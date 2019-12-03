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跑步小品／課表首次破二百

2019-12-03 09:39運動筆記 Anyta Tseng

課表首次破二百

其實課表首次破二百，沒有什麼大不了的，對很多跑友來說簡直是小菜一碟，但是對我這種天生覽跟沒有強大意志力的人來說真的是好不容意我達到了。

其實8月那個月我也真的很認真的在跑不知是不是因為每天的跑，除了前一週可以勉強的達到8公里，接著不知是不是因為沒有好好的休息越跑越累，有時起跑3公里，覺得全身很沒有力。尤其是8月後來骨刺發作，沒有辦法跑多，多跑逼點就會讓我痛到受不了。因次8月我雖然跑了25天，跑量也只有140，真的是很丟人。本想9月好好的跑，後來遇到國外客戶來訪，跟我後來小中風，跟本無法跑。

10月身體狀況慢慢的比較穩定了，沒想到才休息一個月，整個身體狀況確非常的不好，小腿的麻感，讓我無法做長距離的跑步。再加上我自己求好心切，所以希望可以快點回到過去的速度，結果沒有想到，一次在下坡的時候衝了一下，膝蓋就痛到現在。每天都是忍痛的跑到我撐不住。

其實我只是想要誠實的對自己的訓練，因為11月月初做了一場LSD，跟參加一場馬拉松，我覺得這個月有機會可以破200就開始認真的跑起來。

11月的天氣更冷了，早上好幾次我是都有醒來，但是就是走不出家門去跑，天氣好時怕曬太陽，天氣不佳時，又怕冷，晚上吃飽飯飽，更因為多次跑到想吐會是等晚餐消化的過程中，等到我睡著了。人生不該給自己那麼多的藉口跟理由。

所以我把時間調到一下班，馬上就去跑，這時只是先喝個豆漿，就立馬衝出去了。

這個時間雖然說人很多，車子很多空氣不是很好，又常常跑一半就下雨了，但是我還是多少有跑到，不像晚上等到下雨跟本就不想出門去。

多跑以後，心慢慢的穩定下來，每天下班就很固定的去運動，成為11月的日常，就這樣，我總算是完成了我的第一次月跑量200。而且我有發現自己的速度真的是有比較穩定了，不會再飄來飄去。

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