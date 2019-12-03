賽事心得／那霸馬拉松 最掙扎的一場

2019-12-03 09:36 運動筆記 翁志宏



有沒有哪一場賽事會讓你再三前往？要我說，一定存在什麼非去不可的理由。今年其實過得很掙扎，工作滿溢的關係，跑量從五月起就很稀疏，一直維持不了 200K 的月常。偶而一發的 12K，跑起來感受似乎無異，但我知道自己正在退化。

轉瞬，來到去年一結束即約定好再來的那霸馬，一年過去，生活上大家雖然都小有變異，但沒有人缺席。回到熟悉的沖繩街區，聊著各自點滴，也感嘆時間瞬息。今年刻意前一晚就 landing住的，是我 2017 隻身前往的"優美卡吉"，當時失眠、受風寒、不知台灣帳篷的存在，其記憶仍如昨日般鮮明 (故事連結: https://goo.gl/su1CzX)。

隔天一早，前往武道館領取物資，我刻意在館內靜止站立，感受各路跑者腳踩木地板傳過來的震動，心裡有點澎湃好一段時間。沒有好好跑步的我，甚至不敢確信，起跑線就在明天翌晨，我們熟門熟路進了台灣帳，卸下物資旋即前往分區集結。這一回，因年初有幸破 330，得以從 C 區出發，但我心知，我已不復 C 區該有的腿力。

二分鐘後踩上第一塊感應墊，跟著跑浪一起流動，再次踩著熟悉的腳步前行，我竟喉頭微緊、眼眶微濕。這樣的體感，被我遺落了好久，夾道加油的群眾，就像歡迎我再次回到這裡跟他們，一起感受那霸馬的魅力。當天氣候是不友善的豔陽天，就是跑完會得到完賽真皮背心的那一種。

沒帶私補在身上的我，早已決定靠著沿途的補給，一路給他吃回來：phase1，口渴，這時的里程還在負荷範圍內，我只拿柑橘，管他帶不帶皮還是大小顆拿，都拿，只要手一空我就補。其密度之高，讓你想吃就有得拿。phase2，降溫，冰塊常備在手，後頸、手臂，哪裡熱就敷哪裡。過水站則是喝一杯、淋一杯。進終點時，從頭頂到鞋底，全身濕透。phase3，抽筋，鹽錠、香蕉、肌樂、冷凝劑，預防減緩、外敷內服不管是什麼，都給我來一點以上，不是獨立發生，而是層層疊加到後段，我踩著類喪屍的步伐，大聲喘息左手握鹽錠、右手拿冰棒拿到水就淋頭，看到肌樂就進 pit最後 12K，我花了 80min 才爬回來對了，一路上出現在視線內的小手，我一雙都沒放過，甚至是直接蹲下來眼對眼，high ten !

繞進運動場前，跟志工擊掌到手心發燙。終點前賽道旁，樂隊演奏為選手打氣幾乎沒有停歇。儘管我臉部猙獰，大腿僵直，幾乎要蒸發在砂質跑道上，還是要跑起來回應他們啊！跨越完賽拱門，彷彿得到救贖回身鞠躬的時候，汗與淚一起滴下，這無疑是我跑過最掙扎的一場，沒有之一。

就像是考場上準備不周全的考生一樣心懷僥倖，偏偏馬場上最是沒有僥倖這檔事。練多練少42.195 最知道。再來過吧，只要肯把腳步邁開賽，道會一直都在。

整個城市對跑者相當友善，過街迎面的老奶奶會向你道恭喜，店舖以近1/4的價格請完賽的跑者吃雪鹽冰淇淋。不論晴雨，加油群眾始終熱情，再加上今年紀念T上，"以心傳心，一期一會"的標語，我想不到什麼不回來的理由。

#2019NAHAMARATHON/Boger (20191202)

第35屆_"以心傳心，一期一會"

超級禮遇跑者的台灣帳篷_演奏樂隊 VIP 席