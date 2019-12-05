賽事心得／澳門馬拉松 第一次海外上凸台

11/30下午，就在大家紛紛前往大阪馬拉松expo打卡的時候，我們一家人悄悄從台中清泉崗機場飛往澳門，準備參加跟大阪馬同一天舉行的澳門馬。這次搭乘虎航班機，飛機座位幾乎全滿，大部份是去旅遊不是去跑馬的，一個半小時飛行就抵達澳門。

先在機場便利商店買了三張澳門通(澳門悠遊卡)，搭公車到盛世酒店，這間飯店距離起跑點約900公尺，當然銀河酒店更近，但是週末的銀河酒店一個晚上大約要一萬塊台幣，盛世酒店則只要四千多塊，附近很熱鬧，到官也街也很近，還附早餐。盛世的服務人員很親切，身上一千元澳幣的大鈔因為機場便利商店不收正在煩惱，隨口問飯店櫃台可以去哪換，櫃台人員就直接幫忙換成百元鈔，馬上解決這個煩惱。接下來，牛爸走到澳門百老匯(約2公里)報到，我跟小牛去官也街買蛋塔和紀念品，安德魯蛋塔排好長，不過很快就買到一盒，坐在官也街入口處吃，還是熱的，這種美味只有在澳門吃得到(買回家就沒那麼好吃了)，蛋塔熱量很高不過不吃太可惜。牛爸報到完成之後，也來官也街會合，晚上要在附近的葡式餐廳和牛爸大學時代好友們聚餐。

六點半準時到葡國美食天地用餐，這家餐廳超熱門的，六點半一開門就貼今日客滿。一行人六個大人四個小朋友，三個爸爸是大學室友，其中志峰是澳門在地人，當然早就訂位了，吃了好多葡式美食，小朋友雖然很害羞，語言也不怎麼通，但還是蠻開心的，飯後一起去吃冰淇淋，感謝志峰的熱情招待。

第二天早上六點起跑，牛爸鬧鐘設四點半，照理說五點應該要到會場，結果他5:20還在飯店，害我都緊張起來，也睡不著，一直催他。他本來計畫在澳門馬拉松破三，但兩個月前感冒，咳嗽一直好不了，看遍中西醫，最後到大醫院檢查，醫生說他鼻竇炎，需要吃抗生素，回診後醫生又說他胃食道逆流，總之，身體不OK，練習也沒辦法維持強度。牛爸決定要輕鬆跑，因為大家說要在終點等他，也不敢太混。

澳門馬拉松的規模不大，全馬大約1600人，半馬大約4千多人，還有迷你馬不知道多少人，全馬半馬沒分區同時起跑。我跟小牛在8:50左右抵達奧林匹克體育中心，直接到終點附近的觀眾席坐著等，沒有遮蔽物，太陽很曬，因此幾乎沒有觀眾。過了九點，還有半馬的跑者回來(號碼布B開頭)，半馬不是限時2:30分嗎?(8:30應該就關門才對) 接著，我們看到有個體型微胖的男子，手持gopro，全馬號碼布(A開頭)，三小時出頭就進終點了，這時候俊男打給我(他們在體育場外等待)，他問:拿gopro的都跑完了，怎麼還沒回來？又等了一會，牛爸終於回來了，大約3小時19分。很快就領完完賽禮(好像只有水和香蕉)，大家在體育場前面拍照留念。

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回飯店吃早餐(早餐到10:30)，吃了一半查成績發現是分組第七(厲害的都沒來)，牛爸又回體育場準備領獎，我們笑他忠孝東路走九遍，去了之後也不能馬上領獎，每個人先發一件外套，需穿這件外套領獎。等到快中午，終於領到了獎杯一座，因為有領到一件外套，牛爸還蠻開心的(外套控)。飯店的退房時間是12:00，全馬的關門時間是11:00，因此，一個人來跑也沒問題。

照片取自官方FB

下午去參觀科學館，賣票的小姐說:3D影片是粵語的喔，這讓我蠻遲疑的，因為粵語很難懂，但她又補充:旁邊有耳機可以聽普通話。那個耳機非常高科技，戴上之後完全聽不到粵語就是普通話。我們看的3D影片是天行者，有關太空梭的，好看。這棟由名建築師貝聿銘設計的科學館，裡面很多互動遊戲，很適合小牛。晚上原本要去看澳門光影節，但牛爸快沒電了，先去吃了點心(飲茶)，就回飯店游泳休息(第二天搬到有溫水泳池的勵庭海景酒店)。

第二天我起了大早，到附近宋玉生公園跑步，跑到麵包店開門(七點)，買麵包回去當早餐吃，隨便買的麵包都很好吃。吃飽就退房搭飛機回家了。雖然大家都說澳門很小沒什麼好玩的，但我們覺得很不錯，除了服務人員很親切，有很多美食，交通很方便，講國語也能通。這是我第三次來澳門，第一次是2008年，想當年還是年輕貌美(每次都這樣說)，跟好友小多兩個人來，一天吃九餐(果然很年輕)，當年的九餐全紀錄(https://veroniyclara.pixnet.net/blog/post/67181775)。第二次是2012年，那時候小牛還很小，累死我了，不過住銀河大飯店，很豪華。這次花費很省，三個人機票+住宿只花不到一萬七，是三個人不是一個人，果然比去大阪省很多。