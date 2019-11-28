賽事心得／南投馬拉松 找回自信重返馬場！

2019-11-28 09:46 運動筆記 簡梅玉



已經有至少2年的時間，都未再挑戰超過10公里的賽事，起跑前，我跟神禱告，祈求神保守我這一路的平安，讓我可以順利地完賽，跑過這麼多場的賽事，這是我第一次跟主耶穌禱告的賽事，我在主的裡面，必有平安在我心，我的主會讓我平平安安地完成這趟21公里的旅程。

自從我確認自己真的有氣喘之後，就很少去練跑，距離上一次參加賽事，是要挑戰鎮西堡的54公里，那一晚我咳個不停，咳了一整夜，徹夜未眠，還吵到隔壁的朋友~芳如，所以她本來要挑戰100公里，也因為受到我及隔壁床的小姐打呼影響，因此改為跑80公里。

從放棄太平山馬拉松與鎮西堡之後，我就不再報名參賽，對自己的身體狀況真的有點難過與灰心。

後來因著同事的介紹，對我傳福音，我的重心漸漸轉移到基督信仰，週日上午開始參加主日，也不會再對賽事充滿期待與興奮感，我反倒是對參加主日充滿期待，很渴慕去與神親近。因此生活的也很開心，只是有點遺憾，無法再去跑全馬了。

直到一次在參加雲林馬拉松的跑旅活動，他們在巴士上，鼓勵大家一起報名參加南投馬拉松的賽事，就在那種歡愉的氣氛之下，大夥人一起鼓動這波氛圍，我也報名參加半馬了，決定來試試看。於是我開始著手準備這個睽違已久的賽事。

很巧合的是，朋友也有在揪要跑雲林的馬拉松，於是乎我就幫大家報名古坑咖啡馬的10公里賽事，因此也幸好有跑這場賽事，否則我真的提不起勁去練10公里，因為平常自己頂多就是跑各3~5公里就跑不下去了。那場十公里的賽事，我跑了1小時17分，我已深感滿足，因為在折返的路上，我已經把跑感找回來了，一路輾過許多人，一直堅持要跑下去，不可用走路的方式，所以那場賽事，奠定我這次跑南投馬的心理建設與生理加強。

感謝主，讓我可以完賽

由於太久沒參賽，所以我選擇自已一個人跑在賽道上，不太想與朋友們跑在一起，也沒在出發前與我的飛虎朋友們打招呼，因為我想要用一顆平常心去跑，也想要安安靜靜地去跑這場，另外也覺得自己應該也沒啥體力，所以最好就是少說話，節省體力。

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在前面的十公里跑得滿順的，體力也都夠用，重點是不會喘，我想應該是我在出發前就吸了一口氣管擴張劑，所以並沒有出現以往的胸悶與壓迫感。而且只要遇到上坡，一律自動轉為走路模式，看到補給站必停，我要好好地享受美食，所以吃了香腸,雞塊,花枝丸,滷牛腱與水果等等，還喝了好喝的冷泡茶，把我的體力與精神都補一些回來了。

郊區與山上的空氣真的很清新，我大口地吸入這涼爽的空氣，也似乎在吸入那多年前奔跑在山路上的曾經，也提醒得自己要注意身體的變化，是否有胸悶情形與咳嗽，一邊跑一邊注意跑姿是否有跑掉，下腳與抬腳是否正確，也不時注意足底是否有狀況，沿途看到把百馬團從身邊跑過去，也順便感染那種歡樂氣氛，也想到自己從前也陪跑過百馬團，還曾經幫舒康跑團扛過幾公里的大旗，往事一幕幕地湧入眼前，沒關係，反正我有經歷過，也許將來有一天也可以再跑全馬，就可以再次歡樂42公里。

經過這次的半馬旅行之後，我對自己的身體開始有信心，有信心去跑21公里了，因為我已經有2年未跑此長度，原來我現在還可以再跑，這真的是一件值得慶祝的事

感謝在光明北路幫我拍照的攝影師，你拍得實在太好了，而且還給我連續的快拍，謝謝!

我完(玩)賽了

再次回到馬場，見到熟悉的面孔，聽到熟悉的打招呼聲音，心中真的是滿滿的感動，我愛馬拉松，我愛主耶穌。將一切榮耀頌讚歸於主。

最後，感謝南投馬拉松協會的前會長冠銘先生，招待跑者一頓豐盛的歐式自助餐，大家都吃得很開心與滿足。