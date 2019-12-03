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訓練心得／文山古道Trail Run

2019-12-03 09:45運動筆記 Jack Kox

竹北文山古道，可遠望山下田園風景，還可以看到高鐵列車，非常棒的稜線山徑 

從竹22鄉道上月桃窩，山下風景。

剛好高鐵進站 

沿著稜線經過休息平台 

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繼續前進 

稜線上坡 

經過石階步道 

到達犁頭山後再原路折返 

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