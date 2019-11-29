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參加海外馬拉松 為什麼要默默接受勾選中國台灣省...

2019-11-29 10:13運動筆記 Sunny Lin

台灣每年每場海外大馬有幾百人參賽，但現在愈來愈多海外馬我們勾選不到TAWAN選項，被慢慢的改成，Taiwan Province of China(中國台灣省)若可以，您不嫌麻煩請您在參加海外馬同時，若是無TAIWAN選項，您己報名，可以煩麻寄個MAIL給大會表達立場一下，當然不一定會理我們，但我們想表達的人可以表達一下：

I'm a runner from Taiwan，but I couldn't find Taiwan when I registered. You turned it into Taiwan Province of China. Taiwan is a country. This hurts the basic rights of the runner. Please change it back to Taiwan. Thanks.

今年報波士頓馬， 我記得有TAIWAN可以勾選但報芝加哥馬時，找不到TAIWAN.....只有中國台灣省，氣死人，........裴教授回我，妳有選擇權!大家要團去跑芝馬.....我慚愧的因為沒台灣可勾選，要去跑只好勾了我不想勾的...但心中麥送到現在.....我補了封MAIL去了....是讓自己心裡舒服點嗎，，，啊，我微不足道，無名小卒，但我可以表達立場，因為我在台灣，我可以講我想講的，我可以不用完全默默的我們雖然是小小跑者，也不是去比奧運，比亞運，，，，，但是，我就是來自TAIWAN現場對台灣是友善的，都有中華民國國旗，很多國外的跑者也都會喊Taiwan go go go!!但報名時勾選只有中國台灣省可勾...這是報名時的網頁..................為了報名，只有這個選項可勾..>___<....我沒有任何黨派，政治立場，但我是台灣人，我當然要勾台灣啊！要不然我來自哪裡？

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2019芝加哥馬拉松現場

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