泡旅兼跑旅 跟著礁溪溫泉馬配速列車療癒一波

為落實在地觀光與全民健康，礁溪鄉公所特於今年度尾聲舉辦礁溪溫泉馬，礁溪溫泉既為此趟跑旅的主打，怎能少得了賽後的療癒行程呢？官方特別安排了賽後溫泉專車，選手們在風塵樸樸的 42K 之後能夠洗盡一身的疲憊，在溫泉環抱下盡情放鬆、好好享受。

值得一提的是今年路線升級，首次環龍潭湖、小礁溪、觀光工廠大道等，並行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區，賽間不放過任何一道宜蘭好風光。今年完善了一條龍式的接駁與觀光行程，要讓到此一遊的選手們與宜蘭的好山好水無縫接軌。

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今年運動筆記配速列車將有19位車長投入礁溪馬配速，身穿配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度。

全馬組：4 小時、4 小時 30 分、5 小時、5 小時 30 分，於 6:00 起跑；超半馬組：1 小時 45 分、2 小時、2 小時 15 分、2 小時 30 分、2 小時 45 分，在 6:30 出發。

各班次名單如下：

筆記車長搶先看

<<全馬組>>

<<超半馬組>>

車長身上的識別車牌

（圖片來源：筆記實業）

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宜蘭要邀你一起聚「礁」溫泉馬，樂活「泡」旅去。

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