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旅跑學日文／ 這個怎麼說? ep1

2019-11-28 09:29運動筆記 跑步好影片

（影片來源：Daruma Life 生活不倒翁 x Michella 米雪拉生活研究室

大阪馬於本周日開跑，在日本或即將出發的你準備好了嗎？ 快來跟米雪拉學日語🗣

這次教大家：全馬、半馬、手套、我吃素、我吃全素等實用日語外，還有！過海關小撇步（試試看有沒有用）及防寒跑步手套介紹發音和文法小不標準，請見諒，我素台灣倫～但我覺得除非你要當主播，當發言人，能溝通就好了！想學正統日文，請找專業日文老師上課～#日本旅跑 #米雪拉講日文

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