找體質最差的學生做驗血檢查，我是班上的驗血公差，12個學期驗了12次血。回首體育成績，三年級一分鐘的仰臥起坐次數是個大鴨蛋---0下，四年級稍好，在同學不小心碰了背的狀況下，仰臥起坐次數是1下，五年級一次分組大隊接力，在跑了兩個籃球場大小的操場後，滿臉慘白，老師給嚇壞了，從此田徑場上的活動，我一概絕緣。

國小體育成績

直到上新竹高中後，因留級一年不想被看輕，咬著牙練十八尖山越野，我才知道，原來我也能進全班前10名。

只為證明我可以

若僅為改善體質，那我的每個跑場一定都是歡樂跑。補償心態所致，我想告訴大家我可以。幼時很差，但現在我可以的。可以跑五分速，更甚至上凸台。可以跑全馬，更甚至可以破四。我還可以做什麼，其實自己也不知道。就持續的跑，跑到那天發現另一個目標近了，也許就會再嚐試突破下一個目標。我是一個國小仰臥起坐抱蛋的人，但我可以破四。我相信你也可以，想證明自己的同好，咱們一起努力。

田徑

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