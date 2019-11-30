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賽事心得／走出嚴重憂鬱症 勇敢挑戰因為我堅持

2019-11-30 10:12運動筆記 李嬋娟

3年前的我因為身分為新住民的關係，在工作職場上遭受排擠。後來離開職場同時又因為生活的習慣，160公分的我有高達68公斤的體重，也引發了便秘和失眠。平時也沒什麼休閒娛樂的我，整天只知道待在家裡看電視，也很少出門走走，長時間的負面情緒累積下來，導致我患有嚴重的憂鬱症。也不是沒有到醫院治療過，但是醫院開的藥物只是讓我一直反覆進行醒來和睡覺的動作，對於我的病情完全沒有什麼改善，有時心情最糟的時候，更甚至動了不好的念頭。

說來巧合，有一天我因為一些因緣際會出門爬山，在那邊我遇見了「南天」的隊員們正在訓練，好奇的我當時想都沒想就問他們的領頭人有沒有在招收會員。沒想到他們不但沒有嫌棄我的身材，而是熱情的歡迎我，並且詢問我有沒有跑步的經歷，後來我依照約定跟著他們試跑兩次，在這兩次的過程中也對跑步漸漸產生了興趣，於是我順理成章的加入了「南天樂跑」。

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在一次的特訓中，有一位跑友跟我介紹了在外社橋附近有另外一群很歡樂的夜跑團體，詢問我是否也有興趣想要加入。平常只有在白天跑步的我，聽完這個消息頓時也想嘗試看看夜跑，於是在某個星期日我到外社廟去找他們的總召，詢問他們是否也可以跟著他們一起進行團練，他們也叫我試跑兩次，並且需要繳交會費，於是我又加入了另一個團體─蘆竹路跑。

2018年8月5號我參加了人生中的第一個半馬(桃園議長盃)，並且從中取的了2小時04分的成績(分組第一)，幸運的上了凸台，在跑得過程中意外認識了同為蘆竹路跑的跑友─世欣。接下來也持續不斷的參加了各種大大小小的賽事，其中包含2018年10月21日的桃園「茶馬古道馬拉松」，在那次的半馬中取得了女乙組第二名，之後前後共參加了18場半馬。

最讓我難忘的賽事之一是於2018年12月9號所舉辦的「台北馬拉松」，這是我人生第一個全馬，並且以往一直在身旁扶持我的老公也一起下場陪我跑了，當時感動之餘也感到非常開心、興奮。但是很可惜的是，因為老公平時沒什麼時間特訓，所以在21公里處的時候腿就受傷了，但是他還是依舊叫我不要放棄持續下去。過程中經歷多次撞牆期，尤其是在33公里的時候我一度想要放棄，但是想起自己都努力這麼久了，絕不可以在剩下的最後關頭功虧一簣，同時想起了老公最後的加油聲：堅持就是勝利！我咬牙奮力撐過最後的賽程，在即將到達終點的時候我幾乎都感動得快要哭出來了，從前的我絕對不會想像到3年後的我能夠靠著自己的意志力跑完全馬，並且病情也隨之好轉。

我老公(左一)

                                                                       (左一是我老公)

  因緣際會下春萍姐和世欣對我說：「反正全馬都跑過了，要不要挑戰一下自我的極限，參加看看超級馬拉松啊？」於是我抱著挑戰自我的心態報名了「鎮西堡」，但是聽說這場賽是因為是山路的關係，所以挑戰很大，於是想試水溫的我就又報了一場「冬山河超級馬拉松」。從那之後我便勤奮的練習，從一開始的每天10公里到後來50公哩，月跑量也從原本的200公里提升到了400公里。也在世欣、阿祺的帶領下慢慢習慣訓練的強度；為了鍛練腳力，和好友小英一起到不厭亭進行爬坡訓練，雖然過程很辛苦、很累，但是有她們的陪伴，我肉眼可見的進步了。

2019年11月22號我迎來了第一場超級馬拉松─冬山河馬拉松，我非常緊張，因為那是人生第一次跑100公里，在阿祺團長賽前的精神喊話下，我重新打起了精神，無畏的迎接了比賽。

21點開跑我心裡非常的緊張，因為平息作息正常的我從來沒有熬過夜，更何況還要那麼長時間的跑步，所以很擔心自己的身體會吃不消。第1公里跟著世欣的腳步(配速是5：42)一直持續跑了10公里，因為配速過快的關係，身體有點吃不消，所以世欣叫我降速。後來世欣先走一步，留我一個人自己跑，因為那時候已經是晚上了，攜帶的燈具又不夠亮，所以我很害怕。後來林大哥追上了我，幫我照明，在他的照明下我不再害怕，狀況也逐漸佳境。跑到一個大橋下的時候，林大哥提醒我在1公里就要進行折返。到補給站的時候，我喝了一點舒跑、吃了橘子，之後休息一下，林大哥就先離開了。

回程的時候自己一個人跑，竭盡力氣終於跑到大會場。(第1圈20公里完成，時間是2小時5分)接著第2圈，有遇到小蜜蜂，他有為我加油打氣。(第2圈40公里完成，4小時14分)再接著第3圈，又遇到世賢，他也有幫我加油打氣。(第3圈60公里完成，6小時58分)後來第四圈，膝蓋和腳底板都有點痛，原本想停下來，但是遇到張會長，他也為我加油，叫我穩住腳步慢慢跑，在1圈就完成了！就這樣一會兒跑一會兒走的跑向了終點。(第4圈80公里完成，9小時40分)最後一圈，天亮了，太陽非常的大，又加上我正在撞牆期，我又累又困，全身上下都痛，非常想放棄。這時遇到了秀美老師，給我能量膠和鹽糖，並且陪我一起跑，跑到聖5公里的時候秀美老師因為膝蓋不舒服，所以讓我先跑。

這時我已經筋疲力盡了，所以我用走的，但是身旁有些不認識的跑友一直在為我加油「總三姐！加油！快到了！」的歡呼聲響起，還有一個跑友跑過來和我一起合照，我頓時又充滿了力量，最後我靠著意志力撐到了會場，不敢想像我跑完了100公里。(時間是12小時34分)

又累、又餓、又開心、又激動，諸多的心情讓我五味雜成，謝謝蘆竹大嫂團豐盛的補給，因為你們的補給，我才能撐到終點。

  最後我想說：

   「我從一個患有嚴重憂鬱症的地方媽媽，跑到成為一位素人跑者。

     我嫁來台灣21年，我認同台灣，我愛台灣。

     所以也希望大家能夠認同我

     ─ 我是正港的台灣人。」

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