賽事心得／富士山馬拉松 跟著淦哥跑日本馬

2019-12-04 10:37 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



跑日本馬起源

淦哥從小除了英文不好以外，就是地理跟歷史最差了，一直以為富士山是一個很難到達的地方，想也沒想過有一天能親眼看到這座美麗的山。自從跑步以來陸續認識許多跑友，最特別的是認識了脇本先生及阿部先生，再由脇本先生認識了河村先生，很慶幸的認讓他們，常常聽著他們說著日本的習俗及風景，心裡忽然覺得即然有在跑步，是不是也有機會來去日本跑步+旅遊？也因為這樣開啟了我的日本跑馬念頭。

富士山馬拉松 讓我日本馬跑二回的賽事

自從2016京都馬，2017那霸馬，2018富士山馬，就在選擇2019年要跑哪一場時忽然一個念頭，脇本先生家鄉在奈良，阿部先生是神戶，河村先生河口湖，前二位目前還在台灣工作，河村先生二年前回到河口湖工作，再加上2018年見到河村太太，夫妻二人熱情的接送，不如一年去一次富士山，跑馬還可以見見朋友(其實是獎牌控的我想要集滿自己的富士山)，但是~富士山旅費不便宜呀!為了省下旅費曾經在救國團當領隊的我想到了找旅行社處理，對方說:要有16人才成團唷!經過6-70人的詢問，最後還好衝破門檻剛剛好16人成行，就這樣，跟著淦哥跑日本的列車出發了。

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(許多位都是首次見面，大家站的滿散的)

富士山馬拉松當日

今年賽前2日抵達河口湖，天氣狀況一直都是陰雨天，擔心今年的領物資是否跟去年一樣大排長龍要排1~2小時，還好!大會今年在領物資的方面改善太多了，不到10分鐘的時間所有團友全都順利領完物資。選手之夜大家不敢多喝，到是在飯店附設的湯池舒服的泡了許久。飯店用完早餐後８點步出大廳，走在仍然濕漉漉的街上，大伙邊走邊拍的很開心，但我心裡有些愧疚，這麼一趟沒看到富士山真面目，似乎對不起大家，只期待著如預報的10點過後放晴。

賽前在遊覽車上一直提醒大家如何寄物還有準時進到分區，一團人被人群沖散了，三三兩兩的最後分成三集團進入等待區，12公里組最可憐就聿修姐一人，全馬組除了天化大哥在A區，其他人也在報名技巧中全部都在C區，但，怎麼就少了幾個人，原來他們早已排在C區最前面，最後他們才往我們走過來，在這裡也遇到許多台灣跑友(今年參賽600多人)。今年的起跑溫度比去年好太多了(2018年2度)，今年還有10多度。跟著傳統儀式結束，起跑煙火點燃，我們起跑囉!

河口湖大橋前的相遇，今天大家說好要5小時半一起回到終點，跑著跑著還不到5K，就剩我跟小輝二個人，其他人咧?當然就是海放我了(傷心)，富士山馬我很喜歡前段，因為有二個折返點可以一直看到龐大的跑友，也可以一直喊~台灣加油.這時遇到帥哥啦~學友哥，學友哥說:淦哥，帶我破4。我說:我來玩跑的啦，你加油唷，他就自己開出去了，也恭喜學友哥如願破4成功。

跑著跑著看到12公里組的人龍了，心正在想一定要遇到聿修姐，果然念力是有效的，不久後就大喊~聿修姐~可惜今年的天氣不好，不然在這一路也是不斷的看著富士山跑，只能期待10點放晴剛好在大橋上拍帥照了，終於到了11公里多的大橋了，天氣呢?天氣呀!雖然放晴，但木花開耶姬女神依然不肯露臉，有些失望!不過，看到PACER的氣球一整個心情開心許多，好用心呀!大圓球裡有一座小富士山!

女神終於出來了，過了大橋不久見到熟悉的外套人影~是噗龍共啦，莫名的感動也好妙，台灣加油團在日本賽道上，嗚~~再往前不久一個轉彎，木花開耶姬女神終於露臉了，聽到一陣陣的歡呼聲及鼓掌聲，大家互拍自拍拍的開心，這時才後悔不該帶水管機，應該帶小相機或手機呀!才能把富士山拍的大大的。

另一風情西湖段，小輝哥因身體不適，這裡之前就剩我獨跑了，一路自己玩自己拍，也許擔誤了些時間，英瑋跟上來了，心想這一路又有大砲拍我了，直到22公里的上坡處，哇~英瑋不見了，在隧道口一一問著台灣的跑友，有沒有看到我的大砲手，大家都說:不知道在哪裡!等了5分鐘不能再等了，提起腳再開始往前.來到西湖指標牌，一群台灣跑友聚集在一起拍照，也接受了官方攝影師的訪問，也許回答的不好，沒被截錄在影片裡。

