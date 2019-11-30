賽事報名／2020愛你愛你！國家地理頻道世界地球日

2019-11-30 10:06 運動筆記 黑醣麻花



2020世界地球日路跑主視覺設計以水資源符號與塑料用品線條為概念， 紫色與土黃色鋪陳，跑者則以綠能概念出發（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

4 月 22 日地球日，這是標誌著1970年現代環保運動誕生的紀念日，而 2020 年地球日將邁入第 50 個年頭了，正如子曰所說的：五十而知天命，在地球日 50 歲的這一天，大家是否應該共襄盛舉，一起來響應屬於地球日的環保運動呢？

國家地理頻道自 2007 年起，基於推動關懷地球生態環境，發展永續經營綠能環境，每年都會策劃與地球日相關活動，藉以落實保護地球行動，而世界地球日路跑就是相關活動之一， 2020 年世界地球日路跑，同時也要歡慶此活動舉辦 5 週年，所以各位跑友們，在這重要時刻，大家一起用愛發力、關懷地球、善待環境，落實綠能環保，就是要一起跑起來！

賽事組別與路線說明

這次賽事分成三個組別，分別是 4 公里的健走組，9 公里的挑戰組以及 21 公里的半馬組，不管是大朋友還是小朋友，大家都可以攜手參加完成這次別具意義的地球日路跑活動喔！

1. 健走組（4km）：河濱公園內自行車道。

健走組（4km）路線規劃（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

2. 挑戰組（9km）

凱達格蘭大道 → 仁愛路 → 左轉金山南路北向南快車道 → 上新生高架 → 通河街折返 → 下濱江街匝道 → 左轉濱江街 → 左轉進 10 號水門 → 大佳河濱公園內自行車道 → 終點。

挑戰組（9km）路線規劃（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

3.半馬組（21km）凱達格蘭大道 → 仁愛路 → 左轉金山南路南向北快車道 → 上新生高架 → 下北安路匝道 → 北安路 → 接明水路 → 接樂群一路 → 右轉進 16 號水門 → 美堤河濱公園內自行車道 → 圓山河濱公園內自行車道 → 百齡河濱公園內自行車道 → 經自行車牽引道上百齡橋 → 百齡河濱公園內自行車道 → 大佳河濱公園內自行車道 → 終點。

半馬組（21km）路線規劃（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

做環保，愛地球！多樣環保完賽禮品大放送

愛護地球，不分你我！完賽好禮，只能你有！

2020 國家地理頻道 Nat Geo Run，凡報名者都可獲得超值好禮，這次的完賽禮不僅以環保為主題，50 週年設計更有別以往，除了有設計亮眼的運動毛巾，在紀念衫部分則以棉質打造。在半馬組（21km）與挑戰組（9km）的活動紀念衫為棉質背心；健走組（4km）則是棉質 T-Shirt。此次賽事特別鼓勵各位跑友回娘家，歡迎各位跑友、兄弟姊妹、隔壁鄰居、全家大小，都穿上不同屆數的世界地球日路跑衣，跟我們一起做環保、一起用力跑吧！

50 週年紀念衫有別以往特別材質紀念衫（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

造型亮眼的時尚運動毛巾（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

歡迎跑友回娘家，穿上歷屆跑衣一起上賽道(圖片來源：運動筆記)

另外大家最期待的完賽獎牌，這次以堅持的精神、實作的毅力為背景而製作的水晶琉璃完賽獎牌，盼大家響應環保之餘，別忘了堅持到底！

堅持的精神、實作的毅力完賽水晶琉璃獎牌（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

喔對了，這次完賽除了可以拿好禮之外，大會更提供一面 LED 顯示背板，供大家拍照。只要當天完賽後掃描號碼布上的成績 QR code，自己的名字及完賽時間就會顯示到背板上，大家趕快來參加，秀出你傲人的完賽成績吧！

成績拍照背板，就是要給跑友們留下紀念的一刻（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

地球是我家，環保靠大家-環保行動你、我一起來參加

愛護地球人人有責，環保 5 行動，讓我代替地球，謝謝你的選擇。

這次的路跑活動，特別提出「環保革新、5 大行動」要來響應綠能支持環保，而這 5 大行動分別是：

環保革新、5 大行動（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

1. 一起重複使用，沒有傷害的環保 水 壺 腰 包

這次落實賽事精神，國家地理頻道提供了免洗的水壺腰包（僅提供給 21 公里半馬組與 9 公里挑戰組選手，4 公里健走組則提供可回收式環保水杯)，讓我們盡情奔跑、愛地球！

