賽事心得／虎尾烤雞馬 一張照片的生命啟示

2019-12-03 09:42 運動筆記 Chaulong Chen



今天在虎尾烤雞馬「潮厝村」補給站的對面，看見一個讓我心非常悸動的畫面！一位看上去約莫有80~90的瘦小阿嬤（看看照片對照一下，我的臉幾乎是阿嬤的臉的兩倍大），身旁放置著柺杖助行器，打著赤腳，手上拿著鐮刀，「蹲著」割牆邊的雜草，我們這一群「野馬」在補給站吵雜的聲響，一點都無法影響其專注割草的動作，我特別走過去與她閒話家常，並請跑友為我們下這珍貴的畫面。

與其說是「閒話家常」，到不如說是「聽其敘說兒孫的驕傲事蹟」。詳細情形如下：我過去跟她打招呼的第一句話是：「阿嬤，恁貴歲？」結果阿嬤的回答是：「我前日才從台北回來，我送阮孫出國，他嘎我講，回來要送我禮物。我子......」（請用台語唸），就這樣聽其敘說著對兒孫倍感驕傲的事情，我沒有打斷她，讓其盡情述說。大約講了10分鐘，直到她「醒悟」過來，看見我的樣貌與穿著，問了我：「恁喂叨來？ 麥走去叨位？」我說：「我喂虎尾走來，麥走去馬鳴山，阿擱麥喂馬鳴山走回去虎尾」「阿嬤，恁身體足勇健，愛和你學，加運動，身體才會健康，拍謝啦，我麥走去馬鳴山啊，再見。」（請用台語唸）向其致意後，繼續往馬鳴山邁進。

聽著阿嬤述說著兒孫驕傲的事蹟，我便想到家父與家母在世時與親朋好友敘說話著我們兄弟姐妹求學與在職場工作上讓其驕傲的情事，這情景如出一轍，這應該是父母與爺奶老來後讓其生命更加長壽的原因之一吧？再者兒孫的成就也是他們繼續活下去的動力，您說是不？

這場跑馬路上，阿嬤樂活的神態，深深印落在我心中！