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賽事心得／富士山馬拉松 驚險完賽差點哭出來

2019-11-28 09:56運動筆記 Casey Tsai

今年唯一的一場全馬，我選擇了富士山馬拉松，

終於到了馬拉松的當天了！我準備好了～～就算下雨就讓他濕吧～不管怎樣我都要跑！

（因為富士山馬拉松的報名費真的很貴，我怎麼可以把錢丟到水裡！）

早上起床真的是冷到炸裂，民宿主人跟我們約好6:50從民宿出發，這樣他才可以不受交通管制，可以回到民宿幫我們加油，

山彥民宿熱情招待我們的婆婆

起跑的時候，還下著毛毛雨，一開始還排廁所排到天荒地老，到8:50才走到起跑點，穿著雨衣跑步真的好淒慘，不喜歡～

起跑之前，來一張合照吧

看不到富士山更是讓人覺得崩潰，馬拉松司儀們很盡責地說，雖然今天看不到富士山，但至少雨勢已經漸小，讓我們懷抱看到富士山的希望吧～（好藍瘦香菇的台詞）

因為我的分區在F區，過起跑點的時候，大約已經9:10了開始慢慢調整配速，開始第一次一個人跑的馬拉松～F區都沒有pacer，起跑有一些混亂，有跑很快但因為排廁所來不及進場的Ａ區選手，也有跟我一樣跑很慢5小時完賽的選手，還有看起來根本是來fun run的變裝選手，跑起來之後，大概5公里左右，天氣開始放晴，起跑大概一公里左右，湖面上出現彩虹，頓時覺得心情大好，10公里之後，從吉田市區回到河口湖，開始在河口湖旁邊，搭配河口湖楓紅跑步，這時候配速大概6:30/km 感覺應該可以順利5小時完賽，

到河口湖開始繞湖之後，天氣真的變得太好了，我開始把身上的雨衣、防風外套全部脫掉，帶著雨衣、防風外套跑步好煩啊～～手上一大包～到了差不多15公里左右，我看到富士山本人了！！！

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這場在我附近的跑著，感覺有很多都是海外來的跑著，一直喊著Fujisan! Fujisan! 超級激動～這時候真的是超想流淚的，不虛此行啊～～～～我終於看到富士山了～～～

輕鬆的在2:22:00左右完成半馬，這時候的我還想說，我應該可以5小時完賽吧～來破一個PB，

28公里的療癒之里 根場

但是，就在這時候，我的右腳小腿開始抽筋～哇哩咧...不是這樣的吧，我才跑30公里耶！這時候才過了三個半小時，我才在很開心的覺得我這次應該可以破pb的時候，我的右腳小腿痛到一個炸裂，跑每一步都是煎熬，只好開始降速，從六分半降到七分半速，但腳依然是不聽使喚，還是好痛啊～～～～～～為什麼會這樣～～～～～七分半速還是無法前進，先到路邊拉筋，舒緩一下右腳的痛，速度也開始掉到八分速，這時候我幾乎是用意志力在跑步，我一直跟我的右腳說...只要撐完全馬就好了！

然後一直跟我的全身其他肌肉說...你們要好好的啊～右腳已經抽筋了，你們其他人不要再抽筋了呀～到35公里的時候，我已經快要屎掉了，可是怎麼還有7公里！！過37.7第六個關門點的時候，已經是2:10分了，到40公里的時候，我覺得怎麼關門點離我這麼近，我只剩下20分鐘可以完賽！平常的我一定覺得20分鐘2公里對我來說時間根本綽綽有餘，但今天的我，最後2公里真的超級痛苦，腳就是爆掉了，但我不想被關門！我看到被我追過的多拉Ａ夢、小丸子、河童、kumamon都一直超越我！超級不甘心的～最後1公里，路邊加油的人很貼心，最後8分鐘了，加油，不要放棄！終於，我在5:56:00通過終點了～ 我差點哭出來啊！！！走12公里原來是這麼痛苦的事情！我終於驚險的完賽了～～～

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