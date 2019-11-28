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跑步知識／運動中猝死 沒離你想像的那麼遠

2019-11-28 10:12運動筆記 Medic Iron

高以翔在中國浙江衛視錄製《追我吧》節目時，奔跑追逐後猝死，初步推測是連續工作達17小時過勞加上高強度運動，醫院最終宣布其「心因性猝死」。再度讓《猝死》兩字再度躍上各大媒體頭版頭條，加上筆者日前以醫護鐵人身分參加台中騎輪節自行車賽時，在賽途最後著名的藍色公路陡坡路段，也發現了抽筋及冒冷汗的車友在一旁休息異常情事，因此便撰寫此文希望提醒大家如何避免因高強度運動導致猝死。

醫護鐵人常在賽場上藉由跟參賽者的問候與提供免費的撒隆巴斯與鹽礦物錠藉此靠近參賽者並進行初評，而發現異常時，除了依照醫護專業進行及時處置，並會根據大會號碼布(貼)上所載的緊急連絡電話進行通報，並陪伴到大會付費賽事安全單位到場接手後，才會繼續前進。然而有些異常其實參賽者們是可以自我評估跟預防的，因為在賽場上劇烈運動是常見的事情，若未及時補充水分，在水分大量流失後血液容易變得黏稠，這時就有發生心肌梗塞的危險。因此每個一段時間補充適當的水分，並且於途中發現有胸悶、胸痛、噁心感、冒冷汗，甚至左肩、手臂痛等症狀時，要馬上停止運動，並立即就醫。

圖1　在賽道中提供撒隆巴斯的醫護鐵人　資料來源：ZIV　　

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圖2　在賽道中免費提供鹽礦物錠的醫護鐵人　資料來源：醫護鐵人

若有冠狀動脈心臟病的患者，建議先進行醫學綜合評估按照個人的狀況設計運動計畫，藉由運動測試而開立個人化的運動處方，在參賽前須經過醫師評估許可後再進行。 

猝死跟運氣好壞無關，只要高強度、長時間、長距離或沒有事先預防就有機會遇得到，這就是建議參加有制度跟有賽安規模的賽事主因，起碼遇到事情時有大會賽安系統進行第一時間處理。

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