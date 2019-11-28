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跑步小品／不約而同一起練跑 最熟悉的陌生人

2019-11-28 10:06運動筆記 Anyta Tseng

我相信一般的跑者都有自己固定練跑的地方。我自己覺得很幸運的是，就在我家3分鐘的地方就有一個操場可以練跑，而且還有一個後山的跑道可以練上下坡。

要培養一個良好的運動習慣，有一個很重要的地方就是要有一個離你很近的運動場所，這樣才可以想去就去，我過去就是每天都要騎車去游泳池，剛開始還好，但是當遇到下雨或是冬天時，就會開始的不想要出門，久了以後，好不容易培養起來的運動習慣就會荒廢。

如果你是每天都在同一個時間去練跑，你就會常常的遇見一些就是我講的最熟悉的陌生人，大家每天都會見面，卻彼此不認識，但是每天在同一時間，大家來自不同的地方，不同的背景，卻為了同一個理念，在這繞著圈圈，往著同一個目標在前進。

有時你會發現每天跟你一起跑的跑友快了，進步了，但是你卻還是一樣，所以不自覺的你的腳步也會開始的快起來。

有時你會發現，今天他沒來，一個人跑，忽然覺得少了一點動力。

有時有新的跑友加入了，心裡會忍不住的想要跟他說加油。

有一個阿公仔，其實我真的是不認識他，但是我的心裡很謝謝他，他真的是很神，天天報到，下雨時，我看他撐著傘，風雨無阻。颱風天我也曾經看過他，他總是穿著西裝褲跟T卹就來跑，把褲子捲到膝蓋以上，赤腳在200的跑道上，天天跑10公里，那代表要繞50圈，有時我很累，但是遠遠的看見他，我就覺得不可以這樣就回去，因為他，常常在家想要偷懶的我，會忍不住的跳起來趕緊的換衣服往操場前進，二年了，我幾忽很少遇到他沒有來，印象中反而都是我沒有去。

感謝你~最熟悉的陌生人，給我支撐的力量。

unsplash
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