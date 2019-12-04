跑步小品／沒有音樂我不會跑

當初我一開始跑步時，就精心的幫自己找了許多音樂。走火入魔以後，哈哈我發現音樂真的是非常的重要，因為音樂的旋律、曲風，會大大的影響我的跑步表現。

一開始，我都只有找自己喜歡的音樂，但是後來我發現，如果音樂的節奏太慢的話，我的速度也是會跟著慢下來。所以慢慢的我開始精心的為自己的跑步找音樂。

節奏快的音樂，真的是可以讓你不自覺的跟著他的節奏快起來，尤其是在比賽的時候，在你精疲力盡的時候，如果剛好來一首重搖滾的舞曲大帝國，就又會整個的跑起來，我已經試過好幾次了，每次都可以讓如千斤重的腳又再次輕快的跑起來。

我平時上班的時候就是先去下載我喜歡的所有音樂，再一首一首的挑過最好的部份，再剪接出我最喜歡的精華的部份，再照我跑步時的順序排其播放的順序。

例如一開始前4公里都屬於暖身的階段，我會播比較輕快的舞曲，讓自己可以跑起來，但是速度上不要衝的太快，所以差不多前20分鐘我會串這樣輕快的部份。5公里以後，我會開始串比較重節奏的舞曲，最好是可以跟著我呼吸節奏，在這個時候可以把呼吸調順之外，可以開始照我自己想要跑的速度開始跑。10公里之間，我會加一首重搖滾的，因為一般來說，10公里以後，我會有第一次開始有點小累，常常不小心在這裡掉一點速度，我希望重搖滾的音樂，可以讓我自己可以不要掉速。

最重要的就是35~42的這一段音樂，沒有別的念頭，我就是搖投樂一路到底，因為在這個面臨疲累跟厭世的零界點，只有這樣的音樂，才可以保我一路HIGH到完。

如果沒有音樂，我自己試過多次，真的是掉速掉到一蹋糊塗，每一公里都跑得宇宙慢，而且是越來越慢。看著沿路的風景跟聽著自己的呼吸聲，再加上周都沒有人時，孤寂感會打擊我的信心，所以我是一定要有音樂的人，沒有音樂我還真的是不會跑，呵呵