一場兩萬人參加的路跑，至少會使用兩萬個以上的紙杯，這個數量約等於耗損約 4.5 棵 8 公尺高、樹徑 16 公分以上的大樹。為了避免使用一次性紙杯，減少對地球的傷害，邊跑、邊喝、邊做環保。

重複使用沒有傷害的環保水壺腰包（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

2. 吃吃喝喝也要做環保

此次賽道補給站將延續去年環保做法，使用「可重複用的餐盤」來盛裝補給品，預計將可省下至少 500-800 個餐盤，讓各位跑友可以在盡力跑、盡力吃的同時，也為環保盡一份心力。

可重複使用的餐盤（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

3. 刪減打包袋，造福下一代

根據以往賽事經驗，跑友們一次路跑的寄物，可能使用將近兩萬個塑膠袋在隨身物品寄放打包上，而這些塑膠在自然下，更是難以分解非常不利環保，所以要特別請選手們記得要自行準備防水袋寄物喔，你我自備袋，造福下一代。

4. 試試手氣，電子 APP 摸彩中獎看運氣

此次賽事將結合智慧科技使用「電子 APP 摸彩」系統，來選出超級幸運得獎跑友，當天只要將你的號碼布編號，輸入至賽事專用 APP 程式中，即可獲得抽獎資格。電子 APP 摸彩不但公開又公平（全程將由法律相關人員見證），也不怕跑友忘記投遞摸彩聯而喪失抽獎資格，最重要的是省去摸彩聯，環保減碳愛地球。

5. 無紙輸出，五告讚！

一場賽事的完賽證明（成績證明）會消耗約 2. 5棵平均高度 12 公尺、直徑 15 至 20 公分的樹木，為輸出一年 365 天，超過 365 場的賽事證明，需要砍掉多少面積的樹木呢？為地球永續一起做努力，此次賽事將採證明電子化，跑友們只要到活動報名頁面，就可以自行下載你的完賽證明囉！（本場賽事提供 21 公里半馬組、9 公里挑戰組成績證明，4 公里健走組則提供完賽證明）。

電子化成績證明/完賽證明（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

50 週年世界地球日，驚喜連連都在這一次

今年的世界地球日路跑，來了地表最強怪物新人安那、歌神請上車的魯蛋，以及新生代創作歌手羅維真 Holly 用歌、舞結合，一起 High 翻大佳河濱公園！

2019精彩舞台表演（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

2020 年世界地球日路跑則是由美聲歌手袁詠琳、星光大道唱跳歌手周定緯，以及王牌主持人黃子佼蒞臨現場與大家同歡嗎？還會有哪些神秘嘉賓與我們愛地球呢？

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2019 世界地球日路跑環保大使，哈林庾澄慶一同參與（圖片來源：國家地理頻道 Nat Geo Run）

保護地球，日日都是地球日！愛護環境，人人都要做環保！國家地理頻道 Nat Geo Run 路跑，2020 年絕對值得你期待，快來和我們愛地球，再狂歡一場吧！

2020 國家地理頻道 Nat Geo Run 報名資訊

活動日期：2020 / 04 / 26 （日）

活動地點：（起跑點）總統府前廣場 /（主會場）大佳河濱公園

官方網站：

線上報名：

報名日期：2019 年 12 月 2 日（五）中午 12:00 至 2020 年 2 月 20 日（四）23:59 止

賽事組別：半馬組 21KM / 挑戰組 9KM / 健走組 4KM

組別項目 半馬組 21KM 挑戰組 9KM 健走組 4KM

報名費用 NT$ 1050 NT$ 850 NT$ 550

報名費不含晶片保證金，需另加晶片保證金 100元，保證金將在活動當天歸還晶片時退還

不計成績，不計名次

報名郵寄費用需另加（依照團體人數計算）

報名日期 2019 年 12 月 2 日（五）中午 12:00 至 2020 年 2 月 20 日（四）23:59 止

報名資格 國內外熱愛戶外運動、身心健康之民眾

（如孕婦或有心臟、血管、糖尿病等方面病歷者請勿隱瞞病情並請勿參加）

人數 5,000人 9,000人 6,000人

限時 3.5小時 1.5小時 1小時

起跑時間 06:00 06:1006:25 09:00

以上文章由 國家地理頻道Nat Geo Run 贊助刊出。

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