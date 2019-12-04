親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

天津物產爆雷：當心中國20年來最大國企違約後果

背叛9成年輕票… 南韓總統文在寅好日子過完了？

運動筆記【出國跑馬】出發！廣州馬拉松沒做好那些準備？大阪馬會吃虧！～醫鐵視角
健行筆記司馬限林道之旅-登東洗水山、北坑山兼賞大板根巨木換個方式親近你-阿里磅瀑布健行與瀑降
NBA賽事精華- 公牛 vs. 國王 (12月3日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (12月3日)

旗山香蕉馬逗陣開跑 配速列車陪你一起前進香蕉王國

2019-12-04 09:44運動筆記 運動筆記配速列車

旗山因出產香蕉的數量居全國之冠，故素有「香蕉王國」的美名。旗山香蕉馬的選手們可是大有口福，補給站羅列各式的香蕉創意美食，未吃先轟動的程度足以媲美田中馬的超強補給。

今年運動筆記受延攬加入籌辦團隊，除了能再次回味去年度的熱門路線，今年更增設了美濃的站點。唯有親臨這處處體現慢活的小城，才能感受它濃厚的客家情韻。今年度整體規劃更趨嚴謹，跑者體驗也將更鮮明，旗山香蕉馬在跑者們的帶領下，準備朝向專業賽事之路再邁進一大步。

分享

運動筆記配速列車將有 8 位車長投入旗山馬配速，身穿配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫助跑者邊跑邊建立身體記憶。 

 

全馬組：4 小時、4 小時 30 分，於 6:30 起跑；半馬組：2 小時、2 小時 15 分，在 6:45 出發。各班次名單如下：

筆記車長搶先看

<<全馬組>>

<<半馬組>>

車長身上的識別車牌

（圖片來源：筆記實業）

【列車長 配速大補帖】  

全馬4:00 列車

4:30 列車

半馬

2:00 列車

2:15 列車

 賽事最新消息都在【旗山馬拉松 官方Facebook粉絲頁】

迎戰旗山香蕉馬，年終與你來「蕉」手。

感心服務 就在運動筆記配速列車＊ 

相關新聞

泡旅兼跑旅 跟著礁溪溫泉馬配速列車療癒一波

2019-12-04 09:39

賽事心得／大阪馬拉松 出國跑馬一定要做好的準備

2019-12-04 10:10

賽事心得／南迴公路馬拉松 失而復得的女總1連3拉3

2019-12-04 10:03

賽事心得／富士山馬拉松 跟著淦哥跑日本馬

2019-12-04 10:37

賽前情報／廣州馬拉松 來逛逛大元帥府吧！

2019-12-04 10:24

跑步小品／沒有音樂我不會跑

2019-12-04 10:44

訓練心得／打造跑者肌力訓練 7-11 就可以解決

2019-12-03 09:55

訓練心得／文山古道Trail Run

2019-12-03 09:45

賽事心得／虎尾烤雞馬 一張照片的生命啟示

2019-12-03 09:42

跑步小品／課表首次破二百

2019-12-03 09:39

賽事心得／那霸馬拉松 最掙扎的一場

2019-12-03 09:36

路跑圖輯／富士山馬拉松 2019之楓葉特別紅

2019-12-03 09:20

第3屆旗山馬 5千根香蕉準備好了

2019-12-03 00:05

賽前情報／旗山馬拉松 全馬400列車配速計畫

2019-12-02 09:57

賽前情報／旗山馬拉松 全馬430列車配速計畫

2019-12-02 09:53

賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 超半馬組200列車配速計畫

2019-12-02 09:50

跑步小品／人生沒有回頭路 不留遺憾保持帥氣

2019-12-02 09:41

訓練心得／掌握競賽體感 三趟五公里課表

2019-12-02 09:19

首次也是最後一次 6700人聚南迴 奔馳最美公路

2019-12-01 23:10

國際奧林匹克路跑 3000跑者躍上國際認證賽車道

2019-12-01 11:40

賽事心得／走出嚴重憂鬱症 勇敢挑戰因為我堅持

2019-11-30 10:12

賽事報名／2020愛你愛你！國家地理頻道世界地球日

2019-11-30 10:06

跑步知識／簡單徒手訓練 讓肌力提升跑力！

2019-11-29 06:00

賽事心得／神戶馬拉松 破PB8分鐘的差距

2019-11-29 06:00

賽前情報／旗山馬拉松 半馬200列車配速計畫

2019-11-29 06:00

跑步知識／年復一年，精益求精（中）

2019-11-29 06:00

參加海外馬拉松 為什麼要默默接受勾選中國台灣省...

