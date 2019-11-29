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賽事心得／神戶馬拉松 破PB8分鐘的差距

2019-11-29 10:19運動筆記 陳志誠

從去年台北馬終於破四之後，終於對自己有了一點信心，也許下今年的一些願望，像是體重再減3公斤啦，體脂15%以下啦，和最重要的sub 330。不過經過一年的努力和評估現實狀態後，體重不減反增了２公斤，體脂變２１％，所以今年的目標就訂在33X了．．．．

每次跑國外馬感覺就像開了外掛，所以今年選擇了日本神戶馬，因為不用抽籤先報先贏，很幸運的朋友一行四人都報到了！！

去年台北馬大破PB２１分鐘來到了0345，不過感覺快到達極限了，所以要３４０內的話可能要０５１０內的均速才能達標。今年的訓練除了依舊每周各一次的間歇和 T配速跑，周日的LSD，跟以往訓練量感覺差不多，不過在long run上就沒達標過了，因為最多只跑21K而已，勉強賽前2周跑了一次24K，所以賽前對於能否均速跑完抱持很大的懷疑…不過至少賽前2個月有勤奮的做核心肌訓練，希望能在肌力增強的優勢下再推進成績!

今年的練習感覺比以往辛苦多了，可能是年紀又長一歲，天氣也都處在濕熱當中，加上周二晚的主力練習當天的工作其實是很累的，感覺心律一直都很快，在訓練，工作，家庭中扮演好自己的角色時，能拿出來練習的時間真的有限，加上自己的體質本來就不太好，因此月跑量一直在150到180K中徘徊，到跑前2個月才勉強突破一次200K，不過，還是要對自己有信心，因為艱苦的團練我們一次都沒逃避不是嗎？

在熬過艱辛的工作後，其實能出國跑步非常開心! 照例坐廉航(Jetstar)較便宜，不過飯店當要訂的時候已經太晚了，近的只剩下APA，兩晚要價9000多台幣比機票貴，就在十分不情願的情況下入住…賽前一晚照例肝醣超補義大利麵，感覺認真吃了一週又重了1公斤!

比賽當天是個糟糕的大太陽，還好前一天在expo買了帽子。今年配備大致跟台北馬一樣，訂製高度近視用太陽眼鏡，compressorsport 袖套小腿套和壓縮衣，不同的是博克多５分褲和跑鞋Nike next%，本來擔心成績不好還穿next%會被笑，後來想想跑得慢沒關係，配備贏你就好了心也就開了．．．日本馬的人員分流和寄物從不須讓人擔心，而且神戶馬很棒的是起跑點旁邊就有廁所，最後集合時間和起跑時間只差１０分鐘，所以很讚的在起跑前上完廁所，可以攤到底了，至少省一分鐘！！

因為較早報名排在起跑Ｂ區，過兩分鐘就過起點了，照例起跑人多擁擠，就跟著人群跑，不左右閃人才能持盈保泰。過了２Ｋ後以目標配速５分速前進，前十Ｋ很順利地跑完沒掉速，１０～２０Ｋ以０４５０～０５００配速前進，也達標了，接下來進入今年沒到過的境界，２０到３０Ｋ還算順利能跑在０５１０內，今年補給是每１０Ｋ吃一包能量包，中間夾雜著鹽錠，每個水站盡量都喝水，不過天氣真的太熱了，太陽又大，真是始料未及，因為以往日本這個時候都大概１５度以下了說，也因為這樣體力快速流失，過３０Ｋ後大概掉到０５１５，３５Ｋ後只剩０５２０了，不過由於肌力訓練的關係，今年大小腿肌肉都很給力沒要抽筋的感覺，但是沒訓練到的就．．．過了３５Ｋ後左大腿後側靠近膝蓋肌肉竟然蠢蠢欲動的要抽筋了，只好改變跑姿邁大步伐縮小步頻，接著３８Ｋ那個三段式上橋大坡，（其實在之前就有好幾個上下橋的坡了，一一克服），超級厭世的，但還是半死不活的跑上去，尤其最後紅色鐵橋部分竟然還有緩上坡，要人老命．．．

還好路邊加油的妹仔顏值超高，溫暖的加油聲讓你停不下來衝阿（雖然是七分速吧．．．）每次到頂點後要再重新加速總是讓人想死，不過這時候海外馬的功效就來了，都花那麼多錢了還不振作，不可以放棄ㄚㄚㄚ！！！下了坡雙腳已經不太行了，體力也已耗盡，又快要抽筋，只好以相當誇張的超大步伐超低步頻（大概１５０吧）幾乎用跳的前進，路邊的照相機手也舉不起來了，終於撐到４２Ｋ，看到前面有一道藍色拱門，眼淚都快流出來了，跑近一看真的快哭了，因為那只是一道廣告布簾，真正的終點還一段路，不過跑馬的人都知道，這時候不管你用甚麼方式都要把身上最後一滴力氣榨出來，就在張大口喘氣邊用很好笑的跑姿下，終點就在眼前了，現在的我腦筋很清楚地告訴自己，要高舉雙手，按停手表，轉身向賽道鞠躬，一切都在我掌握之中，嗶的一聲平安完賽了，轉身時雙腿軟腳差點跪地，但是我撐到終點了，再一次相信自己沒有放棄，沒有停下來用走的，３：３７：３2，再破ＰＢ８分鐘也跑進３４０，算成功達標！！

太陽真的很大啊!!

這張帥

這兩位醫師救急救命士真的很厲害，前後刷過我好幾次，不像後面那個在爬坡的我，快往生的樣子

快上天堂的感覺

終點就在眼前，大家都面目猙獰

終點後還有攝影師捕捉鏡頭喔

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其實神戶馬因為賽道狹窄，爬坡多，其實大會也有寫不適合用來破ＰＢ，不過日本馬拉松的迷人之處是賽道全程交管，民眾十分熱情的沿著整條賽道幫你加油，加上神戶馬的工作人員顏值十分高．．．真的不虛此行，其實因為達成目標吧！！

跑完後突然好想吃麥當勞，今年身體變比較好了，賽中不但能量包吞的下，跑完也會肚子餓了！之前可是３０Ｋ後連水都喝不太下去的，跑完也是．．．晚上的慶功宴照樣燒肉吃到飽加啤酒！！

隔天的城市輕旅到鐵人２８號，和神戶異人館走走，男人們的旅行總是輕鬆不拖泥帶水，還沒１２點就都逛完了，再搭風浪超大的bay shuttle到關西機場，平安回家！！明年馬場再見了！

跑完爬這個樓梯有點勉強

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