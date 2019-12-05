賽事心得／南投馬拉松 拚總1紀念第一場配速

南投馬拉松一直是一個熱情，補給豐富的馬拉松，每年都有好多百馬團來參與。

還記得我當上運動筆記配速員的第一場配速，就是獻給了「南投馬拉松」。

2016 那年下的大雨，距離還是44.6K ，對第一次配速的我，印象深刻，差點來不及進站，驚險萬分。

(2016 時的我還是一枚小嫩嫩，現在是小弱弱)

2019 是我第三次來到南投馬，感謝南投洪總幹事一直熱情的推薦，本來是要跑清水全馬，後來就改11/23 清水半馬+11/24 南投全馬，前一天的清水半馬，大家跑的精疲力竭。

(全馬路線)

全馬半馬一起6:30 起跑，南投當天跑起來腳非常的疲勞， 先緩下再緩上至25K ，，中途經過了二鹿，野孩子的補給站，好熱情，在10K 時就感到腳酸酸的，停在野孩子補給站時被總2超車，才發現有前導車，原來我們是總1，總2。

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想想25K 前都是緩上，就想說慢慢跑，這場設定是進總排就好(昨天的清水有點累)，14~15K 時弘晉說我很有機會，叫我努力一下，只好提起酸酸的腿往前邁進，路線樹蔭很多，天氣涼爽, 不像2018 年好熱，在20~22K 撞牆厭世，都跑到6分速了，25K 折返，總1，總2，總3 差距不大，表示今天要Hold 住很辛苦，看到對面有一車不用錢的鳯梨，熱情的鳳梨主人，一直叫大家吃鳳梨，我好想衝去吃鳳梨，身不由己。

(噗團的補給站在不遠之處)

終於下坡，順順跑，小拉一點距離，又回到野孩子的補給站，謝謝森哥以及野孩子的補給，二鹿阿榮說要給我蠻牛，上次我喝蠻牛吐了，嚇到不敢喝，下坡來到噗團的補給站，補給好豐富又熱情，吃了二塊牛排好好吃，但怕後面有人追來，只能吃二塊，再來就是沒遮蔽的馬路，好熱好曬，步兵好多次，哈哈哈。

(謝謝笑杰的連拍....我口袋都跑出來了)

偷偷看後面都沒人，哇，終於可以當步兵一下，離終點不到1K 看到了運筆的攝影師 : 宏洋，就說' 女總1 是你喔' 我回: 好累，( 連二周總1都被你拍到，哈哈哈) ，可能很膩，其實我都不會膩...只是累

(感言: 好累)

進終點竟然還要上坡，不衝好像太弱(OS: 怎會有這麼弱的女總1)，只好努力衝一波，200 公尺，我已用盡' 蠻荒之力' 因為跑太慢，都沒遇到任何一團百馬團。

賽後有好吃的米粉湯，烤山豬肉，鳯梨汁，冷泡茶，吃好吃飽，好幸福，超級熱情的.#南投馬拉松

(笑的好開心的女總1)

我的no.48 馬，第六屆 南投馬拉松

#小資女的跑馬世界