跑步小品／在運動的過程中 受傷是難免的

在運動的過程中，受傷是難免的。

你去看醫生，醫生大部份都跟你說要多休息。

身為跑者的，就會很怕聽到這一句話，因為我好不容易剛好是練到一個要往前跨一大步份的階段，醫生卻來跟你說要休息。

但是看醫生久了以後，我慢慢的不太相信醫生說的。哈哈

會受傷，有時就是在那個要自己往前跨到另一個階段，跑更快或是跑更久，在腳撐不住就受傷了，休息的話，一切就必須要打掉重練，又等於重頭又來過一次，每每都會打擊我的信心。

我受傷一年了，也跑了一年了，雖然傷還在，但是沒有更惡化，如果一年前我聽醫生的話停止繼續跑步的話，我想我不會跑過多場的馬拉松，我的人生不會有展開這一場奇幻的旅程。

而醫生，一天要工作10幾個小時，一個跟本沒有跑步過的人來叫你不要再跑了，不要再運動了，我一直很不解。為什麼我們要相信一個沒有在運動的人的建議？哈哈

我一直相信我們的身體有自己的一種治癒能力，他雖然受傷了，但是你因為每天使用它，不斷的強化他，他自己會變強。

我相信沒有一位跑者是都沒有受過傷的，尤其是越強的高手一定受過更多的傷，但是他們並沒有在馬場上消失，反而是訓練自己，讓自己更加的強大。

當然我指的不是已經痛到連走路跟小小跑都無法動的那一種，如果越跑越痛的那一種，當然就是一定是要休息的，因為路還很長，跑場在那，我相信我也會永遠在那。