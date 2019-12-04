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賽事心得／大阪馬拉松 出國跑馬一定要做好的準備

2019-12-04 10:10運動筆記 Medic Iron

完成一場海外馬拉松除了平日做好練習，這些準備不做通常會吃虧！看完了以下，歡迎大家留言提供還有哪些是小細節大關鍵。小編在完成本次完成大阪馬拉松後特別幫大家整理了影響完賽跟安全的關鍵準備，希望大家參考後能平安完成每一場賽事。

1. 報名時填寫正確的參賽者姓名

沒錯，最基本卻也是最重要的，務必要記得填寫與護照相同拼音的姓名，因為碰到主辦單位在選手報到需要核對報名資訊跟護照時，發現異常的話主辦是有權不讓選手參賽的。特別是委託別人進行報名時，最有可能發生這類的錯誤，例如：chen 變成 chan等

2. 最好攜帶手機及網卡

許多人選擇使用wifi機，或帶了手機卻在賽前放置於寄物區，甚至乾脆不帶手機等，小編建議最好將手機帶在身旁，因為手機除了緊急聯絡也有翻譯功能，當發生異常或身體不適需要與大會人員溝通時，便能派上用場。另外用直接安裝於手機上的網卡比攜帶多一台wifi分享機更好的原因在於，多一個wifi分享機就多一個沒電的風險，而且體積跟重量也造成負擔。

圖1　其實海外上網卡比WIFI機更為實用　圖片來源：EZNIPPON

3. 提供緊急聯絡人正確的聯絡方式

許多人在報名時對這個欄位連寫的是母國聯絡人的方式，但通常到了海外許多人都不是用漫遊，取而代之的往往是網卡或wifi分享器，所以最好在備註欄位註明可連絡上緊急聯絡人的方式，例如：Line id 跟email

4. 留意選手號碼布正背面資訊

選手號碼布上通常有許多重要的資訊，例如大會緊急聯絡電話跟寄物資訊等。向大阪馬就有要求選手必須

5. 在規定時間內到達起跑點指定等待區

大阪馬有依照報名時所繳交的歷史完賽證明進行能力分區起跑的規定，並且要求選手在指定時間及地點內集合，筆者怕冷所以本次大阪馬只預留一點時間到達指定地點，但偏偏碰上隊友相約取物但卻找不到我的窘境，導致我在最後一分鐘內進到指定的選手等待區。註：本次筆者的等待區就在下圖中號碼布上有紀載，A中的A就是A區的意思，選手手冊上註明最晚須要在8:45分進入等待，9點起跑。而各區起跑的時間也不盡相同，特別是大會有規劃的動線，不允許跨越路封或柵欄等，所以請大家在賽前務必多準備一些時間應付突發的情況。

圖2　等待區關門前一刻才進入的筆者跟前兩公里的人龍盛況　圖片來源：筆者自行拍攝

6. 攜帶有扣環的隨身防水袋裝入必要物品

本次筆者忘了帶附有扣環的防水袋，僅用塑膠袋裝了一張信用卡跟一張五千元日幣，結果在開賽前發現不見了。不僅白白損失了財物，更影響了參賽心情，賽中自己還掛心信用卡會不會被盜刷。因此建議大家參加比賽為了怕被汗水弄濕跟遺失，幫自己攜帶附有扣環的隨身防水袋吧。

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圖3　到了終點卻因為信用卡及現金遺失趕緊詢問大會服務處的筆者　圖片來源：筆者自行拍攝

7. 住宿點離起跑點不要太遠

建議住宿點離起跑點的交通距離需在20分鐘內，而且如果過程中要搭地鐵，還要留意首班時間。

8. 留意賽事起終點位置是否一致

特別是日本賽事，起終點往往可能不一樣，本屆大阪馬起終點都是一樣，但之前起點在大阪城，終點卻是在其他地方。所以參賽時攜帶交通卡跟事先通知在終點迎接的友人就格外地重要。另外，本次的大阪馬終點動線規劃大約有1公里長，許多動線也都是封鎖的，除了選手外其他人無法隨意進出，如果要安排家人在終點迎接的話建議事先勘查好路線。

圖4　為了筆者在終點苦尋兩公里遠的菲力牛　圖片來源：筆者自行拍攝

9. 準備保暖用品

通常海外馬都是在秋冬，而當地起跑氣溫通常落在攝氏0~13度之間，這對台灣算是寒流了，建議大家多準備一些可拋棄的禦寒衣物，在起跑前的等待時間可作為禦寒用，筆者幾次海外馬拉松在開賽前一刻，都會有大會人員進行回收，所以請多穿著不要的衣物或雨衣即可。這次筆者只有準備一件雨衣及短袖衣服還有兩個口罩作為可拋棄式禦寒物品，但坦白說還是不夠，本屆大阪馬起跑時氣溫約攝氏7~10度之間，所以記住教訓，下次會列入自己的賽事裝備點檢表內。

圖5　賽前一晚筆者會將自己的裝備一字排開隔天直接穿上　圖片來源：筆者自行拍攝

10. 攜帶自己習慣的補給品

許多有經驗的跑馬者反映，當地的補給往往會不合胃口或是效用。以本次為例，直到17k前大會僅有提供水跟運動飲料，而途中沒有任何熱食跟BCAA能量果膠，幸好筆者有自行攜帶7包的醫護鐵人鹽礦物錠、5包諾壯BCAA能量果膠還有5包醫護鐵人能量核糖，定時補充電解質及能量，避免失溫或抽筋等狀況發生。

圖6　帶著自己習慣的補給品在他人需要時也可以幫助他人　圖片來源：筆者自行拍攝

圖7　大會提供的補給都是以冷食為主　圖片來源：筆者自行拍攝

11. 下載大會追蹤app及留意每個錄影點

本屆大阪馬提供app供參賽者家屬追蹤選手動態，並且在15k、25k、35k及終點左右側都有即時錄影裝置，也可以提供賽後查詢。

圖8　大會選手錄影紀錄　圖片來源：大會官網

圖9　大阪馬每公里都有距離標示及每隔一段距離就會有錄影（左上角圖）　圖片來源：筆者自行拍攝

綜合來說，無論是賽事氛圍或是安全，大阪馬確實首屈一指，如果有時間建議大家給自己來場海外馬體驗一下吧！感受一下海內外的不同，也幫自己增添一些特別的人生體驗。

小熊

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