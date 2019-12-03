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路跑圖輯／富士山馬拉松 2019之楓葉特別紅

2019-12-03 09:20運動筆記 Tera Chen

這次的富士山馬拉松，賽前心情真的有像洗三溫暖。

賽前一直預報整天下雨，看到富士山的希望並不大。

賽前一天，河口湖依然下雨，抵達河口湖報到換紀念物後就去週邊逛逛，

剛好當天是河口湖點燈最後一天，晚上就跑步去紅葉迴廊拍拍照。

到了比賽當日，早上依然飄雨，不過河口湖周邊雲霧裊裊，倒是非常美麗。

運氣很好拍到日本女主播跑團

然後賽事就開始啦! 可以看一下影片介紹。

總之一邊扛著好幾個攝影器材切換真的很困難，

不能按Tab直接一鍵換裝嗎(?)

起跑點飄著小雨

這是野生淦哥，金田淦哥。

領頭羊，跑太快了來不及對焦，拍起來好像是P的 XD

其實山景霧濛濛也不錯。

這葡萄，甜度跟岡山晴王有拚了!  超好吃!今年收這麼貴所以補給變好了

這樂團每年都在，感動。

河口湖就是美 看不到富士山也美。

上河口湖大橋前的主要幹道。

一旁的楓紅。

河口湖大橋..木花咲耶姫今天還是很害羞。

河口湖大橋右側望出去可以看到一個小紀念祠堂，今年富士登山競走時發現的。

過了大橋沿著河口湖北跑時，咦咦咦咦木花咲耶姫似乎開了一下窗子。

似乎覺得天氣很好，再把窗子打更開一點。

感動，雲霧包圍富士山，依然美麗。

每個選手朝著富士山跑，宛如對著富士山朝聖。

今年楓葉特別紅，晚楓讓富士山馬增色不少。

各有特色的加油團。

富士山馬的唯一陡坡

陡坡終點一排，好像甚麼邪教儀式。

西湖

今年楓葉真的很紅。

木花咲耶姫覺得天氣很好，把窗子都打開了，讓我們凡人能欣賞她的絕美容顏。

可愛的加油團。

螳螂捕蟬

完賽啦! 

獎牌

五面可以組成一個富士山

比賽到此結束啦

沒想到突然有個小插曲，我的朋友們竟然在完賽後終點舉辦求婚 :D

完賽後求婚! 在富士山的見證下，兩人一定能幸福的!

閃瞎狗眼啦XD

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感謝收看! 

富士山馬每年都有不同的特色，

16年下大雪，17、18年出大景，19年楓葉特別紅。

你還在等什麼？ 來場富士山馬拉松吧!

註： 今年台灣人參加者特別多，神奇的是泰國人更多，你講撒挖低咖大概有1/10的人會回頭 XD

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