今年的天氣不是非常冷，西湖段跑起來很舒服，沿路的楓紅比河口湖段更多更美，也許過了半馬了，一路一直刷台灣跑友，刷一個喊一下台灣加油，跟上來，可惜還是沒人跟住，逢甲EMBA的跑友也陸續被我追到了(其怪，明明不會跑很快，怎麼大家都在我前面)，帶著幾個我也邊講著'等一下到西湖合掌村囉''再往前就到28K熱食區囉''大家加油'。

每年最期待的２８Ｋ熱食區，YA開心啦，本場次的公補很平民，唯一最棒的補給就這一站了，進站人數很多，但很有效率的一下就拿到了小飯糰，梅子，紅豆麵包，味噌湯~揪著台灣跑友找了草地隨地而座，天啊!到底是餓了還是食物太好吃啊？好吃到我居然沒發現這裡也拍得到富士山呀!還好有T大隨手拍把我跟富士山還有補給站給同框了。

最後的14公里路，孤單的跑者~ME帶著徒弟雪莉&麗妤往剩下的14K出發了，可是不到1公里我只是拍個照她們二人就不見了？腳程變快了嗎？一直追就是沒追到!反而追到了一對初馬夫妻大良&姈鳳也是我學生啦!他們說沒見到雪莉跟麗妤呀!怪了，她們是跑去哪裡了？(賽後才知道她們去上廁所)，前方有二位妹，操著中文，口音是台灣人，我頭不看他們喊一聲'台灣甘吧答'(故意裝日本人)他們回我:謝謝.刷過後，她講:是淦哥啦。哈~誰叫我背後有淦哥二個字.我是志雄的妹妹(是妹妹，不是姐姐，會被打)，我哥叫我一定要跟你打招呼~哇!志雄哥人真好。

刷了她們之後真的只剩我自己一人了，心裡盤算著，要不要守著我賽前講的530進站?還是要追上去那些沒良心的團友？好吧!配速員要有自己的原則，就530'-5分'鐘進去吧!過了最後37公里晶片區遇到坤澤哥:淦哥不用趕啦，時間很夠.我說:我要530啦，我先走了.經過最後一個轉彎，也是去年台灣團的跑者集結處，今年沒人守候著，就剩600公尺了，算一算時間差不多528進場，進入人群夾道的賽道，佳褞導遊，聿修大姐，專程來加油的油大，上回收車的小輝全都在等著我，他們說廖大跟皇龍剛進場，其他人先回飯店沖洗了，我們要在這裡看關門。

轉身向賽道行禮也遇到廖大及皇龍，領著他們往會場休息處去，拿著完賽麵包+掛著獎牌，興高采烈的走著，一回頭皇龍哥已經啃起麵包，一副倦容，我:你很累哦？龍:真的，要破5好累，可惜抽筋沒成功! 我自然酸他一下，就叫你跟我530厚，只快我1分鐘，早知道我刷掉你.哈~~

跟著淦哥跑上凸台了

上了慶功宴餐廳的接駁車，天化大哥及大嫂開心的跟我報喜訊:淦哥，我有上凸台耶!拿出獎狀秀出有富士山圖樣的袋子，大嫂說獎品沒台灣好，但還跑贏二個日本人，但很有紀念性。真的很開心很榮幸的，我們團有天化大哥，因為你，淦哥團終於出國比賽得冠軍了。

在慶功宴的餐廳裡，大伙聊著今天的賽事，我也請大家一個一個講心得，自己提到二個人時一度哽咽，一是小輝辛苦的帶著大砲跑還未能完賽，一是英瑋，我要他帶著大砲跑全程，大上坡後他跟不上了，我一路擔心他不能完賽，落淚的劃面就不放上來了唷!

這次跟著淦哥跑日本能成行，感謝小丁-丁建安牽線旅行社，謝謝鮮肉佳褞導遊。

讓跟著淦哥跑日本的所有成員 第一次跑日本馬的聿修姐 履次刷我卡的雅琪徒弟 婷楓徒弟&話不多的志忠哥夫妻 同寢室的皇龍哥 很會跑的女孩立婷 默默完賽的寶釧 日本發光的天化大哥及大嫂 很愛喝高梁的俊欽大哥 總是獨行的柏志 身體不適還是很專業的小輝 很會拍照的昇龍夫妻 辛苦的準新郎官英瑋 專程從東來加油的油大 可愛的日本人河村先生河村太太 因為有你們，淦哥跑日本首發團不但歡樂且溫暖，你們的參與是我未來繼續組團的力量，記得我們2021年聿修姐初馬之約唷!

本次約略行程及費用

(全程導遊+遊覽車)(每晚二人房，單人雙床)

第一天9點半的飛機+巴士到河口湖第二天河口湖週邊景點+報到第三天馬拉松日+慶功宴第四天神社+OUTLET+阿美衡町第五天上野公園+中午登機

團費 42，000.-(費用已含小費唷)

明年預計出團 金澤馬 富士山馬

有興趣的請私我