賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 超半馬組200列車配速計畫

2019-12-02 09:50 運動筆記 柯上茗



礁溪溫泉馬拉是宜蘭縣相當有知名度的賽事，賽事辦在星期六是一直以來特色，兼具觀光與運動，讓選手充分體驗礁溪的美景與溫泉，一想到跑完後可以泡溫泉就覺得超棒。

運動筆記配速列車第一次為這場舉辦多年的賽事配速，一共出動了9個班次，班次分別為，全馬4班車，超半馬則有5班車，19位車長為跑友們服務、同樂，詳細車班如下表。

班次表(資料來源:運動筆記)

本班車是超半馬組200完賽列車，由我--上茗車長，和從新竹遠道而來的傳貴車長一起帶大家欣賞礁溪之美，在美景中帶大家順利達標。

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車長照片(資料來源:運動筆記)

配速策略

依據官方版地圖公告，超半馬組的距離是22.43 k，路線地形起起伏伏，但沒有特別明顯的長上坡或下坡，因此預計配速會是5'15"左右(包含補給時間)。

路線圖(資料來源:賽事官方網站)

高度圖(資料來源:賽事官方網站)

賽中的補給

因為是sub2的車，所以補給站的停留時間會非常短，盡可能的採用拿了就跑的補給策略，從路線圖來看，大約每3k會有一個補給站，進站前會略為減速，出站後速度會慢慢拉回目標配速，乘客們不用太緊張強拉速度跟上，大家不用太緊張的拉速度。

如何找到車長呢？

本次車長們會穿著新版的運動筆記背心，背後會別上完賽時間車牌，原則上會站在第一排，起跑後速度會落在5'40"，讓要跟車的跑友們可以跟上，再慢慢將速度調到預定的5'15"。

好囉，配速規劃大致上說明完畢，比賽前一天要好好休息喔，大家12月7日會場見，一起達標。

車長服裝(資料來源:運動筆記)

車長車牌(資料來源:運動筆記)