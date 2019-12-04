旗山香蕉馬逗陣開跑 配速列車陪你一起前進香蕉王國

2019-12-04 09:44 運動筆記 運動筆記配速列車



旗山因出產香蕉的數量居全國之冠，故素有「香蕉王國」的美名。旗山香蕉馬的選手們可是大有口福，補給站羅列各式的香蕉創意美食，未吃先轟動的程度足以媲美田中馬的超強補給。

今年運動筆記受延攬加入籌辦團隊，除了能再次回味去年度的熱門路線，今年更增設了美濃的站點。唯有親臨這處處體現慢活的小城，才能感受它濃厚的客家情韻。今年度整體規劃更趨嚴謹，跑者體驗也將更鮮明，旗山香蕉馬在跑者們的帶領下，準備朝向專業賽事之路再邁進一大步。

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運動筆記配速列車將有 8 位車長投入旗山馬配速，身穿配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫助跑者邊跑邊建立身體記憶。

全馬組：4 小時、4 小時 30 分，於 6:30 起跑；半馬組：2 小時、2 小時 15 分，在 6:45 出發。各班次名單如下：

筆記車長搶先看

<<全馬組>>

<<半馬組>>

車長身上的識別車牌

（圖片來源：筆記實業）

【列車長 配速大補帖】

全馬4:00 列車

4:30 列車

半馬

2:00 列車

2:15 列車

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迎戰旗山香蕉馬，年終與你來「蕉」手。

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