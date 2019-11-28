帶小比旅跑台灣／南投馬拉松 跑好吃飽喝足的優質賽事

2019-11-28 09:52 運動筆記 陳嘉齡



賽事的前一天，因膝蓋痛到沒辦法睡覺，所以我就去小七買了冰塊來冰敷，去藥局買止痛藥來吃，晚上才好睡一些。

因為前一天的勞累，小比回到旅館就睡著了，但是他大約10點又爬起來，然後又不睡覺了。

我就這麼半夢半醒的睡到四點，整理完便前往中興新村參加今天的賽事。

一到會場。大部份的朋友都還沒有到，直到等到了五點多，人潮才開始聚集。

今天參加這場賽事的朋友很多，也有很多人跑初馬，更有好幾團百馬團，真的好不熱鬧。

當耳邊響起某些人的名字，說今天初馬，我和友人不經眼睛往上翻，好意思膩到底（我絕對不會說是什麼春，什麼猴和什麼路的😆）

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這叫我們這些小弱弱情何以堪啊！

這次半馬和全馬是一起跑，起跑的時候，很多認識的跑友，一直拐我出發跑全馬，幸好我意志堅定，完全不為所動，因為哇欸咖麻企啊！只能弱弱的用走的…

等他們出發之後，那個叫吳家鉦才出現，我差點把她踢下去，齁，每次都那麼蛇餒，很受不了。

一來，她就喊她的肚子好餓好餓，是要去那裡找東西給她吃啦，好不容易終於出發了，一路上她就喊我要吃烤豬肉，要吃烤香腸，要吃牛肉麵，要吃起司麵包，補給站還沒有到啦，一直鬼叫鬼叫的…

好不容易到了補給站她就開吃了，因為我沒什麼胃口，所以也沒吃多少，但我倒是喝了很多冷泡茶，而且手機也吃了很多。

而比比一直以為虎虎會來，一直跟佳珍比手劃腳的，期待好久的虎虎，今天要睡覺，所以沒有去，比比好傷心啊！

但他看到阿姨也很開心哦，然後我們就跑著聊著回到了終點。

回到會場後，大會還準備了米粉湯和烤豬肉讓大家吃飽喝足回家。

也準備了精緻的茶包梅子禮盒讓我們帶回家，真的很貼心。

再一次感謝蔡會長，宋坤錠副會長及洪榮彬總幹事舉辦了這麼優質的賽事，值得大家來參加。

謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝辛苦的攝影師在太陽底下為大家拍攝。

謝謝一起拍照的跑友

#2019南投馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