2019-11-29 06:00

跑步小品／最簡單的核心運動：深蹲與棒體

2019-11-29 06:00

影／跟林義傑一起跑！ 「走尪」首辦馬拉松

2019-11-28 12:48

跑步知識／運動中猝死 沒離你想像的那麼遠

2019-11-28 10:12

跑步小品／不約而同一起練跑 最熟悉的陌生人

2019-11-28 10:06

跑步小品／市民跑者要珍惜生命 你不知道何時會倒下

2019-11-28 10:01

賽事心得／富士山馬拉松 驚險完賽差點哭出來

2019-11-28 09:56

帶小比旅跑台灣／南投馬拉松 跑好吃飽喝足的優質賽事

2019-11-28 09:52

賽事心得／南投馬拉松 找回自信重返馬場！

2019-11-28 09:46

賽前情報／石門楓半馬浪漫開跑 跟著配速列車駛過楓林美景

2019-11-28 09:40

旅跑學日文／ 這個怎麼說? ep1

2019-11-28 09:29
看更多

熱門文章

NBA／以為唐西奇有撞牆期 諾維茨基公開「認錯」

2019-12-03 15:54

日職／陽岱鋼不在意批評 認為王柏融明年更清楚

2019-12-03 14:35

CBA／粉碎外界質疑 林書豪攻36分創個人新高

2019-12-03 22:50

NBA／干擾罰球遊走規則邊緣 教練球員各出奇招

2019-12-03 16:15

NBA／愛穿KD簽名鞋 施羅德：衛少也虧過我

2019-12-03 16:18

NBA／爐主對決 老鷹拿勇士祭旗止10連敗

2019-12-03 12:05

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

NBA／安東尼隔5年獲單周最佳 教頭：很好故事

2019-12-03 15:33

日職／宋家豪加薪3倍 明年年薪4500萬日圓

2019-12-03 13:01

NBA／為「甜瓜」抱不平 喬治：期待與他交手

2019-12-03 13:57

NBA／尼克迷要多蘭為戰績負責 康特喊「母湯」

2019-12-03 15:40

NBA／老鷹終止對勇士10連敗 楊恩：感覺真好

2019-12-03 16:45

NBA／連兩戰大勝40分 公鹿緊追獨行俠再寫紀錄

2019-12-03 14:49

桌球／世界排名升到第7 林昀儒再寫個人新猷

2019-12-03 17:45

青棒／難忘強悍中華隊 野茂：台灣明顯進步

2019-12-03 16:48

NBA／44分差痛擊尼克 公鹿勇奪12連勝

2019-12-03 11:52

NBA／三分雨宰爵士 76人豪取主場10連勝

2019-12-03 11:29

6搶1／賽事主辦權起爭議 體育署出手協調了

2019-12-03 12:27

足球／梅西6獲金球獎史上首位：還不想退休

2019-12-03 11:55

NBA／威廉森尚未場上訓練 鵜鶘：寧可過度謹慎

2019-12-03 14:30

NBA／詹皇力推AD拿年度最佳防守 格林跟進

2019-12-03 10:26

日職／抱覺悟的心 陳冠宇「奔三」前繳出好成績

2019-12-03 17:02

日職／年薪4500萬 宋家豪身價旅日台將第3

2019-12-04 00:03

MLB／還好劉致榮選紅襪 林子偉不再孤單

2019-12-03 15:31

SBL／裕隆維克通過身高量測 九太雙洋將縮水最多

2019-12-03 16:34

青棒／要陳柏毓走自己的路 陳炳男：他長大了

2019-12-03 15:55

日職／按摩器幫助撐完整季 陳冠宇贈母校10萬器材

2019-12-03 16:32

棒球／組訓賽不包括主辦 體育署：6搶1還要喬

2019-12-03 12:43

日職／睽違14年 松坂大輔確定重返西武

2019-12-03 16:04

青棒／經國際大賽淬鍊 陳柏毓「美」夢近了

2019-12-04 00:02

MLB／不計前嫌 曼尼攜手歐提茲進紅襪名人堂

2019-12-04 08:03

ABL／洋將工作證疏失 夢想家發聲明致歉

2019-12-03 15:35

青棒／陳瑞昌、陳佳樂父子臉 兒子目標打贏老爸

2019-12-03 15:05

NBA／烏布瑞關鍵3分球連發 太陽險退黃蜂

2019-12-03 12:22

NBA／3節砍60分後反應暴紅 哈登：是製造效果

2019-12-03 15:25

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

足球／一如預期 梅西與拉皮諾獲選金球獎

2019-12-03 11:07

NBA／拉文聯手馬卡南砍48分 公牛客場力克國王

2019-12-03 14:29

NBA／公鹿連2戰大勝40分 字母哥：做好自己工作

2019-12-03 23:58

疊杯亞錦賽狂掃29金歸國 中華小將打破4項國際賽紀錄

2019-12-03 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top