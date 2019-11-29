跑步小品／最簡單的核心運動：深蹲與棒體

2019-11-29 10:07 運動筆記 Anyta Tseng



練長跑的人，每一個人都會跟你說要練核心，要練核心就一定要深蹲跟棒體。而這就是入門。

說實在的，我至今也尚未體會核心對我跑步的功效在那，但是我希望我的大腿可以更有力。

我練第一天的深蹲，不知道是不是自己的姿勢不對，我第一天墩膝蓋就痛，第二天更痛，我就停了這一個不適合我的姿勢。

第二個棒體，我才試沒幾天，還不到可以撐半分鍾，我就面臨我的骨刺發作，無法再做棒體，因為那個姿勢，實在是讓我的肩膀非常的痛。

其實練核心的動作很多，但是我覺得你一定要找一個你舒服的姿勢才可以做的很久，並且撐下去。

我的方法其實超級簡單，也還滿有效的，我認真練的那一段時間，我個人覺得我的小腹一直小下去，大腿的肌肉很緊實，大腿的肌肉線條跑出來了。

深蹲是便宜又方便的健身方式。 聯合報系資料照片 分享 facebook

我的動作就是準備一條小條的彈力繩，我一開始用薄的，我後來進步到用厚的。這個動作很棒就是可以躺在沙發上，躺著喔~呵呵，用大腿的力量把彈力繩撐開，就這樣，但是因為躺著腳必需要抬起來，因此在出力時，必須要用到下腹部的力量才可以把繩子撐開，尤其是換到厚的繩子時，必需真的是要出一點力詞可以撐開。

每天晚上看電視時，我都會這樣撐一下，其實不用很場的時間，一天十分鐘，才一週又可以看到成效。

有一陣子因為腳受傷無法練跑，我真的是走火入魔到上班的時候，坐在公司上班的時候，一樣撐著，就這樣三個月沒練跑的日子，只用這樣撐著，還讓我的半馬成績進步。

我不是什麼運動專家，只是分享我有效的練核心的方法