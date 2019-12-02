賽前情報／旗山馬拉松 全馬430列車配速計畫

2019-12-02 09:53 運動筆記 黃饅頭



旗山馬拉松今年第一次與運動筆記合作，運動筆記於今年於全馬與半馬分別派出兩列列車，有興趣的朋友可要跟緊了，希望大家都能夠盡情的享受旗山的好山好水，說到旗山大家一定想到香蕉，香蕉可以說是旗山最著名的農產品，本次補給站有多項以香蕉製成的補給品香蕉湯、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、香蕉脆片.....等讓您一次嚐個夠，賽後也別忘了到旗山糖廠吃個冰。

旗山馬拉松配速列車介紹(資料來源:運動筆記)

配速列車介紹

本列車為全馬4小時30分的列車，由列車長郭耿豪與黃子其兩位擔任，兩位車長都完成百場以上的馬拉松，配速經驗豐富，歡迎大家踴躍搭乘。

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車長照片(資料來源:運動筆記)

配速策略

這次全馬配速目標為4小時30分，平均配速約為6分20秒，旗山馬拉松賽道的坡度變化不大，因此配速策略盡量採用均速，上坡時速度略減，下坡時把速度追回；搭配現場地形略為調整速度，平路段則回到均速，預計過水站時拿了就走，不會有過多的停留時間，出補給站時車長會招呼大家前進，還有體力的跑友記得跟上，值得注意的是官方高度圖上顯示距離為42.6km，車長屆時會視狀況進行調整，請大家盡情享受賽道上的風景與美食，配速就放心的交給我們。

全馬路線與高度圖(資料來源:旗山馬拉松官方網站)

注意事項