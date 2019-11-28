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跑步小品／市民跑者要珍惜生命 你不知道何時會倒下

2019-11-28 10:01運動筆記 黃俊麒

稍早大家應該都有看見某位藝人朋友的新聞...健康無價，大家都要更懂得保護自己。學習如大海一樣，你我都不可大意.....

網友分享：對於喜愛運動的年輕人來說，運動性猝死常見於長跑、足球、籃球以及網球等高強度體育競技項目。 很有可能是自身有心臟病而沒有確診出來。 高強度的訓練，加重心臟負擔，誘發病變。

人在運動後，心跳加速可導致心舒張期縮短、血液流入冠狀動脈的時間變短，冠狀動脈痙攣可能引發猝死。但也因本節目拍攝時間從晚間八點拍攝至半夜...藝人朋友工作勞累導致作息異常身體狀況不佳，進行高強度跑動加上沒有第一時間搶救完畢，辛苦了一路好走。

藉此大家更應該重視良好的作息及生活品質，一個人最重要的三大，吃得好、睡得好、拉得好。一個地方不正常就應該多加注意，再來就是儘早檢查，避免這種遺憾再度發生。人體都是在睡眠期間才會做修復及恢復，如果你的睡眠不足又勉強運動確實增加了很多風險存在，而最該注意的就是各位市民跑者們...平時工作勞累，下班後手跟眼睛也沒有閒下來（滑手機、追劇、熬夜...）對於妳的心情或許是放鬆但妳的身體可能在累積疲勞啊！

長期晚睡早起，路跑賽前一天想必大家又常常睡不好比賽....大迫傑教練說道：賽前一兩週保持良好的睡眠品質，賽前一天少睡一些對於運動表現上是不會有太大的落差，當然對於身體的負擔也相對的沒有那麼高嘍！但如果長時間睡眠不足作息異常的你....又進行高強度訓練或運動就該小心注意。

長期作息不穩定也可能導致一些病變及心臟的負擔，高強度運動過程造成的突發性的瘁死機率相對也會提升！你我都該注意且小心（媽媽也是瘁死...） 不要覺得不重要不會是我，不會是我身邊的朋友家人這種僥倖心態，因為我們都不是先知....不要造成更多遺憾，善的循環應該讓更不人分享出去。別說不要勉強這種話，因為你不知道什麼時候會倒下...珍惜當下，享受生活，工作的你我都加油。

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學習更多知識，更懂得保護自己珍惜自己，生活作息，飲食良好正確的運動習慣。

我是 #kobe教練 #生命無價 #健康無價 #教練的經驗無價運動筆記

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