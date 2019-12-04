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賽事心得／南迴公路馬拉松 失而復得的女總1連3拉3

2019-12-04 10:03運動筆記 Suya Liu

2019 年是我經過台東最多次，至少3次(關山，綠島，南廻)

緣起

感謝友人邀約-->因為聽說只會有一屆，所以報名。

臺9線南迴公路拓寬改善後續計畫，一般被稱為南迴公路改善計畫，簡稱南迴改，實施路段為省道台9線臺東縣香蘭－屏東縣草埔段（工程共分三段）。本賽事舉行的路段為安朔－草埔段。

全馬路線: 一開始先跑1K 折返，然後從安朔-->草埔 (來回一趟20K )，4個折返點，緩上緩下非常好跑。

(高度圖) 

時間: 全馬6:00 起跑，半馬8:20 (很妙)，12K (8:30 )

全馬第二圈開始被半馬男總排追上，我沒被女總排追上，出南下隧道口，被12K 團團圍住。努力衝破人牆到終點。

謝謝 #鳳山慢跑昭隆哥跟我一起衝，規劃的有點' 妙妙妙' 全部組別的總排都一起回終點。

天氣: 相當好，陰天，下小雨，當天聽到參加高美濕地、烤雞馬、那霸馬的都被曬到嫑嫑的，恭喜大阪馬都破PB的朋友，覺得我去台東下雨，小確幸。

風景: 相當美，此賽事90%的優點，就是風景美，其他就2266。

(謝謝雄爺幫我拍照)

心得

當天站在起跑線，想說慢慢跑破就好，很怕左腳出事(南投馬後緩跑覺得有點卡)，一直很專心在關注左腳，也少看錶，第一個折返點2K，女總1，前導車就跟在前面，緩上，看看風景，真的很美。

第一趟進入隧道有4.5K，小悶，出隧道口天氣好涼，結束緩上，進入南下隧道，志工說我女總1，南下隧道到起點約10K 緩下，努力不要失速，必竟等等還有一趟，但還滿順的，一路到起點折返，約在22K 時對面有女總2，想想差2K，緩上坡降速。

(第一趟:隧道內) 

第二趟進入隧道: 杯具就發生了，補給站(26K ) 志工很熱情要拍照，拍照後停太久，冷掉，左腳好像被電電到，難到這就是傳說中的「抽筯」因本人沒抽筯過，無法判斷，降速降到像龜一樣慢，然後晴天霹靂是「我想上廁所」，幾翻爭扎還是決定 「上」 廁所，上完出來腳它完全癈了，在出隧道口時被女總超車，有夠慘，第二趟的隧道超級悶熱。

第4個折返點，我變成女總2 ，看著女總1遠遠跑去，我的腳卡住沒法跑，不如吃補給吧，慢慢跑熱身一下看會不會好，熱了1公里，好像好了9成，女總在前面約500 公尺，反正10K 全下坡，就給他開下去，開了1~2K 我就又變回女總1。

(被刷卡，只好苦中作樂)

出南下隧道口，約4~5K 大杯具，12K 的人全塞滿賽道跟補給站，反正我也沒法停，停了就沒法再跑，就一路開430 回去，到39K 時隐約看到終點，立馬問前導車終點在那，他說就在前面，但我只有39K 心中的OS :到底要跑去的終點在那? 原來我的GPS 早在隧道內就失靈，最後以3:45 分進入終點，隧道的公里數很準，但我的GPS 已不準。

結果發生很大的插曲: 蝦蝦蝦，扯扯扯

我以為女總1會有布條，我本來想要高舉雙手，結果沒有布條，就這樣默默的進入終點 (因故宮南院也是這樣進入終點，所以也沒覺得奇怪)。

裁判跟我說：你是女總2 -->納悶，超奇怪。

前導車跟我說：我好像跟錯人，讓你以為你是女總1(因為要服從裁判，他只好這樣說) -->納悶。

我說：不可能，我前面沒看到女生，立馬去晶片服務區問女總1是誰，跑多少？

晶片組說: 3:35，號碼是: XXXX (我忘了)

我說：不可能，前面不可能有3:35 的女總1，4個折返點的人都說是女總1，我前面絶對沒有女總1。

於是在晶片組申訴，等了好久(冷死人了，當下超想要完賽毛巾，但沒有完賽毛巾)，女總1 都沒來，判斷有問題，剔除她的成績，我們總排重新排過 ，頒奬時剛好狂風暴雨，都沒法好好拍照。

納悶的是：裁判到底是怎麼判斷她是女總1，還有我在晶片組講完後忘了記住她的號碼布，(金魚腦沒法辦)

我找了1天也找不到那個女總1的照片，因為在我前面都沒有女生的照片，難到是男生代跑(這樣更納悶了，裁判怎麼了)，請大家努力幫我找找，那個傳說的女總1。

頒獎很亂

42K男總女總頒很快，其他組的都是惡夢，聽說長官去跑12K，跑到11點才回來頒獎。動線很亂，完賽餐點很鳥，完賽禮超級鳥(因為只有獎牌)，除了風景美以外，其他都2266 ，還好有保住總1，連3馬女總1 ，幸運女神，知道我要去波馬很缺錢，要送我零用錢，感動。

我們這次選擇住楓港隆安旅社地點安靜偏僻，但對面有間現炒好方便，連吃二天，便宜好吃，老闆還請我們喝三瓶啤酒，吃完開車到台南，我再坐火車回台中，結束連6馬，連3拉3 的女總1！

給自已100分(成績普通，運氣100分)

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(恭喜這次認識的跑友怡萩破pb，真的很好跑)

#小資女的跑馬世界 

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