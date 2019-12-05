訓練心得／鳳崎落日步道 Trail Run

用LINE傳送

用LINE傳送

新豐的鳳崎落日步道，全程來回不長，約4-6k。

路線沿著山腰前進，起伏不大，非常好跑。

沿途也可看到山下海邊的風景，非常棒的高速路線。

登山口的戰車

開始往前，步道路況良好

到達綠色休息涼亭

繼續前進

階梯往上

路線沿山腰繞，起伏不大。

抵達休息廣場

繼續長階梯往下

山徑往下

抵達開闊處視野良好可以看到海邊

進入稜線山徑路段

繼續前進

開始陡下

下到另一端登山口之後再原路折返回起點