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跑步小品／人生沒有回頭路 不留遺憾保持帥氣

2019-12-02 09:41運動筆記 黃俊麒

我是kobe。想說的是緣分...這是大胖，11/2任務啟航。他是一位國考學生(調查局），是一位當兵後10年不曾再運動的上班族，這是他第二年考國考，一年前他因為筆試沒過被刷掉，這一次他是百人當中入取9位的其中一位。

11/2這天我們開始默默安排準備，這個任務有點沈重，因為他9x公斤沒有任何運動習慣....當天跑了400公尺操場2圈（8分-7分速），不到一公里他下來居然跟我說有點喘（....我傻住了一下但我沒表現出來）。我不是看不起或覺得他很弱，是因為當天我才知道要考過體能1200要跑進5分50秒內是4分速....但當天上課在操場他正正確確不多不少的2圈最外圈920公尺上下跑了整整8分台...

嗯11/2開始計劃還必須配合我跟他的空餘時間，他平日要上班我晚上要教課跟訓練。11/9（週日）他要回南部，11/16（週日）他要考試，11/23（週日）考試...所以看到這邊你可以知道我們上課的日子完全不足一個月，所以我當然害怕也沈重，因為這是一股希望跟壓力交錯在一起的任務。

看到這邊我覺得我像接了不可能任務（我化生阿湯哥），因為看他這些狀況我心情真的阿湯（阿餒母湯...）。但是說實在的我覺得這是一個我想帶他完成的任務，這筆錢我不只要賺，我還要帶他走的更遠（通過體能測驗，握拳）。

於是我花了我所有想法，絞盡腦汁。我們一開始的200公尺分六次（1200）中間還休息90秒，6分10秒....他真的用命跑了，很喘很痛苦且無奈（我媽一直問我體能現在練到什麼程度了...）。總不能回說分六次含休息還是跑不到達標秒數（哈哈哈接著經過三週調整，很急處的有氧耐力和一些爆發力讓他增加跑步的經濟性（跑感）。做了一趟8+4的測驗（800+400）最後這趟800跑了5分20秒，400就不說了因為不可能30秒跑完（分兩次跑一樣宣告失敗），時間來到了11/19距離考試剩下12天！

接著來到考試前最後一週，最後一次上課，最後一次強度（1200一趟測驗）目標不用多想就是5分50內，我跑完課表後他也做完我安排的訓練並休息了10分鐘，輪到他上場。就說一句：你要抱著必死的決心，這趟段痛苦你都要撐過去，並在最後一圈讓我看到你的態度（擊拳）。這是我很喜歡的直接交流方式！

上場後第一圈55接著58、58、6x、6x....最後爆掉後在最後100公尺前（我：拜託加油一點公務人員你不能再來一次了，你只有現在了!!!)。最後一圈51...大錶一看（1200公尺5分.....53秒），他在終點我看見他痛苦且腿軟無力走動，雙腳擅抖著....嗯他真的盡力了（對了過程中還有配速員扶著他跑第四第五圈...）。最後我只對著他說：辛苦了！我們有一絲絲希望，在你最後100公尺的態度是我們的曙光，你有看見嗎？（他苦笑著說：有啦一點點...（擊拳））。

哈哈我就喜歡下場後彼此給彼此的這種感覺，或許我有點屁屁的，也可以說是開朗活潑吧，但我希望我不是用嚴肅或任何人的方式帶訓練。因為我就是我，不需要學任何人！

其中的小插曲。我：哪裡幾點考我挺你，我去看你考試。他：師大。1點考試考試當天11/30師大...12點40到我足足等了30分鐘。1點10分沒有半個考試的感覺，也沒有半個人，只等到一群（女足球員坐在我身邊....）啊是坐在我旁邊才對！想著想不對也不講清楚，然後我也很笨啦，也不知道沒遇過國考嘛（我笨）。

最後用了很快的速度我趕到師大（分部），嗯在欄杆這停車，電影院這側看見裡面國考生在考試.....上面寫著40組（一次考兩組對面跟這面）。但他說一點考，所以我們看到第44組，等了四組都沒看見他身影....想說應該沒了吧，然後我有點急跟憤怒因為....想尿尿（ㄔㄨㄚ冷筍的感覺），因為從12點40師大憋到當時13點40...我看完後我沒有懸念的騎走！

就在騎出去準備上橋前，在紅綠燈剩下五秒轉頭：欸要不要看？我其實很想看...柳橙：那就騎去學校那頭上廁所看一下啊。 我：啊走啦走啦（我直接迴轉）。到了後，車也找個洞塞進去後，我水瓶丟給柳橙：我不行了。連走帶跑但也沒辦法跑起來的快走，一進廁所褲子一脫（一種去寒的感覺），不冷也有精神了！一出廁所柳橙說：那邊國考監錄欸，要不然我們再進去看一下旁邊操場哪裡，結果真的是確認過眼神那種感覺（夜空中最大的星）。

我看到我的學生大胖，我說：是大胖欸是大胖...（一種感動與興奮加點憤怒跟彰化）。然後我們趕快跑過去，距離第八道有將近30公尺距離的封鎖線坐下來，所以當然就是離他有點距離，然後現場不能發出聲音不能站著不能大動作...我們看著大胖（學生）第48組，站上起跑線。

對了還有現場沒有計時器不能穿戴裝置（手錶）（重點他居然也是當天才知道）所以只有體感，我們更加緊張...但其實早在練習我根本沒有教他配速跟什麼體感配速，因為我們都下去帶他跑他只要跟，跟被推著跑這樣而已，給他的只有滿滿的「意志力」。

槍一響開跑，嗯大胖跑在該組別倒數第二個...第一圈進來創了個人PB？400居然跑了97秒...第二圈明顯拖著跑（勘ㄍㄟ）跑了122秒（還在標準內），越來越慢越來越喘痛苦沈重（在旁邊都看得出來...），但也連一聲加油都不能喊（只能自己抓...），內心私下一直喊著：乾咬著啊大胖！！最後200一定要開啊啊啊！！

來到1000公尺手錶顯示4分47秒破最佳..（但800-1000公尺），這個兩百他跑了67秒已經爆掉了...一直看到1100公尺（5分20秒）。到底！？？！他真的甩頭甩手後仰奮力的開到一個未來....進終點這圈跑了127秒，總成績5分.....48秒9x（1200公尺）嗯他過關了啦....！！！

然後下來後他第一句話就說：我也不知道我在跑什麼，反正就是最後我也不管有沒有達標就感覺一定要開（講這句話這一刻他很帥）。下一句：原本是要開最後200，但我腳...彎道太彎我覺得會軟腿....。

最後總共上課6次，其餘自主課表，8分跑不完1公里到國考，1200公尺5分47秒（4分速跑完1公里），這一切就像場安排好的劇本，緣分這種東西...嗯我是信了。

如果有什麼是你想要的，就去拼吧。你不會知道結果，你不會有什麼公式，努力是你最好的方式。且你可以為了自己，瀟灑走一次。人生沒有回頭路，不留遺憾比失敗更帥氣。

跑步測驗示意圖 unsplash
跑步測驗示意圖 unsplash
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#我是kobe #夢想隨筆 #kobe跑步訓練班

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