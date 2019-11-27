賽事心得／美津濃接力賽 明新科大展現團隊精神

我們來自『新竹 ─ 明新科技大學』

即使在大專甲組的強校中眼裡沒有我們，或是根本不被看好

我們依然會發揮該有的團隊精神、不怕苦、不怕難，共同完成這場長達42.195公里的接力賽！

中間那位拿著接力袋的老師是我們的田徑教練 ─ 高小芳

今年在隊長(建宇)的提議下，順利組成一支6男2女的接力賽陣容

『其實我打從大學一年級的時候就很想參賽，只是當時人選不夠，田徑隊上僅不到8人

很謝謝學校與教練的幫忙與協助，讓我們參與這場年度最大型的賽事！』

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在大專甲組裡面，我們是最薄弱的一隻隊伍

隊員的專長來自《游泳、跆拳、田徑》的組合，我們並不是像競技系或體育系來的強勢

這場賽事大家只有共同一個目標，就是全力以赴

平常心面對，共同為學校爭取最高榮譽，並且展現出團隊精神！

2019 / 11 /17 星期日 am7:00 學生組出發

清晨五點，我們已相約在會場集合發號碼布，叮嚀該注意的事項

畢竟隊員中有幾位並沒有參與過這場賽事

直到接近六點，大家開始前往檢錄區做檢錄，隨後搭上自己的接駁車前往該棒次休息與熱身

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以下為各棒次的心得

(第一棒) 邱育翔 4.9km ─ 19:44 區間總排83名

這次是我第三次參加，也是大學的第一場美津濃接力賽

換了隊友也換了更強的對手，之前我都是跑比較後面的棒次，但這次我被分配到第一棒的部分

【學生組一鳴槍】 我就緊跟著前面集團，可是發現速度太快了，所以放慢了一些

沿路過程真的是累到想放棄，但想著後面還有一群隊友，我就在最後一公里的時候盡全力衝刺

雖然最後總成績離甲組前8名擦身而過，但這次的比賽真的是個很難忘的經驗

希望下次還有機會能跟學長一起參加這樣的活動！

(第二棒) 謝佑旻 5.1km ─ 23:53 區間總排175名

專長 ─ 跳遠

得知要比這場接力賽的時候就覺得我不太會出賽，我以為只會去幫忙顧包包

在賽前的訓練中，我試著跟著長距離的學長做訓練，增加自己的心肺

到比賽前我被學長安排要跑第二棒，到了比賽當天

學長說盡力就好沒關係，最後的成積雖然不是很好，但我真的盡力了， 也達到了一個小小成就！

(第三棒) 彭子寧 4.7km ─ 21:06 區間總排名90名

專長 ─ 跆拳

很榮幸有機會跟隊友、學長們組隊比賽，完全沒有路跑經驗的我

到了會場，都覺得我是不是走錯比賽場地了，但都來了就拼了！

整個賽事會場很盛大，搭上接駁車到棒次點，沿路的海景印入眼簾

時間一分一秒的過去，當我接到棒那一刻，心中染起了興奮，大步的跑向下個接棒點

沿路的風景我無法好好欣賞，搭車時靜下心來，被那海景深深吸引

賽事結束了，成績雖然不是好的，但是過程很享受，感謝各位隊友一起接力完成這場比賽！

(第四棒) 林彰威 6km ─ 23:42 區間總排65名

2019美津濃馬拉松接力賽正式結束了

現在還在回味當下的那份激動，這場賽事的流程上做的相當到位

在出發時的接駁車也做的很棒，時間分配上都做的不錯

賽後獎牌做的很有質感，風格也不錯，會場佈置也有一定的規模

工作人員也很用心的服務每位跑者，整體表現我給100分

希望明年能多一個區間獎，這樣多了一份這場賽事的樂取！

(第五棒) 陳建宇 6.8km ─ 25:12 區間總排30名

擔任隊長的我，只想全心全意的投入這場比賽，享受過程

真的很感謝我的隊友，願意答應我的邀約參與這場比賽

現在大三且持續田徑已經邁入第七年，我依然想繼續拚我的田徑生涯，雖然在甲組就是被電的份

但是我想---追求的是自我的榮譽、夢想

我看的很遠，有朝一日，希望我自己也可以成為賽場上出色的那位選手

記得國中我的啟蒙老師呂宜姿跟我說的話：堅持到底、不任意放棄、不半途而廢。

(第六棒) 江珮綺 4.7km ─ 23:22 區間總排142名

專長 ─ 游泳

沒有跑過路跑比賽的我，接到同學與學長的邀約，其實當下滿猶豫的

但想說大學就是要多體驗一點，就當去玩吧

比賽當天，我跑的是第六棒，當到我的棒次的時候，已經非常的炎熱了

尤其又是逆風又是上坡，跑到口很乾，頭很暈，有點中暑的感覺

但我不想當大家的雷包，也不能讓一路上幫我加油的人失望，所以堅持不能讓自己的腳停下來

這是我第一次參加這種比賽，很高興能夠和大家一起組隊，如果還有下次，我會更加油的！

(第七棒) 李厚霆 5.1km ─ 21:40 區間總排94名

我不是校隊，只是對路跑有熱忱的素人跑者

從一開始跟學長討論金山接力賽到成功組團代表明新科大參賽

開始到結束彷彿就跟昨天一樣到現在還歷歷在目

平時我們一大早的6點開始晨跑，8點上課直到下午放學後立馬又換上跑鞋訓練

就連假日不在學校的時候也會自己跑去附近的操場、馬路自主訓練，就這樣時間一下就過去了

賽前一天我們去到了金山青年活動中心體驗了自己搭帳篷，跟隊友去吃金山老街的美食⋯⋯

比賽當天很意外天氣真的很熱 ，雖然沒有跑的比預想的配速好，但是也打破去年的秒數

希望明年能跟這次一樣有這麼棒的收穫！

(第八棒) 林詩培 4.9km ─ 23:00 區間總排157名

相隔兩年在次挑戰美津濃接力賽的最後一棒，並且代表明新科技大學出賽

心情非常亢奮已經很久沒跑團體長跑項目了

這次我們因人手不足的關係找了游泳隊跟跆拳隊與田賽的學弟妹組隊參賽

大家都非常努力完成這次的賽事，期待我們明年能更擁有更完整的陣容參賽拿下比今年更良好的成績！

此次賽事最感謝我們平時一起訓練的俊國同學

因為平時有在玩三鐵，加上對公路車有所研究

願意無私的幫我們跟車沿路回報我們隊伍的狀況，以及交接棒的相關事宜！

今年報名的總隊數達519隊，我們總排在第89名

大專甲組隊數總共9隊，我們落在第9名

我們追求的是團隊精神，遠比賽事名次更來的重要

明年的目標就是，我們一定要突破今年的自己！

*參考照片來源

(尋寶網) https://www.soonnet.org/