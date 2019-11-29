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賽前情報／旗山馬拉松 半馬200列車配速計畫

2019-11-29 10:26運動筆記 林宸瑨

旗山有「香蕉王國」的美譽，今年2019旗山馬拉松，除了跑者們好評如潮的旗山好風光和特色補給，再帶著大家跑進客家文化之都「美濃」，誠摯邀請您再次來參加全台唯一香蕉主題路跑，體驗旗山、美濃的歷史風華、感受在地熱情。

本次配速列車一共分為

全馬組共2個班次4:00、4:30

半馬組共2個班次2:00、2:15

歡迎大家一同跟上我們的腳步，一同用輕鬆的步伐來探索旗山之美!

賽道簡介 

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半馬200配速計畫

列車長 林羿漢

嗨，大家好我是林羿漢 屏東人，現為桃園區的列車長，平時是普通的上班族兼國考生，平常時間上很緊繃，但仍堅持利用閒暇時間練跑，我堅信方向對了 唯有堅持到底才能成功 馬拉松的精神就是如此，這次參與旗山半程馬拉松的配速，和大家一起用跑步體驗在地文化 欣賞旗山的風情，一起加油！

列車長 林宸瑨

桃園人，跑齡4年。原本討厭跑步的我因為陪著同學運動 而愛上了跑步XD，參加的賽事從5k到12H都挑戰過。還是大學生的我喜歡利用自己的課餘 和放假時間到台灣各地用雙腳去體驗他的美，比起拼成績的比賽，更喜歡以悠閒的腳步來完成每一場賽事。歡迎大家一同搭乘全馬345列車， 讓我們以輕鬆愉快的步伐一起「玩」賽吧！

這次很榮幸與羿漢一同擔任半馬組2小時的列車長。本次全程均速約在5:40/1km。從旗山市區出發，奔向旗山小鎮，迎面而來熱情的旗山志工加油團，接著沿美濃堤岸欣賞山嵐美景，穿過香蕉大道，回到旗山小鎮，迎向終點。整體路線平坦，氣氛歡樂並且經過 7個補給點，非常適合作為初半馬賽事。歡迎大家一同搭乘半馬200列車， 讓我們以輕鬆愉快的步伐一起「玩」賽吧!!

賽前小提醒

1.距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，賽前三天可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備肝醣。

2.訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

3.賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

4.早餐一定要吃，起跑前2~1.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

5.賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

7.最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無 法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

最後，請各位跑友務必調整好身體狀態，保持愉悅的心情來挑戰半馬200，預祝各位都能突破佳績!!

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