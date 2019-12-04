賽事心得／馬祖馬拉松 枕鞋待旦

有什麼馬拉松是你心中一直想跑的？撇除國外馬與NIKE女子馬拉松外，田中馬聽說補給太好彷彿像在逛夜市般一直想找機會嘗試，再來是曾想利用單車環島同時完成但因為一些因素報了名卻放棄的太魯閣馬，此外就屬於馬祖馬拉松了。基本上會想去馬祖旅遊的動機大致分為兩種，其一為國內台灣本島與離島已經玩到沒地方玩了的那種，其二是對馬祖有特殊情感，自己就是屬於後者，對那個曾讓自己無力抵抗外界只能全然接受現況的地方難以忘懷。

在決定與完成報名後，除了面對高強度山路的訓練計劃外，便是住宿與交通的規劃。印象中南竿向來觀光旅遊人數不多民宿也隨處可見，所以當自己直到出發日的一個多禮拜前開始上網訂房時才驚覺冏了，有別於平時的假期，這次去的日子是多達好幾千人的大型馬拉松賽事，對於腹地不大的馬祖南北竿來說住宿量是容易僧多粥少的。接連聯絡四、五間民宿結果都是客滿的情況下，自己心中的擔憂也逐漸加深，所幸最後找到了一間近期才剛全新完工開始營業的民宿，這也算是因為晚訂才有機會訂到的塞翁失馬吧。

住宿與交通是旅行休憩的地方與移動的方式，適當的選擇可以增加旅行的豐富度，因此與其只是坐個小飛機前往馬祖，自己這次選擇從新竹坐火車到基隆港搭船的交通方式，尤其是透過夜間出發在船上過夜一來增加旅行的長度，二來可以配合自己希望在週五上午到達馬祖上網交易。台馬輪在交誼廳有著舊版快打旋風大型電動機台，登船一問之下才知在這麼多年後早已經除役，新的台馬之星沒有了懷舊的快打旋風，多了在最下一層也是最不容易搖晃暈船的電影廳院，這部分也著實解決了自己晚去早回在回程時誤以為可以看海看一整天的時間消磨。

在先馬後東的航程下，一大早約七點左右就已經來到了福澳港，從遠方便可清楚看見「枕戈待旦」四個大字，無論是當時腦中或是現在打字都不約而同的浮現馬祖我又回來了的想法，但為什麼是回來了呢？明明只在那邊待了半年多，明明當初是恨得牙癢癢巴不得可以瞬間移動回台灣，想必是因為有著難以忘懷的自己落在那裡，就如同家鄉的尋根一樣才讓人覺得又回來了。

到達馬祖後的當務之急不是住宿check-in，而是找一間網咖或可以上網的咖啡店，畢竟已經接近期貨市場的開盤時間，雖然隔天就是活動日但這個時候還真的跟平常假期一樣的人煙稀少，在少了常駐軍人後網咖的數量更不復從前，畢竟時間也還早一眼望去多數的店家也尚未開始營業，此時盤算著是不是該先離開福澳港搭車前去比較熱鬧比較多店家的山隴比較好時，心中突然浮現星巴克三個字，立即拿起手機google一下，賓果！就在附近，雖然是早上7:30開始營業，但對於在船上搖晃一夜淺睡的我來說，此時此刻來杯冰美式以及有插座充電的地方可以上網交易就是最大的滿足。

交易、旅行與馬拉松就像三位一體的分別與共存，彼此間沒有關聯但也息息相關，結束交易後就是旅行與馬拉松的行程了，有別於上次回來大多在軍旅的回顧，這次更多的是相隔九年全新感受的旅行視野，之中就屬巨神像、北海坑道與坑道咖啡店讓我最印象深刻。一條陡峭的朝聖步道、一座彷彿救世諾亞方舟的觀景平台、位於媽祖神像下方的祈福坑道以及本身極具莊嚴感的巨神像無一不象徵著媽祖在馬祖人心中信仰地位的深遠廣大，自己也誠心祈願翌日的賽事能順利完賽。北海坑道與坑道咖啡則是隔天完賽後下午的觀光行程，馬祖本身就是屬於戰地風光，當然少不了坑道景點，北海坑道是之中少數水路運補的地下碼頭，配合潮汐漲跌的水位可以選擇步道或乘船搖櫓的方式參觀，在每年四至六月更是藍眼淚的繁盛觀賞期，隨著搖櫓阿伯的導覽解說才知道藍眼淚原來只是攝影拍照出來的效果，長知識也難免失望。

