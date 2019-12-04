賽前情報／廣州馬拉松 來逛逛大元帥府吧！

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2019-12-04 10:24運動筆記 客家鬼怪

台灣的跑步風氣在2013年開始蔓延，喜歡跑馬的似乎都完成百馬、雙百馬...，開始有點膩了呢？

台灣的路線東南西北、靠山、靠海、越野賽...，是否也都和感受過了呢？如果有機會，ㄧ起出國跑跑步吧！

我每年會出國ㄧ次，開始跑步後即便是跟團旅遊，我還是會爭取時間跑步，參賽則是去過紐西蘭霍克斯灣、中國北京，加上這次的「廣州馬拉松」，就是我第三次的出國跑馬啦！

HOOD TO COAST中国賽，賽後隔日我去了附近的大境門。(圖片來源：力奇)

在國外跑步，最大的差異，我覺得台灣太過擁擠，在國外跑步不時會發現可以遠眺的天際線，那種豁然開朗心曠神怡，台灣少見；再來是我覺得台灣的街景，房屋黏在ㄧ起，風格造型更是想怎麼蓋就怎麼蓋，到處都是便利商店，台灣的街景...真的就是OOXX。

去北海道旅行時，早上跑到附近的北海道百年紀念塔；紐西蘭霍克斯灣，乾淨的傳統市場！(圖片來源：力奇)

國外跑步，我特別喜歡城市部落的感覺，每當到了ㄧ個城市，會感覺有著獨特建築、街景、名產...，離開城市後會是郊區無人煙的道路...，只要花個幾小時跑一跑，除了有探險的感覺，國外的路好大條街道好乾淨，台灣唷～我就不要再多說了！真的！外國月亮就是比較圓！

「出國跑馬」這四個字聽起來，總是讓人有點懼怕，但其實只要先搞定三「報名」、「住宿」、「機票」，這三件事情即可，而且都可以自己來！

本週日(12月8日)即將開跑的就是「廣州馬拉松」，與上海、北京齊名，就是常說的「中國ㄧ線城-北上廣」，當然要到中國跑步可以先考慮這三個地方，也都有個以地名為名的金牌馬拉松唷！

金牌賽事-廣州馬拉松。(圖片來源：廣州馬拉松)

國外的金牌賽事有多金牌？當然你想得到的都會有，啦啦隊、街道、風景、音樂、美食...絕對不會像台灣有一堆靠北交通阻擾的民眾。

熱門賽事用抽籤的是非常常見的，當然也有直通以及慈善報名的方式，像廣州馬拉松，男子成績為3:30:00、女子成績為3:50:00，或是2012~2018有報名過任何一場，都可以免抽籤直接報名！

金牌賽事-廣州馬拉松。(圖片來源：廣州馬拉松)

付費可透過PAYPAL或是支付寶付費，並在賽延一日到會場領取物資。而此次報名中意外發現台灣選手與中國選手ㄧ樣支付的是160元人民幣(台幣800元)，外籍選手要40美金(台幣1280元)，除了比較優惠外，報名費還比台灣的全馬賽事還便宜！

「機加酒」感覺起來也很麻煩！？當初我也是感覺到害怕，但不得不說現在APP實在是太方便了！我的機票是在比價網中線上刷卡，飯店則是使用Booking.com，選擇時間、區域比較後就下定，收到確認後，則需要再入當日付款即可，真的就是動動手指，花不到ㄧ小時的間單幾個步驟，就完成了報名、機票、酒店三件棘手的事情！

廣州馬拉松的賽事規模為3萬人(全程20000人、半程10000人)，要將這麼多的人放到賽道，首先必須就要是廣闊的道路，沿途經過天河區、海珠區、荔灣區、越秀區，整體路線則是跑在珠江的二側，起終點則是在不同的地方，而且全馬和半馬終點也不同。

繞者珠江二側跑！(圖片來源：廣州馬拉松)

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台灣人一定要來吧！(圖片來源：每日頭條)

一塔傾城，600米世界之巔，廣州塔的夜景最迷人!(圖片來源：易遊網)

所有會經過的地方，我特別期待的就是暱稱小蠻腰的「廣州塔」，為2010年開放，還算是新的地標，以及「孫中山大元帥府紀念館」和「廣州國際會議中心」二個地標景點，我也準備好腳架認真拍照輕鬆跑步囉！

官方新聞列出了主題特色，涵蓋親子、國際、音樂、動漫創作、舞蹈、旅遊，六大特色。

工藝品等級的獎牌！(圖片來源：廣州馬拉松)

其中，最可貴的我想是「音樂」以及「啦啦隊」，今年的廣州馬拉松以禮敬祖國、廣府文化、嶺南特色...，「28個」「不同主題」的「音樂加油站」，想必是非常壯觀！

廣馬寶貝選拔！(圖片來源：廣州馬拉松)

平均每隔1至2公里設置一個站點，也就是表示幾乎是全覆蓋賽道，每個站點均設置了不同主題的表演節目，帶動觀眾情緒，給參賽選手創造輕鬆愉悅的賽事氛圍，真是太盛大了！

特別收錄：廣州必買零食

好的！身為ㄧ個的跑步專業部落客，本篇也還是爬了ㄧ下必買好物，但幾乎也都吃的，就還是推ㄧ下最獨特的四樣！

Top.1 大麵筋 有點像是油條，味道像是麻辣鍋，吃起來帶有甜味以及辣味，咬起來有點韌性與嚼勁，適合下酒！公認為零食必買首選！

Top.2樂事洋芋片 黃瓜口味。廣州同學推薦，賣的超級好賣到斷貨缺貨，據說只有廣州才有，但味道很衝突，台灣人幾乎無法接受！？

Top.3 無窮雞翅 真空包裝的小塊雞翅，味道有點像是台灣的鰻魚罐頭，味道偏鹹，適合下飯！

Top.4 小魚仔 小包裝的小魚乾600g要70元人民幣，也就是ㄧ小包要5元台幣，有非常熱賣有許多口味，散裝，可以買很多口味。

後記

啦啦隊

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