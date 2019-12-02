賽前情報／旗山馬拉松 全馬400列車配速計畫

2019-12-02 09:57 運動筆記 張智雄



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邁入第三屆的旗山馬拉松，延續前兩屆的好口碑，今年賽事升級，路線不僅深入美濃地區，飽覽旗美兩地賽道明媚風光，更精心準備最具在地特色的賽道補給：包括香蕉湯、香蕉蛋糕、 香蕉蛋捲、洛神花冰棒，以及在地毛豆研磨出的特濃毛豆漿等限定美食，兼顧跑者的視覺與味覺感受。

運動筆記配速團隊此次安排四班列車、八位專業列車長，一同陪伴跑者吃喝玩樂，並且精準抵達會場、完成自我目標。全馬SUB4列車由啟章、大雄兩位車長領航，前半程21.1K均速5:30min/KM（耗費時間約116分鐘）、後半程21.6K均速5:38min/KM（耗費時間約122分鐘），全程42.7K預計完成時間238～239分，完賽目標3:58:30~3:59:30。

400列車配速策略

賽前盡量減少熬夜，睡足5～6小時。 早餐一定要吃，而且吃自己最適合、不會鬧肚子的食物。 配速列車長當日會穿著統一識別背心、配戴氣球，列隊於起跑拱門。您可依照自己能力所及，跟隨在適當列車身後，成功完成目標挑戰。 所有補給站都會停靠10～15秒。到站前會通知大家，用稍微快一點的速度進站，完畢後慢慢調整速度再繼續前進。 今年賽道與往年不同，有稍作調整。大致上都是平坦路面，只有後段有2公里左右的緩上坡，難度不大。 若體質不適合吃大會補給、在地美食的人，也可準備能量果膠之類的個人補給物資，以維持2小時後的體能狀態。 跟車跑者可多與列車長互動，除了能讓心情放鬆外，時間流逝的也比較快。 賽道永遠都在。若身體狀況不佳，無法繼續跟車，可放慢速度、下次再挑戰。切勿勉強硬撐，造成過度負荷。

預祝參賽跑者，跑得開心、跑得健康。我們12/8週日會場見囉！