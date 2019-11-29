跑步知識／年復一年，精益求精（中）

我的訓練是否失衡？當訓練量決定以後，下一步就該決定訓練內容了。訓練失衡是經常發生的狀況，怎麼知道自己的訓練有沒有失衡？最簡單的方法是「回想自己是否非常努力練習，卻無法更進一步。」如果是肯定的，你的訓練很可能就失衡了。下面把常見的失衡分類成三種：

1.缺乏有氧基礎能力（Aerobic fitness）失衡徵兆：短距離的比賽表現優於長距離、間歇訓練與速度訓練的表現優於長距離訓練。調整方法：調整方式共有三種。「增加輕鬆跑來增加總跑量。」特別適合初學跑者，以及生涯初期的跑者。「把長跑的距離增加。」適合長跑訓練距離還沒達到足夠長度的跑者，例如單次長跑訓練距離還沒有超過20公里的馬拉松跑者。「增加有氧訓練的強度。」例如增加閾值訓練（Threshold workout）以及在輕鬆跑與長跑後段增加速度，適合訓練多年的有經驗跑者。

2.缺乏神經肌肉能力（Neuromuscular fitness）失衡徵兆：長距離的比賽表現優於短距離、長距離訓練的表現優於間歇訓練與速度訓練。x調整方法：「進行速度與爆發力練習」增加坡地短跑、短距離間歇等訓練，但不需太大的訓練量，只需要在訓練週期早期進行適度練習。Hudson教練非常重視坡地短間歇訓練，透過上坡跑能夠提升跑者的力量、爆發力、並預防傷害。

3.缺乏專項耐力（Specific endurance fitness）專項耐力就像是基礎有氧能力與神經肌肉能力的黃金組合，擁有優秀的專項耐力前提發展好前兩項的能力。然而縱使發展好前兩項的能力，專項耐力訓練失當依然可能導致受限。失衡徵兆：在長短距離訓練的表現平衡，卻在目標賽事表現不佳。調整方法：「進行更多的專項耐力訓練」例如進行更多的馬拉松配速練習，以漸進的方式進行訓練，增加訓練變化（距離由短至長、搭配不同的配速進行法特雷克跑等）。並在最後的減量階段依然要進行專項耐力練習。