「傳說中有一種鳥一生只唱一次歌，她的歌聲比世上一切生靈都要優美動聽，這種鳥從離巢獨立的那一刻就不停尋找著荊棘之樹，在那險惡的枝條間展開歌喉，並奮不顧身地任樹上最常、最尖的荊棘穿身軀，臨死之際牠將死亡前的痛苦昇華為動人悅耳的天籟，曲終而命竭，換來一曲完美之歌，整個世界都悄然聆聽，連上帝也在蒼芎中微笑。唯有最深沉的創痛，才能換取最美好的事物...」出發前朋友強力推薦一間名叫刺鳥咖啡的坑道咖啡，到達後發現跟原先期待在坑道洞穴中喝咖啡的情境有些落差，正確的說是間未完成的坑道咖啡店，看海景喝咖啡另外可以參觀店內神秘隧道內的坑道，這也有待更多觀光人潮消費的進一步擴建。我想無論是戰地風情、藍眼淚或是質樸恬靜的芹壁...等，有著特殊地理位置與大時代的際遇，一個小鎮大小的島嶼與大自然鬼斧神工景觀共構的神秘面紗絕對值得進一步掀開與關注。

最後，當然就是這次的重頭戲馬拉松了，距離上一次的半程馬拉松實際算了一下是2012年的集集鄉村音樂馬，隔了那麼多年雖然跑步的習慣從未間斷，但這個未間斷充其量也只是每週每月會跑個幾次時多時少，通常是3K~5K最長不過10K的距離，面對戲稱比心電圖還起伏的高強度山路其實是會擔心的。那麼賽前配速策略是什麼？哪有什麼配速策略，我只知道姿勢最重要，尤其在跑長距離時維持姿勢的正確是最有效降低身體負擔與提升肌耐力的方法，自己的姿勢很簡單就是抬頭挺胸、身體微微向前傾、腳往上抬而非向下踩蹬以及早早就寢。

一早來到會場，很久沒站在起跑點等待起跑，腦內啡似乎也開始蠢蠢欲動起來，當槍響一刻跟著大隊伍跑動起來後自己腦中卻開始認真思考該如何順利完賽，基本上馬拉松可以分為體能時間與心智時間，賽前LSD練習有跑到10K，靠著賽事張力與心智時間通常可以再堅持5~6K，這是自己過往習慣的挑戰模式，因此這次15K後會是比較煎熬的部分，再加上從未實際跑過的山路路況，結果越想越跑就越煩惱，索性不想了，跟著馬尾妹跑就對了。

完賽後總結這次的配速大致如下，前半段緊跟著馬尾妹讓自己不要脫離大隊伍，中段自己堅持上坡能跑就跑跑不動就用走的沒關係，但遇到下坡一定要持續跑到下一個上坡或補給站才能停，至於後段在確定可以在時間內完賽且保持不讓體溫下降的情況下就開啟觀光模式拍照跑了，最後，恭喜完賽！

分享 facebook

謝謝一路以來努力不懈的自己，雖然不是跑完就會好，但每個人一定會有個地方能讓自己平靜與歸零，重要的是歸零後的全心全意，以及如同當初自己對外界無力抵抗只能全然接受現況一樣，接受每個當下、接受風險、接受錯誤、接受市場每一刻是獨一無二的性質，更要接受一個基本矛盾的考驗，就是在持續不確定的情況下，維持紀律、專注和信心，也期待下一次的旅程。